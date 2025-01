ETV Bharat / state

జపాన్​ అమ్మాయి-కర్నూలు అబ్బాయి - అందరినీ ఒప్పించి ఒక్కటయ్యారు - KURNOOL BOY MARRY WITH JAPAN GIRL

KURNOOL BOY MARRIE WITH JAPAN GIRL ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Youngman from Kurnool got Married to a Japanese Bride : ప్రేమ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఎలా మొదలవుతుందో చెప్పలేం. ప్రాంతాలు, కులాలు, మతాలతో ప్రేమకు సంబంధమే ఉండదు. ఊళ్లు, రాష్ట్రాలు, దేశాలు, ఖండాలు వేరైనా ప్రేమలో పడితే పెళ్లి చేసుకుని ఒక్కటవుతారు. అంత మధురమైనది ప్రేమ. అలాంటి ప్రేమే మన రాష్ట్రానికి చెందిన యువకుడు, జపాన్​ యువతి మధ్య మొదలైంది. దేశాలు వేరైనా వారిద్దరూ అందరినీ ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు.

అక్కడక్కడా వేరే దేశానికి చెందిన అబ్బాయిని భారతదేశానికి చెందిన అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడం లేదా ఇతర దేశానికి అమ్మాయిని మన దేశానికి చెందిన అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడం మనం తరచూ పత్రికల్లో వింటూ టీవీల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈసారి అలాంటి వారిలో కర్నూలుకు చెందిన యువకుడు, జపాన్​కు చెందిన యువతి ఉన్నారు.

జపాన్ పెళ్లాం- రాయలసీమ మొగుడు (ETV Bharat)

తెలుగు వారి పెళ్లిలో జపాన్ బంధువుల సందడి: కర్నూలుకు చెందిన అబ్బాయి, జపాన్ దేశానికి చెందిన అమ్మాయి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే కర్నూలు నగరానికి చెందిన కీర్తి కుమార్ జపాన్ దేశంలో సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తాను పని చేస్తున్న కంపెనీలో జపాన్​కి చెందిన రింకాతో స్నేహం ఏర్పడింది. అది ప్రేమగా మారింది. దీంతో వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పెద్దలందరినీ ఒప్పించి ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నట్లు వరడు కీర్తి కుమార్ తెలిపారు.