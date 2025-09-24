ETV Bharat / state

ప్రేమ పెళ్లిళ్లకు కేరాఫ్​​ అడ్రస్​ మేడ్చల్​ - ఏటా 1000 వివాహాలు

ప్రేమ పెళ్లిళ్ల అడ్డాగా మారుతున్న మేడ్చల్ జిల్లా - ఏటా పెరుగుతున్న లవ్​ మ్యారేజెస్​ - కేవలం మేడ్చల్​లోనే 1000కి పైగా ప్రేమ వివాహాలు

Love Marriages In Medchal
Love Marriages In Medchal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Love Marriages in Medchal : హైదరాబాద్​లోని మేడ్చల్​ అంటే ఐటీ కంపెనీలకు కేంద్రం. ఈ ప్రాంతం విద్యాసంస్థలకు నిలయం. ఇప్పుడు తాజాగా బయటకి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే మేడ్చల్​ ప్రేమ పెళ్లిళ్ల అడ్డాగానూ మారిపోయింది. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చితే ఈ జిల్లాలోనే అత్యధిక ప్రేమ వివాహాల రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణలో ఏటా నాలుగు వేలకు పైగా ప్రేమ వివాహాల రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదవ్వగా ఒక్క మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోనే 1000కి పైగా ఉంటున్నాయి.

వైద్య, ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలతో పాటు అనేక ప్రైవేట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్లు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలు ఈ ప్రాంతంలో చాలా కొలువు దీరాయి. హాస్టళ్లు కూడా వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఇంకేముంది మనుసులు కలుస్తుండటంతో ఏడు అడుగులు వేసేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ కార్యాలయాల గడప తొక్కుతున్నాయి ప్రేమ జంటలు.

  • మేడ్చల్​ జిల్లాలో 2020-21 నుంచి 2024-25 మధ్యలో వరుసగా 984, 1149, 1196, 1168, 1102 ప్రేమ పెళ్లిళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి.
  • తర్వాత స్థానంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ఉంది. ఐదేళ్లలో వరుసగా 339, 446, 539, 661, 652 రిజిస్ట్రేషన్​ అయ్యాయి. మూడో స్థానంలో వరంగల్‌ జిల్లా ఉండగా ఇక్కడ కూడా 412 నుంచి 647 మధ్య లవ్ మ్యారేజెస్​ రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి.

ఫైనాన్షియల్​గా సెటిల్​ అయిన తర్వాతే : రాష్ట్రంలో ప్రేమ వివహాలు పెరుగుతున్నాయి. ఉన్నత చదువులు చదవడం, అలాగే ఆర్థికంగా ఎదగడంతో పెళ్లి విషయంలో యువత సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. తమకు సరైన వారు అనిపిస్తే ఏడు అడుగులు వేస్తున్నారు. చదువుకునే సమయంలో ప్రేమలో పడితే చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత పెద్దలకు చెప్పి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్న తర్వాతే పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నారు. పెద్దలు కూడా వీరి నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నారు. పెద్దలు ఒప్పుకోని పక్షంలో పెళ్లి చేసుకుని విడిగా ఉంటున్నారు. ఇలా ప్రేమ పెళ్లిళ్లు అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.

ఈ కారణంతో ఎక్కువగా ప్రేమలో పడుతూ : ఉన్నత చదువుల కోసం, ఉద్యోగం చేసేందుకు హైదరాబాద్​కు వస్తున్న యువత, తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉండాల్సిందే. ఈ క్రమంలో ఎవరైనా పరిచయమై, కాస్త కుటుంబీకులకు దగ్గరగా, కాస్త కేర్​ చూపించినా ప్రేమలో పడుతున్నారు. కొందరు అది పెళ్లి వరకు తీసుకెళ్తే, మరికొందరు ప్రేమ వరకే పరిమితం చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది అభిప్రాయాలు కలవకపోవడం, ఆర్థిక సమస్యలు, నమ్మకం లాంటి కారణాలు విడిపోతున్నారు. మరికొన్ని ప్రేమ వ్యవహారాలు నేరాలకు దారి తీస్తున్నాయి.

ఈ వ్యవహారంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి : ప్రేమ, పెళ్లి విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవి కెరీర్​ను ప్రభావితం చేస్తాయని హెచ్చరించారు. అభిప్రాయాలు, అలవాట్లు, ఆర్థికంగా అన్ని సరిగ్గా ఉంటేనే ఒక నిర్ణయానికి రావాలని సూచించారు. ప్రేమ పెళ్లిళ్ల విషయాల్లోనూ యువత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో డబ్బు వలలో పడి చాలా మంది ప్రేమ పేరుతో చీటింగ్​ చేస్తున్నారు.

ఫిన్లాండ్‌ టూ హైదరాబాద్‌ - వయా యాహూ చాట్ ప్రేమ - వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న జంట

ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో ప్రేమ - పెళ్లి కోసం యువతి విశ్వప్రయత్నాలు - ఎంతకీ ఒప్పుకోకపోవడంతో?

For All Latest Updates

TAGGED:

LOVE MARRIAGES IN MEDCHALLOVE MARRIAGES RISE IN TELANGANARISE IN LOVE MARRIAGESమేడ్చల్​లో పెరిగిన లవ్​ పెళ్లిళ్లుLOVE MARRIAGES IN MEDCHAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.