రూ.18 వేల బిల్లు వేశారు - విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నారు!
నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో పుట్ట గొడుగుల్లా వెలుస్తున్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు - అవసరం లేకున్నా పరీక్షలు నిర్వహించి వేలల్లో బిల్లులు వసూలు - ఆసుపత్రులపై ఫిర్యాదులు అందితే చర్యలు తీసుకుంటామంటున్న అధికారులు
Published : October 6, 2025 at 11:51 AM IST
Private Hospitals Looting Money From Patients : నల్గొండ జిల్లాలో జనరల్తో పాటు ఏరియా ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పల్లె దవాఖానాల్లో సిబ్బంది ప్రతి రోజు రోగుల నుంచి శాంపిల్స్ సేకరించి జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న తెలంగాణ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్కు పంపుతుంటారు. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు 137 రకాల రక్త పరీక్షలు ఇక్కడే నిర్వహించి, మరుసటి రోజు బాధితుల చరవాణితో పాటు సంబంధిత ఆసుపత్రులకు సమాచారం ఇచ్చేవారు. ఇటీవల టీడీహబ్లో లిక్విడ్, డిజిటల్ వాటర్, ఇతర కారణాల చేత పరీక్షలు తాత్కాలికంగా నిలిచాయి. దీంతో ఎక్కువ శాతం మంది రోగులు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లను తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆశ్రయిస్తున్నారు. అక్కడి వైద్య సిబ్బంది వారి అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, అనవసర పరీక్షలు చేసి రోగుల జేబులకు చిల్లులు పెడుతున్నారు. ధరల పట్టిక ఏర్పాటు చేయకుండా ఇష్టానుసారం వసూలు చేస్తున్నారు.
అవసరం లేకున్నా పరీక్షలు : జిల్లాలోని మర్రిగూడ మండలానికి చెందిన శ్రీదేవి జ్వరంతో కొన్ని రోజుల క్రితం నల్గొండలోని దేవరకొండ రోడ్డులో ఉన్న ఓ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమె పరిస్థితిని పరిశీలించిన వైద్యులు ఆమెకు డెంగీ, మలేరియా ఇన్ఫెక్షన్, థైరాయిడ్, సీబీపీ వంటి అనేక పరీక్షలు జరిపించారు. రూ.18 వేలు బిల్లు వేశారు. తరువాత రెండు రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉంచి, వారం ఇంటి వద్ద విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుందని రూ.3 వేలకు మందులు రాసి పంపారు. ఇలా అవసరం లేకున్నా పరీక్షలు చేస్తూ రోగులను ఇబ్బందులకు గురిచేసే ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు జిల్లాలో వందల్లో ఉన్నాయి.
చేయిస్తే మీకే మంచిది అంటూ : నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని డాక్టర్స్ కాలనీ, దేవరకొండ రోడ్డు, జనరల్ ఆసుపత్రి ఏరియా, ప్రకాశంబజార్తో పాటు మిర్యాలగూడ, దేవరకొండ, నకిరేకల్, చండూరు ప్రాంతాల్లో మల్టీస్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ అంటూ పుట్ట గొడుగుల్లా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు వెలిశాయి. లోపలకి వెళ్లిన దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు ప్రతి పరీక్షకు ఓ రేటు నిర్ణయించి వసూలు చేస్తున్నారు. జ్వరం, జలుబు, తలనొప్పి లాంటి చిన్న సమస్యలు చెప్పినా అనవసర పరీక్షలు చేస్తూ రూ.వేలల్లో వసూలుకు పాల్పడుతున్నారు. అవసరమా అని అడిగితే చేయిస్తే మీకే మంచిది అంటూ ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు.
ఆసుపత్రులపై ఫిర్యాదులు అందితే చర్యలు : జిల్లాలో అన్నిరకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని, డెంగీ పరీక్షలు జనరల్ ఆసుపత్రిలోనే చేస్తారని నల్గొండ డీఎంహెచ్వో డా.పుట్ల శ్రీనివాస్ అన్నారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ధరల పట్టిక ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. నిర్వాహకులతో జరిగిన సమావేశంలో అవసరం లేని పరీక్షలు చేయొద్దని సూచించామని తెలిపారు. ఆధిక ఫీజులు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పరీక్షలు, వైద్యం అందించే ఆసుపత్రులపై ఫిర్యాదులు అందితే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులను ప్రత్యేక సిబ్బందితో తనిఖీలు చేయిస్తామని పేర్కొన్నారు.
