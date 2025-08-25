Tunnel Route Between Nellore and YSR Kadapa: భారతమాల పరియోజన 2వ దశలో భాగంగా శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల మధ్య పొడవైన సొరంగ మార్గం ఏర్పాటు అవుతోంది. 518 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మిస్తున్న విజయవాడ- బెంగళూరు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేలో భాగంగా ఈ టన్నెల్ తవ్వుతున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం సమీపంలో ప్రారంభమయ్యే సొరంగం మరోవైౖపు వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో తెరుచుకుంటుంది. 6 వరుసల రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా, వాహనాలు వెళ్లేందుకు, వచ్చేందుకు వేర్వేరుగా సొరంగ మార్గాలు నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కోటి 16.7 మీటర్ల వెడల్పు, 9.8 మీటర్ల ఎత్తుతో 3.68 కి.మీ. పొడవు ఉంటాయి.
ఇటీవల ఒక సొరంగ మార్గానికి 2 వైపులా పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. మ్యాక్స్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ రూ.857.75 కోట్ల వ్యయ అంచనాలతో ఈ పనులను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పనులు ప్రారంభం కాగా, 2027 ఫిబ్రవరి 6వ తేదీలోపు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. అలానే 15 ఏళ్ల పాటు ఇదే కంపెనీ ఈ సొరంగ మార్గం నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తుంది. ఈ సొరంగం అందుబాటులోకి వస్తే, రాష్ట్రంలోని హైవేల పైనున్న టన్నెల్స్లో ఇదే పొడవైనదిగా రికార్డులకెక్కుతుందని జాతీయ రహదారి సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.
13 చోట్ల మాత్రమే రోడ్డులోకి: విజయవాడ నుంచి బెంగళూరుకు ప్రయాణ సమయం తగ్గించడంతో పాటు, పారిశ్రామికవాడలు, మెట్రో సిటీలను కలపడమే లక్ష్యంగా గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. మొత్తంగా 13 చోట్ల మాత్రమే రోడ్డులోకి ప్రవేశించేలా ప్రణాళిక రూపొందించి ఆయా చోట్ల పనులు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బెంగళూరు, కడప, విజయవాడ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణం చురుగ్గా సాగుతోంది.
6 వరుసలతో చకచకా పనులు: కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాలైన బెంగళూరు- కడప, విజయవాడ(బీకేవీ) ఎకనామిక్ కారిడార్ను కలుపుతూ గ్రీన్ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి-544జీ నిర్మిస్తున్నారు. 6 వరుసలతో పనులు చకచకా సాగుతున్నాయి. పనుల్లో వేగం పెంచేందుకు మొత్తం 5 ప్యాకేజీలుగా విభజించి నిర్మిస్తున్నారు. అన్ని ప్యాకేజీల్లోనూ లోతట్టు ప్రాంతాలను పూడ్చి కంకర వేసి తారుతో బీటీ రోడ్లు నిర్మిస్తున్నారు. బాటకు ఇరువైపులా వాన నీటి ప్రవాహానికి వీలుగా కాలువలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాగులు, పంట కాలులపై వంతెనలు కడుతున్నారు.
ఈ హైవే ప్రత్యేకతలు:
- సాధారణంగా జాతీయ, ఇతర హైవేలు గ్రామాలు, పట్టణాల మీదుగా కూడళ్లను కలుపుతూ నిర్మిస్తారు. కాని ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే మాత్రం పూర్తిగా వ్యవసాయ భూముల మీదుగానే సాగుతోంది.
- వాహనాలు ఎక్కడపడితే అక్కడ హైవే పైకి ఎక్కి దిగడానికి, అడ్డంగా దాటడానికి కుదరదు.
- 40 కిలో మీటర్ల దూరానికి ఓ కూడలి నిర్మిస్తారు.
- మధ్యలో ఊరున్నా కూడలి వచ్చే వరకు వెళ్లి రావాల్సిందే.
- ఇతర వాటితో పోలిస్తే ఈ హైవేను ఎత్తులో నిర్మిస్తారు.
- వాహనాలు 120 కిలో మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి.
- ఎలాపడితే అలా రాకపోకలకు వీల్లేకపోవడం, సర్కిళ్లు ఉండకపోవడంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు తక్కువవుతాయి.
- ఆవాసాలకు దూరంగా పొలాల మీదుగా నిర్మిస్తుండటంతో జనాలకు కాలుష్య ప్రభావం తక్కువ.
