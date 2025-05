ETV Bharat / state

మాజీ మంత్రి కొడాలి నానిపై లుకౌట్‌ నోటీసులు - LOOKOUT NOTICES TO KODALI NANI

Lookout Notices Against Kodali Nani : మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కొడాలి నానిపై కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ లుకౌట్‌ నోటీసు జారీ చేసింది. దేశం విడిచి పారిపోయేందుకు అవకాశం ఉన్న భూ, వాయు, జల మార్గాల్లో కొడాలి నానిపై పూర్తి స్థాయి నిఘా పెట్టాలని ఈమేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఏపీలో కొడాలి నానిపై ఇప్పటికే అనేక కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష పడే సెక్షన్లూ ఉన్నందున ఈమేరకు లుకౌట్‌ నోటీసులు జారీ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. వివిధ కేసుల్లోని నిందితులు దేశం విడిచి పారిపోతారనే అనుమానాలు ఉంటే కేంద్రం ఈ తరహాలో లుకౌట్‌ నోటీసులు జారీ చేస్తుంది. నాని అక్రమాలపై ఇప్పటికే విజిలెన్స్‌ విచారణ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తప్పుడు చిరునామాతో పాస్‌పోర్టు సృష్టించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశమున్నందున ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని సీఐడీ అదనపు డీజీకి కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ ఆర్‌. గంగాధర్‌రావు లేఖ రాశారు. దీంతో ఈ అంశాన్ని సంబంధిత అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. తెలంగాణ చిరునామాతో కొడాలి నాని పాస్‌పోర్టు సృష్టించుకుని విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వర్గాలు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయనపై లుకౌట్‌ నోటీసుల జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు నాని అక్రమాలపై విజిలెన్స్‌ విచారణ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన కదలికలపై నిఘా పెట్టాలని డీజీపీకి టీడీపీ ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి కనపర్తి శ్రీనివాసరావు ఫిర్యాదు చేశారు.

