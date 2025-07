ETV Bharat / state

పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఆనందాలే కాదు విషాదాలు అధికమే! - SAFETY MEASURES AT TOURIST SPOTS TG

Published : July 7, 2025 at 7:30 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Loss of Lives due to Lack of Safety Measures : వికారాబాద్​ జిల్లా పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెందడంతో హైదరాబాద్ నగరవాసులు ఆహ్లాదంగా గడిపేందుకు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఆనందంగా తిరిగి వెళ్లాల్సిన వేళ కొన్నిసార్లు వారికి తీరని విషాదం నెలకొంటోంది. ముఖ్యంగా ఈ జిల్లా రాష్ట్ర రాజధానికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా వారాంతాల్లో విహరించేందుకు పరాటకులు ఎక్కువగా వస్తున్నారు. ఆకట్టుకునే అనంతగిరి కొండలు, ప్రాజెక్టుల్లో బోటింగ్‌తో సంతోషంగా గడిపేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. నిర్వాహకులు నిబంధనలు పాటించకపోవడంతో పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వికారాబాద్‌ మండలం సర్పన్‌పల్లి ప్రాజెక్టులో బిహార్‌కు చెందిన ఇద్దరు మహిళలు మృత్యువాత పడిన ఘటన రక్షణ లోటుపాట్లను గుర్తుకు తెస్తోంది.

అనుమతి లేని రిసార్టులపై చర్యలు : అనుమతులు లేని రిసార్టులపై చర్యలు తీసుకుంటామని వికారాబాద్‌ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్‌రెడ్డి అన్నారు. శనివారం సర్పన్‌పల్లి ప్రాజెక్టు నీటిలో మునిగి రీతాకుమారి, పూనమ్‌సింగ్‌ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని ఆయన తెలిపారు.

కొరవడిన నిఘా : రిసార్టులు, బోటింగ్‌ల సదుపాయలు ఉండటం వల్ల సెలవు రోజుల్లో గడిపేందుకు వందల సంఖ్యలో జిల్లాకు పర్యాటకులు వస్తున్నారు. ఇక్కడి జలాశయాల వద్ద పటిష్ట నిఘా వ్యవస్థలు లేకపోవడంతో నిర్వాహకులు ఆడిందే ఆట, పాడిందే పాట అనే మాదిరిగా మారిందన్న విమర్శలున్నాయి. చెరువుల, ప్రాజెక్టుల వద్ద ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు లేకపోవడంతో కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కనీసం బోటింగ్‌ ప్రదేశాల్లోనైనా పర్యవేక్షణ లేదని పలువురు వాపోతున్నారు. నీటిపారుదల, రెవెన్యూ, పర్యాటక శాఖల అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి.

కొన్ని ఉదాహరణలు :