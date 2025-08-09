Police Officers are Negotiations with Leaders for Posts : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కొన్ని పోలీసు స్టేషన్లకు భలే డిమాండ్ ఉంది. అక్కడికి వెళ్లేందుకు చాలా మంది పోటీపడి ఆ స్థానాలు దక్కించుకుంటున్నారు. విధుల్లో చేరిన కొంతకాలానికే స్థాన చలనం తప్పనిసరిగా ఉంది. కొందరు పోలీసులు నచ్చిన చోటు కోసం ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. మరి ప్రయోజనం ఏమిటో బేరీజు వేసుకొని మరీ బదిలీపై వెళ్తున్నారు.
- ఇటీవల తుంగభద్ర తీరప్రాంత పోలీస్ స్టేషన్కు రెండు నెలల క్రితం పెద్ద మొత్తంలో నగదు ఇచ్చి ఓ ఎస్సై అక్కడికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. అక్కడ ఇసుక దందా నడుస్తుండటంతో ఓ నేత తనకు అనుకూలమైన వ్యక్తిని తెచ్చుకున్నాడనే ఆరోపణలున్నాయి.
- నారాయణపేట జిల్లాలో జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న రెండు స్టేషన్లు, కృష్ణా తీరం వెంట ఉన్న రెండు ఠాణాలకు కూడా బాగా డిమాండ్ ఉంది.
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో ఇసుక దందా నడిచే పరిధిలోని ఠాణాలకు రావడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
పోలీసులకు కావాల్సిన స్థానం కోసం ఆ ప్రాంత నేతలను ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారు. ఎంతటి ఖర్చుకైనా వెనకాడటం లేదు. రాష్ట్ర స్థాయి, పక్క జిల్లాల నేతలతోనూ పైరవీలు చేయించుకుంటున్నారు. జాతీయ రహదారులు, నదీతీరాలు, జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాలతో పాటు, ఆదాయ మార్గాలున్న ఠాణాలు ఇష్టపడుతున్నారు. గనులు, ఇసుక, పరిశ్రమలు, క్రైమ్రేట్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు ఎంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అక్కడున్న వారిని తప్పించి మరీ పోస్టింగులు తెచ్చుకుంటున్నారు. అతి త్వరలో ఎస్సైల ట్రాన్స్ఫర్ ఉండటంతో ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.
ఎక్కడెక్కడంటే? :
- వనపర్తి జిల్లా పరిధిలో 44 నేషనల్ హైవేల వెంట ఉన్న ఓ ఠాణాలో ఐదు నెలల క్రితం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థానం ఖాళీ కావడంతో చాలా మంది పోటీ పడ్డారు. కానీ చివరకు ఓ నేత సహకారంతో ఒక వ్యక్తి చేరడంతో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఎన్హెచ్ వెంట ఉన్న మరో ఠాణాకు ఎస్సై బదిలీపై రాగా అక్కడున్న అధికారి నాయకుడి అండతో రిలీవ్ కాలేదు.
- మహబూబ్నగర్లో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడి సర్కిల్కు డిమాండ్ ఉంది. 6 నెలల క్రితం ఎస్సై ఆకస్మికంగా బదిలీ జరిగి కొత్త అధికారి చేరారు. ఇదే ఠాణాలో పనిచేసి ఓ ఎస్సై జిల్లాకు వెళ్లగా కొన్నాళ్లకే పాత ఠాణా పక్క మండలంలో చేరారు. ఇసుక దందా ఆరోపణలు రావడంతో అధికార పార్టీ నేత అండతో మళ్లీ గతంలో పనిచేసిన పోలీస్తి స్టేషన్లో తిష్ఠవేశారు.
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలº 44వ జాతీయ రహదారికి సమీప స్టేషన్కు చెందిన ఎస్సై ఉన్నట్లుండి బదిలీ అయ్యారు. ఆ స్థానం కోసం ఓ అధికారి భారీ మొత్తంలోనే డబ్బును సమర్పించుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇదే జిల్లాలో నేషనల్ హైవేలు ఆనుకుని ఉన్న రెండు ఠాణాల్లో పోస్టుల కోసం కొందరు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఓ నేత కనుసన్నల్లోనే బదిలీలు అవుతున్నట్లు సమాచారం.
తెలంగాణలో భారీగా డీఎస్పీలు బదిలీలు - ఎవరెవరంటే?
రాష్ట్రంలో 36 మంది ఐఏఎస్ల బదిలీలు - ఆ జిల్లాలకు మారిన కలెక్టర్లు