ఇంట్లోకి దొంగ వస్తే ఫోన్కి అలర్ట్ - 'లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్' గురించి తెలుసా!
ఎల్హెచ్ఎంఎస్తో చోరీలకు అడ్డుకట్ట - యాప్లో పేరు, చరవాణి నంబరు, లోకేషన్, ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి రిక్వెస్ట్ పంపితే మొబైల్కి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు వస్తుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 7:28 PM IST
Locked House Monitoring System As A Protective Shield For The Home: జీవనోపాధి కోసం కన్న ఊరిని, ఉన్న ఇంటిని వదిలి వలస వెళ్లేవారి సంఖ్య ఇటీవల కాలంలో అధిక సంఖ్యలోకి చేరింది. దాంతో ఇంటికి తాళాలు వేసుకుని వారు వేరే ఊరికి వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దీన్ని అదునుగా తీసుకుని దొంగలు ఆ ఇంట్లోకి చొరబడి దోచుకునిపోయే ప్రమాదమ ఉంది. దీనిపై ఏపీ పోలీసు యంత్రాంగం దృష్టి సారించింది. లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (ఎల్హెచ్ఎంఎస్) ద్వారా చోరీకి యత్నించిన దొంగలను సూనాయాసంగా ఇది పట్టించేస్తుంది.
సత్తెనపల్లి పట్టణంలోని రఘురామ్నగర్లో నివాసముంటున్న మహిళ ఇటీవల వేరే ఊరికి వెళ్లారు. ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటంతో ఎవరూ లేరని దొంగ లోపలకు చొరబడే ప్రయత్నం చేశాడు. తలుపు తీయగానే పెద్ద శబ్దంతో అలారం మోగడంతో ఉలిక్కిపడ్డాడు. తన చరవాణికి అలర్ట్ రాగానే ఆ మహిళ పోలీసులు, స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు. ఈలోపు దొంగ పరారయ్యాడు. అలారంతో సీసీ కెమెరా అనుంధానం అవడంతో చోరీ తంతు రికార్డు అయ్యింది.
ఎల్హెచ్ఎంఎస్తో చోరీలకు అడ్డుకట్ట: ఇంటిని విడిచి వేరేచోటకు వెళ్లిన సమయంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కాపలా కాసే ఆధునిక వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉన్నా పల్నాడు ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు. గతంలో నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేటలో లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (ఎల్హెచ్ఎంఎస్) ద్వారా చోరీకి యత్నించిన దొంగలను పోలీసులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వృద్ధి చెందింది. సీసీ కెమెరాలు సైతం అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
అయినా చాలామంది ఎల్హెచ్ఎంఎస్ను సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు. జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎవరూ ఎల్హెచ్ఎంఎస్ను వినియోగించుకోలేదు. దీన్నిబట్టి చైతన్యం ఎలా ఉందో ఇట్టే అర్ధం చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు జిల్లాలో ప్రతిరోజు దొంగతనాలు వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. దొంగలు తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని చోరీలు చేస్తూ సొమ్ము దోచేస్తున్నారు.
సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచన: దసరా సెలవుల్లో సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు చాలా మంది సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంటిని విడిచి వెళ్లేవారు రక్షణ కవచమైన ఎల్హెచ్ఎంఎస్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పోలీసు అధికారులు కోరుతున్నారు. ప్లేస్టోర్ నుంచి ఎల్హెచ్ఎంఎస్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇంటి నుంచే తమ పేరు, చరవాణి నంబరు, లోకేషన్, ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి రిక్వెస్ట్ పంపితే మొబైల్కి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు వస్తుంది.
సంబంధిత పోలీసు స్టేషన్ సిబ్బంది సదరు ఇంటిని సందర్శించి సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి ఇంటిపై ప్రత్యేకంగా నిఘా ఏర్పాటు చేస్తారు. సీసీ కెమెరాలతో ఎల్హెచ్ఎంఎస్ యాప్ను అనుసంధానం చేయడంతో దొంగతనాలను సులభంగా నియంత్రించవచ్చని డీఎస్పీ హనుమంతరావు తెలిపారు.
