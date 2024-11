ETV Bharat / state

సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు - లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ

Look out notice issued to YSRCP Social Media Activist Sajjala Bhargav Reddy ( ETV Bharat )