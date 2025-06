ETV Bharat / state

అప్పు చెల్లించాలంటూ ఇంటికి తాళం - ముగ్గురు పిల్లలతో రోడ్డున పడ్డ మహిళ - LOCK THE HOUSE FOR NON PAYMENT

Locked Out Of House For Not Paying ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 8, 2025 at 11:17 AM IST 1 Min Read

Locked Out Of House For Not Paying Debt Gollapuram: తమ వద్ద తీసుకున్న అప్పు ఎలాగైనా చెల్లంచాలని బాధితులను ఇంటి నుంచి బలవంతంగా బయటకి గెంటివేసి తాళం వేసింది ఓ మహిళా. భర్తను కోల్పోయి కూలిపనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్న ఆ బాధితురాలు ముగ్గురు పిల్లలతో ఆరుబయట బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతోంది. ఈ ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం హిందూపురం మండల పరిధిలోని గోళ్ళపురానికి చెందిన గంగమ్మ భర్త హనుమప్ప ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మరణించాడు. అప్పటి నుంచి గంగమ్మ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ తమ ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి జీవనం సాగిస్తోంది. అయితే అప్పులకుంటకు చెందిన అంజక్క ఆమె కుమారుడు సుధాకర్ తమ ఇంటి వద్దకు వచ్చి నీ భర్త మావద్ద రూ.50వేలు అప్పు తీసుకున్నాడని, ఆ డబ్బులను తిరిగి చెల్లించాలని తమను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని, బాధితురాలు గంగమ్మ హిందూపురం గ్రామీణ అప్గ్రేడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. బలవంతంగా బయటికి గెంటేసి తలుపుకు తాళం: భర్త చనిపోయి ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. అప్పుడే అడగకుండా ఇప్పుడు ఏ విధంగా అడుగుతున్నారని, అప్పు తీసుకున్నట్లు ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా అని అడిగితే తమపై దౌర్జన్యంగా మాట్లాడుతున్నారని అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నారని బాధితురాలు పేర్కొంది. అంజక్క ఆమె కుమారుడు సుధాకర్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తమ ఇంటి వద్దకు వచ్చి తమను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని తెలిపింది. పిల్లలను, తమను ఇంటిలో నుంచి బలవంతంగా బయటికి గెంటేసి తలుపుకు తాళాలు వేశారని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఇంటి తలుపులకు తాళాలు వేయడంతో తమ పిల్లలతో ఆరుబయటే కాలం గడుపుతున్నామని ఆమె తెలిపింది. భర్త మృతితో కుటుంబ పోషణకు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ కూలి పనులు చేసుకుంటూ తమ ముగ్గురు పిల్లలను పోషించుకుంటున్నట్లు బాధితురాలు తెలిపింది.