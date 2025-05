ETV Bharat / state

ఇటు ఓఆర్​ఆర్​, అటు ఆర్​ఆర్​ఆర్​ మధ్యలో లాజిస్టిక్ హబ్​లు! - LOGISTIC HUBS IN TELANGANA

Published : May 20, 2025 at 5:27 PM IST

Logistic Hubs Between the ORR and the RRR : హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ ఉన్న ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు, భవిష్యత్తులో నిర్మించే ప్రాంతీయ వలయ రహదారి(ఆర్​ఆర్​ఆర్​) మధ్యలో లాజిస్టిక్‌ హబ్‌ల నిర్మాణానికి మహానగరాభివృద్ధి సంస్థ(హెచ్‌ఎండీఏ) యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపనున్నట్లు తెలిసింది. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మహానగరం చుట్టూ ప్రజారవాణా సౌకర్యాలు పెంచడమే కాకుండా, లాజిస్టిక్‌ హబ్‌లు ఎంతో ఉపయోగ పడనున్నాయి.

రేడియల్ రోడ్లు : హైదరాబాద్​ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ తాజాగా రూపొందిస్తున్న మాస్టర్‌ప్లాన్‌లో లాజిస్టిక్​ హబ్​ల నిర్మాణానికి వీటికి పెద్దపీట వేయనుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ల మధ్య అనుసంధానికి రేడియల్‌ రోడ్లు, గ్రిడ్‌ రోడ్లు లాంటివి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ రెండు రహదారుల మధ్యలో ప్రజా రవాణాతో పాటు లాజిస్టిక్‌ హబ్‌లు వస్తే భవిష్యత్తులో సరుకు రవాణా మరింత సులువుగా సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.

ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని : ఔటర్‌ రింగ్​ రోడ్డు పరిధిలో మంగల్‌పల్లి, బాటసింగారంలో లాజిస్టిక్‌ హబ్‌లను ఇప్పటికే పీపీపీ పద్ధతిలో నిర్మించారు. ఇవి విజయవంతంగా నడుస్తుండటంతో మరికొన్ని చోట్ల నిర్మించాలని హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు గతంలోనే నిర్ణయించారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతంలో భారీ ఎత్తున వ్యాపార, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ఊపందుకోనున్నాయి. పలు జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులతో ఔటర్ రింగ్​ రోడ్డుకు అనుసంధానం ఉంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్​ నగరంపై విపరీతమైన ట్రాఫిక్‌ ఒత్తిడి పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో లాజిస్టిక్‌ హబ్‌లు చాలా అవసరమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఒక్కో లాజిస్టిక్ హబ్​ వంద ఎకరాల్లో : ఒక్కో లాజిస్టిక్​ హబ్‌ను 100 ఎకరాల్లో నిర్మించనున్నారు. అన్నిరకాల వ్యాపార, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు ఇవి ముఖ్య కేంద్రంగా ఉంటాయి. ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చే పెద్ద పెద్ద ట్రక్కులు, లారీలు నగరం లోపలకు రాకుండా శివార్లలోని లాజిస్టిక్‌ హబ్‌లు, ట్రక్కు పార్కుల్లోనే లోడింగ్, అన్‌లోడింగ్‌ చేసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న వాహనాల్లో నగరంలోకి చేరవేస్తారు.