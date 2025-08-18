Lord Ganesh Idol Made with Peanut Shells in Jogulamba District : పర్యావరణహిత వినాయక విగ్రహాలంటే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది మట్టి విగ్రహాలే. కానీ గతంలో ఎప్పుడూ, ఎక్కడా లేని విధంగా వేరుశనగ పొట్టు, వ్యవసాయ ఆధారిత ముడిసరుకుతో వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తోంది శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ అనే అంకుర సంస్థ. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో బీటెక్ రెండో సంవత్సం చదువుతున్న జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా చింతలకుంటకు చెందిన విద్యార్ధిని శ్రీజ ఆ గణేష్ ప్రతిమల తయారీకి రూపకల్పన చేసింది. మట్టి విగ్రహాలు నిమజ్జనం చేస్తే నీటిలో కరిగిపోతాయి. పర్యావరణానికి హానీ ఉండదు. వేరుశనగ పొట్టుతో తయారు చేసిన గణనాథుల్ని నిమజ్జనం చేస్తే నీటిలో కరగడమే కాదు జలచరాలకు ఆహారంగా కూడా ఉపయోగపడతాయి. కొత్త ఫార్ములాతో తయారవుతున్న శ్రీజ అంకుర సంస్థ విగ్రహాలు రాష్ట్ర స్థాయిలో పలువురి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి.
పర్యావరణానికి ఎలాంటి హానీ ఉండదు : పర్యావరణహిత గణేష్ విగ్రహాలంటే అందరూ తయారు చేసేది మట్టితో లేదంటే కాగితపు గుజ్జుతో కానీ దేశంలో ఎక్కడాలేని విధంగా వేరుశనగ పొట్టు, వ్యవసాయ ఆధారిత ముడిసరుకుతో వినాయక ప్రతిమల్ని తయారు చేస్తోంది గద్వాలలోని అంకుర సంస్థ శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ. గట్టు మండలం చింతలకుంటకి చెందిన యువతి శ్రీజ ఈ అంకుర సంస్థను నడుపుతున్నారు. సాధారణంగా ఆ పరిశ్రమలో బయో డీ గ్రేడబుల్ పాట్స్, టీ కప్పులు తయారవుతూ ఉంటాయి. వాటిని తయారు చేసే అదే ముడిసరుకుతో ప్రస్తుతం వినాయక ప్రతిమల్ని కూడా తయారు చేస్తున్నారు. మట్టి విగ్రహాల్ని నిమజ్జనం చేస్తే నీటిలో కరిగిపోతాయి. పర్యావరణానికి ఎలాంటి హానీ ఉండదు. వేరుశనగ పొట్టుతో తయారైన ఈ విగ్రహాల్ని నిమజ్జనం చేస్తే నీటిలో కరిగిపోవడమే కాదు జలచరాలకు ఆహారంగా కూడా ఉపయోగపడతాయి.
ఒక్కో ప్రతిమ ధర రూ.200 : వేరుశనగ పొట్టుతో తయారుచేసిన ముడిసరుకును యంత్రంలో వేస్తే ప్రతి 10 నిమిషాలకు 2 విగ్రహాలు తయారవుతాయి. అలా రోజుకు 80 నుంచి 100 విగ్రహాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది వినాయక చవితికి 2వేల విగ్రహాలను తయారు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఒక్కో ప్రతిమ ధర 200 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. అర అడుగు ఎత్తుంటే ఈ విగ్రహాల్ని ఇంట్లో, మంటపాల్లో వినియోగించుకోవచ్చు. పర్యావరణం దెబ్బతినకుండా, నీటి కాలుష్యం లేకుండా పండగ జరుపుకోవాలనుకునే పర్యావరణ ప్రేమికుల కోసం వీటిని తయారు చేస్తున్నారు. గణేష్ ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాల వల్ల కలిగే కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో తన వంతు పాత్రగా ఈ విగ్రహాలకు రూల్పకల్పన చేసినట్లు శ్రీజ చెబుతున్నారు.
"ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ తో తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహాలతో ఎంతో హాని కలుగుతుంది. ఆ విగ్రహాలను నీటిలో నిమజ్జనం చేయడం చేపలు, నీటిలో ఉండే జీవరాశులకు హానికరంగా మారుతుంది. ఈ సమస్యను గుర్తించి వేరుశనగ పొట్టుతో వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నాం. ఈ విగ్రహాలతో ఎటువంటి హానీ ఉండదు."- శ్రీజ, బీటెక్ విద్యార్థిని
విగ్రహాల్ని కొనుగోలు చేసిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు : ఆగస్టు 10న హైదరాబాద్లో జరిగిన ఆగస్ట్ ఫెస్ట్ -2025లో ఈ పర్యావరణహిత గణేష్ విగ్రహాలను ప్రదర్శించగా పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు శ్రీజ ప్రయత్నాల్ని ప్రశంసించారు. 200 రూపాయలిచ్చి స్వయంగా విగ్రహాల్ని కొనుగోలు చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తే ప్లేట్లు, ప్రోట్రెసెస్ కూడా తయారు చేస్తానని చెబుతోంది శ్రీజ.