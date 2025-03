ETV Bharat / state

ఆ ఒక్క ఘటన - బాలసుబ్రహ్మణ్యం జీవితాన్నే మార్చేసింది - LOVE FAILURE BUT WINNER IN CAREER

Love Failure but Winner in Career Success Story of Vizag Youngster Bala Subramanyam : ప్రేమించి గెలిచినోళ్లు, షాదీ జరిగినోళ్లు, ఇళ్లలోనే మిగులుతారు లవ్ చేసి ఒడినోడు లోకాన్ని ఏలుతాడు హిస్టరీలో వెలుగుతాడు. ఇది సినిమా పాటే అయినా ఓ యువకుడి నిజ జీవితంలో అదే జరిగింది. పాటలోనే అంతర్యామే ప్రేరణగా నిలిచింది. ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామని అడిగితే తిరస్కరించింది. ఆ పరిణామమే తనను విజయంవైపు నడిపించింది. ప్రతిష్ఠాత్మక యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ కాలిఫోర్నియాలో అవకాశం దక్కడంతో పాటు నెలకి రూ.5 లక్షలు స్టైఫండ్‌ అందుకునేలా చేసింది.

మనకేందుకీ చదువులు చక్కగా ఉర్లోనే పని చేసుకుంటూ బతికేద్దామంటారు కొందరు యువత. పరీక్షల్లో ఫెయిలైతే ఈ చదువులు పాసవ్వడాలు మనవల్ల అయ్యే పని కాదంటారు. ప్రేమలో విఫలమై దేవదాసులా మారి కాళిదాసులా కవితలు, కొటేషన్లు రాసుకుని స్టేటస్‌ పెట్టుకుంటారు. ఇతడి జీవితంలోనూ ఇదే జరిగింది. కానీ, ఫెయిల్యూర్స్‌ని పక్కనపెట్టి ప్రతిష్ఠాత్మక యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ కాలిఫోర్నియాలో నెలకి రూ. 5 లక్షల స్టైఫండ్‌ అందుకునే స్థాయికి చేరుకున్నాడు.

బాలసుబ్రహ్మణ్యంది అనకాపల్లి జిల్లా పోలేపల్లి స్వస్థలం. చదువులో చివరాఖరిగా ఉండేవాడు. ఇంటర్‌, డిగ్రీ పరీక్షల్లోనూ విఫలమై సప్లమెంటరీలో గట్టెక్కాడు. పీజీ చేస్తే స్థానికంగా ఏదైనా ఫార్మా కంపెనీలో కొలువు దక్కుతుందని ఆసెట్ రాసి ఎమ్మెస్సీ ఆర్గానిక్‌ కెమిస్ట్రీలో సీటు సంపాదించాడు. చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నది తెలుగు. కానీ, అక్కడ పాఠాలన్నీ ఆంగ్లంలో ఉండడంతో ఏం అర్థమయ్యేది కాదు. తోటివారిని అడిగి నోట్సు రాసుకుని ఎలాగోలా పరీక్షల్లో గట్టెక్కాడు.

పీజీ మొదటి సంవత్సరంలో ఒకమ్మాయిని ప్రేమించాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాక పెళ్లి గురించి ఆమెతో ప్రస్తావించాడు. నీకొచ్చే అరకొర జీతంతో నన్నెలా పోషిస్తావ్‌? పిల్లలు పుడితే పరిస్థితి ఏంటని అమె సున్నితంగానే తిరస్కరించి రూ.35 వేల జీతం ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది. దీంతో కొన్నిరోజులు మనోవేదనకు గురయ్యాడు. జీవితంలో ఇదే అంతిమం కాదని భావించి అందులోంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేశాడు.