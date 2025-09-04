ETV Bharat / state

'నన్ను జాగ్రత్తగా సాగనంపండి - మీరు క్షేమంగా ఇంటికెళ్లండి' : గణపయ్య మనసులోని మాటలు విందామా? - GANESH MESSAGE TO PUBLIC

తొమ్మిదో రోజు గణనాథుడి ఉత్సవాలు - అన్నదానం పేరుతో ఆకలి తీర్చుతున్నారు - అన్నదానంలో ప్లాస్టిక్​ భూతం - వినాయకుడు చెప్పిన మాటలు ఇవే!

Ganesh Message No Plastic Use
Ganesh Message No Plastic Use (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read

Ganesh Message to Public : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రతి మండపం వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఎంతోమంది ఆకలి తీసుస్తున్నాయి ఉత్సవ కమిటీలు. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా, అన్నదానం చేసేందుకు పర్యావరణానికి హాని చేసే పేపర్​ ప్లేట్లు, ప్లాస్టిక్ గ్లాసులను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతోపాటు టన్నుల కొద్దీ ఆహారం వృథా చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వినాయకుడే తన మనసులోని మాటలను భక్తజనులకు ఇలా చెబుతున్నాడు.

భక్త జనకోటికి నా శుభాశీస్సులు. నేను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పార్వతీ పుత్రుడైన గణనాథుడిని. ప్రతి ఏడాది లాగే ఈ ఏడాది కూడా నన్ను అందరూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తున్నారు. భారీ సంఖ్యలో మండపాలు ఏర్పాటు చేసి, మీకు నచ్చిన రూపాల్లో నా విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. వాటికి ప్రతి దినం పూజలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికి తొమ్మిది రోజులు అయింది. ఘనంగా పూజలు, అభిషేకాలు, అర్చనలు చేస్తూ నా ప్రేమను చూరగొంటున్నారు. పిల్లలు, పెద్దలు కలిసి ఆటపాటలతో నన్ను ఎంతో అలరిస్తున్నారు. ఇంతటి వరకు బాగానే ఉంది. నా పేరుతో మీరు అన్నదానాలు పెడుతున్నారు. అదీ బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే పేదవాడి ఆకలిని కొన్ని రోజులైనా తీర్చుతున్నారు. అయితే ఆ అన్నదానం పేరుతో పలువురు మండపాల నిర్వాహకులు, భక్తులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు మాత్రం నాకు చాలా బాధను కలిగిస్తుంది.

తల్లిదండ్రుల చుట్టూ తిరిగి ముల్లోకాలనే చుట్టి వచ్చిన ఘనత నా సొంతం. అలాంటిది నా పేరు చెప్పి అన్నదానం రోజు ప్లాస్టిక్​ను వాడుతున్నారు. అది మాత్రం నాకు నచ్చడం లేదు. అలాగే నా మండపం అలంకరణకు విచ్చలవిడిగా ప్లాస్టిక్​ను వాడుతున్నారు. ఆ వస్తువులను నన్ను నిమజ్జనం చేస్తున్నప్పుడు నాతో పాటే నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. దీంతో పర్యావరణం ఎంత కలుషితం అవుతుందో మీరైనా గ్రహించారా?

నా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మండపాల నిర్వహకులు పోటీ పడి మరీ పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఒక్క మండపం వద్దే అనుకుంటే పొరపాటు. చాలా చోట్ల ఒక్కరోజే అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరుగుతాయి. అది మండపాన్ని బట్టి వందల నుంచి వేల మందికి అన్నదానాలు చేస్తుంటారు. ఉదాహరణకు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 9 వేలకు పైగా మండపాలు ఉండగా, సగటున ఒక్కో మండపంలో 300 మందికి అన్నదానం చేశారని అనుకుంటే, సుమారు 27 లక్షల ప్లేట్లు, మరో 27 లక్షల గ్లాసుల ప్లాస్టిక్​ బయటకు వస్తుంది. ఇలా మొత్తం 54 లక్షల పైగా ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వాడుతున్నారన్న మాట. ఇది కేవలం ఒక్క జిల్లాలో మాత్రమే. అదే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అయితే ప్లాస్టిక్​ భూతమే. అదే నాకు నచ్చడం లేదు.

ఎంతో ప్రేమతో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మట్టితో చేసిన నా విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ అన్నదాన కార్యక్రమాల్లో ఈ ప్లాస్టిక్​ ఏంటయ్యా! నా ప్రసాదం కదా అని అనేక మంది భక్తులు భోజనాలు చేసేందుకు బారులు తీరుతారు. ఈ భక్తుల మీద కూడా కోపం వస్తుంది. ప్రసాదంగా భావించే భోజనాల్లో అవసరానికి మించి ఆహార పదార్థాలు పెట్టుకుంటున్నారు. వాటిని తినకుండానే పడేస్తున్నారు. దీంతో టన్నుల కొద్దీ ఆహారం వృథా అవ్వడం నాకు ఎంతో బాధ కలిగిస్తోంది. ఈ విషయంలో నిర్వాహకులు అవసరం మేరకు ఆహారం వండి భక్తులకు కొద్ది కొద్దిగా వడ్డిస్తే సరిపోతుంది కదా. ఎందుకంటే ఎంతో మంది పేదలు ఆహారం లేక ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు.

మీరు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించి, నన్ను జాగ్రత్తగా సాగనంపండి. మీరు క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లండి. ఇకనైనా ప్లాస్టిక్​ భూతం మండపాల్లో దరి చేరనీయరని భావిస్తున్నాను. అలాగే అన్నదాన కార్యక్రమాల్లో ప్లాస్టిక్, ఆహారం వృథా వంటివి చేయరని మనసారా కోరుకుంటూ, వచ్చే ఏడాది మరింత ఉత్సాహంతో నేను పరిగెత్తుకుంటూ మీ వాడకు చేరుతాను. ఇదే నా కోరిక. ఇక మీకు సర్వేజనా సుఖినోభవంతు.

వెరైటీ థీమ్‌లతో గణపతి మండపాలు- శ్మశానంలో ఒకచోట- అడవిలో మరోచోట!

గణపతి ముందు గుంజీలు ఎందుకు తీస్తారో తెలుసా? నిజంగానే కోరికలు నెరవేరుతాయా?

Ganesh Message to Public : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రతి మండపం వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఎంతోమంది ఆకలి తీసుస్తున్నాయి ఉత్సవ కమిటీలు. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా, అన్నదానం చేసేందుకు పర్యావరణానికి హాని చేసే పేపర్​ ప్లేట్లు, ప్లాస్టిక్ గ్లాసులను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతోపాటు టన్నుల కొద్దీ ఆహారం వృథా చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వినాయకుడే తన మనసులోని మాటలను భక్తజనులకు ఇలా చెబుతున్నాడు.

భక్త జనకోటికి నా శుభాశీస్సులు. నేను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పార్వతీ పుత్రుడైన గణనాథుడిని. ప్రతి ఏడాది లాగే ఈ ఏడాది కూడా నన్ను అందరూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తున్నారు. భారీ సంఖ్యలో మండపాలు ఏర్పాటు చేసి, మీకు నచ్చిన రూపాల్లో నా విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. వాటికి ప్రతి దినం పూజలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికి తొమ్మిది రోజులు అయింది. ఘనంగా పూజలు, అభిషేకాలు, అర్చనలు చేస్తూ నా ప్రేమను చూరగొంటున్నారు. పిల్లలు, పెద్దలు కలిసి ఆటపాటలతో నన్ను ఎంతో అలరిస్తున్నారు. ఇంతటి వరకు బాగానే ఉంది. నా పేరుతో మీరు అన్నదానాలు పెడుతున్నారు. అదీ బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే పేదవాడి ఆకలిని కొన్ని రోజులైనా తీర్చుతున్నారు. అయితే ఆ అన్నదానం పేరుతో పలువురు మండపాల నిర్వాహకులు, భక్తులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు మాత్రం నాకు చాలా బాధను కలిగిస్తుంది.

తల్లిదండ్రుల చుట్టూ తిరిగి ముల్లోకాలనే చుట్టి వచ్చిన ఘనత నా సొంతం. అలాంటిది నా పేరు చెప్పి అన్నదానం రోజు ప్లాస్టిక్​ను వాడుతున్నారు. అది మాత్రం నాకు నచ్చడం లేదు. అలాగే నా మండపం అలంకరణకు విచ్చలవిడిగా ప్లాస్టిక్​ను వాడుతున్నారు. ఆ వస్తువులను నన్ను నిమజ్జనం చేస్తున్నప్పుడు నాతో పాటే నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. దీంతో పర్యావరణం ఎంత కలుషితం అవుతుందో మీరైనా గ్రహించారా?

నా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మండపాల నిర్వహకులు పోటీ పడి మరీ పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఒక్క మండపం వద్దే అనుకుంటే పొరపాటు. చాలా చోట్ల ఒక్కరోజే అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరుగుతాయి. అది మండపాన్ని బట్టి వందల నుంచి వేల మందికి అన్నదానాలు చేస్తుంటారు. ఉదాహరణకు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 9 వేలకు పైగా మండపాలు ఉండగా, సగటున ఒక్కో మండపంలో 300 మందికి అన్నదానం చేశారని అనుకుంటే, సుమారు 27 లక్షల ప్లేట్లు, మరో 27 లక్షల గ్లాసుల ప్లాస్టిక్​ బయటకు వస్తుంది. ఇలా మొత్తం 54 లక్షల పైగా ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వాడుతున్నారన్న మాట. ఇది కేవలం ఒక్క జిల్లాలో మాత్రమే. అదే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అయితే ప్లాస్టిక్​ భూతమే. అదే నాకు నచ్చడం లేదు.

ఎంతో ప్రేమతో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మట్టితో చేసిన నా విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ అన్నదాన కార్యక్రమాల్లో ఈ ప్లాస్టిక్​ ఏంటయ్యా! నా ప్రసాదం కదా అని అనేక మంది భక్తులు భోజనాలు చేసేందుకు బారులు తీరుతారు. ఈ భక్తుల మీద కూడా కోపం వస్తుంది. ప్రసాదంగా భావించే భోజనాల్లో అవసరానికి మించి ఆహార పదార్థాలు పెట్టుకుంటున్నారు. వాటిని తినకుండానే పడేస్తున్నారు. దీంతో టన్నుల కొద్దీ ఆహారం వృథా అవ్వడం నాకు ఎంతో బాధ కలిగిస్తోంది. ఈ విషయంలో నిర్వాహకులు అవసరం మేరకు ఆహారం వండి భక్తులకు కొద్ది కొద్దిగా వడ్డిస్తే సరిపోతుంది కదా. ఎందుకంటే ఎంతో మంది పేదలు ఆహారం లేక ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు.

మీరు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించి, నన్ను జాగ్రత్తగా సాగనంపండి. మీరు క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లండి. ఇకనైనా ప్లాస్టిక్​ భూతం మండపాల్లో దరి చేరనీయరని భావిస్తున్నాను. అలాగే అన్నదాన కార్యక్రమాల్లో ప్లాస్టిక్, ఆహారం వృథా వంటివి చేయరని మనసారా కోరుకుంటూ, వచ్చే ఏడాది మరింత ఉత్సాహంతో నేను పరిగెత్తుకుంటూ మీ వాడకు చేరుతాను. ఇదే నా కోరిక. ఇక మీకు సర్వేజనా సుఖినోభవంతు.

వెరైటీ థీమ్‌లతో గణపతి మండపాలు- శ్మశానంలో ఒకచోట- అడవిలో మరోచోట!

గణపతి ముందు గుంజీలు ఎందుకు తీస్తారో తెలుసా? నిజంగానే కోరికలు నెరవేరుతాయా?

For All Latest Updates

TAGGED:

ECO FRIENDLY GANESH CHATURTHINO PLASTIC USE IN VINAYAKAGANESH CHATURTHI 2025GANESH NO PLASTIC USEGANESH MESSAGE TO PUBLIC

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.