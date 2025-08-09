Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ఈ పోలీస్​ స్టేషన్లకు భలే డిమాండ్​ - పోస్టింగ్​ల కోసం పోటీ పడుతున్నారు కదా!! - NEGOTIATIONS WITH LEADERS FOR POSTS

పోస్టులకు నేతలతో పైరవీలు - కావాల్సిన ప్రాంత నేతలతో వారిని తప్పించి పోస్టింగులు - ఎస్సైల ట్రాన్స్​ఫర్​ ఉండటంతో ప్రయత్నాలు ముమ్మరం - ఎక్కడెక్కడంటే?

Police Officers are Negotiations with Leaders for Posts
Police Officers are Negotiations with Leaders for Posts (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read

Police Officers are Negotiations with Leaders for Posts : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో కొన్ని పోలీసు స్టేషన్​లకు భలే డిమాండ్​ ఉంది. అక్కడికి వెళ్లేందుకు చాలా మంది పోటీపడి ఆ స్థానాలు దక్కించుకుంటున్నారు. విధుల్లో చేరిన కొంతకాలానికే స్థాన చలనం తప్పనిసరిగా ఉంది. కొందరు పోలీసులు నచ్చిన చోటు కోసం ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. మరి ప్రయోజనం ఏమిటో బేరీజు వేసుకొని మరీ బదిలీపై వెళ్తున్నారు.

  • ఇటీవల తుంగభద్ర తీరప్రాంత పోలీస్​ స్టేషన్​కు రెండు నెలల క్రితం పెద్ద మొత్తంలో నగదు ఇచ్చి ఓ ఎస్సై అక్కడికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. అక్కడ ఇసుక దందా నడుస్తుండటంతో ఓ నేత తనకు అనుకూలమైన వ్యక్తిని తెచ్చుకున్నాడనే ఆరోపణలున్నాయి.
  • నారాయణపేట జిల్లాలో జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న రెండు స్టేషన్లు, కృష్ణా తీరం వెంట ఉన్న రెండు ఠాణాలకు కూడా బాగా డిమాండ్‌ ఉంది.
  • నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలో ఇసుక దందా నడిచే పరిధిలోని ఠాణాలకు రావడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

పోలీసులకు కావాల్సిన స్థానం కోసం ఆ ప్రాంత నేతలను ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారు. ఎంతటి ఖర్చుకైనా వెనకాడటం లేదు. రాష్ట్ర స్థాయి, పక్క జిల్లాల నేతలతోనూ పైరవీలు చేయించుకుంటున్నారు. జాతీయ రహదారులు, నదీతీరాలు, జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాలతో పాటు, ఆదాయ మార్గాలున్న ఠాణాలు ఇష్టపడుతున్నారు. గనులు, ఇసుక, పరిశ్రమలు, క్రైమ్​రేట్​ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు ఎంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అక్కడున్న వారిని తప్పించి మరీ పోస్టింగులు తెచ్చుకుంటున్నారు. అతి త్వరలో ఎస్సైల ట్రాన్స్​ఫర్​ ఉండటంతో ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.

ఎక్కడెక్కడంటే? :

  • వనపర్తి జిల్లా పరిధిలో 44 నేషనల్​ హైవేల వెంట ఉన్న ఓ ఠాణాలో ఐదు నెలల క్రితం సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ స్థానం ఖాళీ కావడంతో చాలా మంది పోటీ పడ్డారు. కానీ చివరకు ఓ నేత సహకారంతో ఒక వ్యక్తి చేరడంతో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఎన్​హెచ్​ వెంట ఉన్న మరో ఠాణాకు ఎస్సై బదిలీపై రాగా అక్కడున్న అధికారి నాయకుడి అండతో రిలీవ్‌ కాలేదు.
  • మహబూబ్​నగర్​లో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడి సర్కిల్​కు డిమాండ్ ఉంది. 6 నెలల క్రితం ఎస్సై ఆకస్మికంగా బదిలీ జరిగి కొత్త అధికారి చేరారు. ఇదే ఠాణాలో పనిచేసి ఓ ఎస్సై జిల్లాకు వెళ్లగా కొన్నాళ్లకే పాత ఠాణా పక్క మండలంలో చేరారు. ఇసుక దందా ఆరోపణలు రావడంతో అధికార పార్టీ నేత అండతో మళ్లీ గతంలో పనిచేసిన పోలీస్తి​ స్టేషన్​లో తిష్ఠవేశారు.
  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలº 44వ జాతీయ రహదారికి సమీప స్టేషన్​కు చెందిన ఎస్సై ఉన్నట్లుండి బదిలీ అయ్యారు. ఆ స్థానం కోసం ఓ అధికారి భారీ మొత్తంలోనే డబ్బును సమర్పించుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇదే జిల్లాలో నేషనల్​ హైవేలు ఆనుకుని ఉన్న రెండు ఠాణాల్లో పోస్టుల కోసం కొందరు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఓ నేత కనుసన్నల్లోనే బదిలీలు అవుతున్నట్లు సమాచారం.

తెలంగాణలో భారీగా డీఎస్పీలు బదిలీలు - ఎవరెవరంటే?

రాష్ట్రంలో 36 మంది ఐఏఎస్​ల బదిలీలు - ఆ జిల్లాలకు మారిన కలెక్టర్లు

Police Officers are Negotiations with Leaders for Posts : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో కొన్ని పోలీసు స్టేషన్​లకు భలే డిమాండ్​ ఉంది. అక్కడికి వెళ్లేందుకు చాలా మంది పోటీపడి ఆ స్థానాలు దక్కించుకుంటున్నారు. విధుల్లో చేరిన కొంతకాలానికే స్థాన చలనం తప్పనిసరిగా ఉంది. కొందరు పోలీసులు నచ్చిన చోటు కోసం ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. మరి ప్రయోజనం ఏమిటో బేరీజు వేసుకొని మరీ బదిలీపై వెళ్తున్నారు.

  • ఇటీవల తుంగభద్ర తీరప్రాంత పోలీస్​ స్టేషన్​కు రెండు నెలల క్రితం పెద్ద మొత్తంలో నగదు ఇచ్చి ఓ ఎస్సై అక్కడికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. అక్కడ ఇసుక దందా నడుస్తుండటంతో ఓ నేత తనకు అనుకూలమైన వ్యక్తిని తెచ్చుకున్నాడనే ఆరోపణలున్నాయి.
  • నారాయణపేట జిల్లాలో జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న రెండు స్టేషన్లు, కృష్ణా తీరం వెంట ఉన్న రెండు ఠాణాలకు కూడా బాగా డిమాండ్‌ ఉంది.
  • నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలో ఇసుక దందా నడిచే పరిధిలోని ఠాణాలకు రావడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

పోలీసులకు కావాల్సిన స్థానం కోసం ఆ ప్రాంత నేతలను ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారు. ఎంతటి ఖర్చుకైనా వెనకాడటం లేదు. రాష్ట్ర స్థాయి, పక్క జిల్లాల నేతలతోనూ పైరవీలు చేయించుకుంటున్నారు. జాతీయ రహదారులు, నదీతీరాలు, జిల్లా, నియోజకవర్గ కేంద్రాలతో పాటు, ఆదాయ మార్గాలున్న ఠాణాలు ఇష్టపడుతున్నారు. గనులు, ఇసుక, పరిశ్రమలు, క్రైమ్​రేట్​ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు ఎంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అక్కడున్న వారిని తప్పించి మరీ పోస్టింగులు తెచ్చుకుంటున్నారు. అతి త్వరలో ఎస్సైల ట్రాన్స్​ఫర్​ ఉండటంతో ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.

ఎక్కడెక్కడంటే? :

  • వనపర్తి జిల్లా పరిధిలో 44 నేషనల్​ హైవేల వెంట ఉన్న ఓ ఠాణాలో ఐదు నెలల క్రితం సబ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ స్థానం ఖాళీ కావడంతో చాలా మంది పోటీ పడ్డారు. కానీ చివరకు ఓ నేత సహకారంతో ఒక వ్యక్తి చేరడంతో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఎన్​హెచ్​ వెంట ఉన్న మరో ఠాణాకు ఎస్సై బదిలీపై రాగా అక్కడున్న అధికారి నాయకుడి అండతో రిలీవ్‌ కాలేదు.
  • మహబూబ్​నగర్​లో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడి సర్కిల్​కు డిమాండ్ ఉంది. 6 నెలల క్రితం ఎస్సై ఆకస్మికంగా బదిలీ జరిగి కొత్త అధికారి చేరారు. ఇదే ఠాణాలో పనిచేసి ఓ ఎస్సై జిల్లాకు వెళ్లగా కొన్నాళ్లకే పాత ఠాణా పక్క మండలంలో చేరారు. ఇసుక దందా ఆరోపణలు రావడంతో అధికార పార్టీ నేత అండతో మళ్లీ గతంలో పనిచేసిన పోలీస్తి​ స్టేషన్​లో తిష్ఠవేశారు.
  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలº 44వ జాతీయ రహదారికి సమీప స్టేషన్​కు చెందిన ఎస్సై ఉన్నట్లుండి బదిలీ అయ్యారు. ఆ స్థానం కోసం ఓ అధికారి భారీ మొత్తంలోనే డబ్బును సమర్పించుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇదే జిల్లాలో నేషనల్​ హైవేలు ఆనుకుని ఉన్న రెండు ఠాణాల్లో పోస్టుల కోసం కొందరు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఓ నేత కనుసన్నల్లోనే బదిలీలు అవుతున్నట్లు సమాచారం.

తెలంగాణలో భారీగా డీఎస్పీలు బదిలీలు - ఎవరెవరంటే?

రాష్ట్రంలో 36 మంది ఐఏఎస్​ల బదిలీలు - ఆ జిల్లాలకు మారిన కలెక్టర్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

NEGOTIATING WITH LEADERS FOR POSTSDEMANDS FOR POLICE STATIONSపోలీస్​ పోస్టులకు నేతలతో పైరవీలుNEGOTIATIONS WITH POLICE OFFICERSNEGOTIATIONS WITH LEADERS FOR POSTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.