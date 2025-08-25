ETV Bharat / state

ఇక్కడ రైలెక్కాలంటే ముందు మెట్లెక్కాలి! - ప్లాట్​ఫాం కోసం స్థానికుల డిమాండ్ - LOCAL DEMAND FOR RAILWAY PLTFORM

మహబూబాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్​లో ప్లాట్​ఫాం సమస్యతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది - మూడో ప్లాట్​ఫాం మీదుగా ఒకవైపు నుంచి మాత్రమే ప్రయాణికులు ఎక్కే ఏర్పాటు - నాలుగో ప్లాట్​ఫాం ఏర్పాటు చేస్తే ఇబ్బందులు తొలుగుతాయంటున్న ప్రయాణికులు

Passengers Demand For Railway 4th Pltform
Passengers Demand For Railway 4th Pltform
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read

Passengers Demand For Railway 4th Pltform : నిత్యం 30కి పైగా ట్రైన్లు ఆగే ఆ రైల్వేస్టేషన్‌ దాదాపు 8 వేల నుంచి 9 వేల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలతో రద్దీగా ఉంటుంది. వస్తు రవాణాతో (గూడ్స్​) కలుపుకొని మొత్తంగా రోజుకో రూ.8 లక్షల వరకు రైల్వే శాఖకు ఆదాయం సమకూరుతోంది. మూడో లైను కూడా ఇటీవలే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అక్కడ రైళ్లను నిలుపుతున్నారు. మూడో ప్లాట్‌ఫాం మీదుగా మాత్రమే ఒక వైపు నుంచి ప్రయాణికులు ఎక్కే ఏర్పాటు ఉండటంతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నాలుగో ప్లాట్‌ఫాం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే తమకు ఇబ్బందులు తొలుగుతాయని ప్రయాణికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

పట్టణాన్ని విభజిస్తూ రైల్వే ట్రాక్‌ : మహబూబాబాద్‌ టౌన్​ రైల్వే స్టేషన్‌కు ఇరువైపులా ఉంటుంది. పట్టణం రెండో వైపు నుంచి ప్రయాణించేవారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు తోడు కురవి, సీరోలు, నెల్లికుదురు తదితర మండలాల వాళ్లు కూడా ఈ మార్గం నుంచే రైల్వే స్టేషన్‌లోకి వెళ్తుంటారు. ఇటువైపుగా రైల్వే టికెట్‌ బుకింగ్‌ కౌంటర్‌ కూడా కొనసాగుతోంది. థర్డ్​ లైను లేనప్పుడు రెండో ఫ్లాటుఫాం మీదకు వెళ్లే మార్గం ఉండేది. మూడో లైను నిర్మించడం వల్ల ఆ సౌకర్యం కరవైంది. మూడో లైను మీదకు రైలు వచ్చినప్పుడు మెట్ల మార్గంలో వంతెన ఎక్కి అటువైపుగా దిగి రైలు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

నాలుగో ప్లాట్​ఫామ్ నిర్మించాలి : ఒకే వైపు నుంచి ఎక్కే అవకాశం ఉండటం వల్ల రద్దీ సమయంలో ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలుగుతోంది. మూడో లైనుపై ఆగిన ట్రైన్​ను రెండోవైపు నుంచి ఎక్కే వీలు లేకుండా ఉంది. నాలుగో ప్లాట్‌ఫాం నిర్మించినట్లయితే ఇటువైపు నుంచి కూడా సులువుగా రైలు ఎక్కేందుకు వీలుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ డిమాండ్‌తో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులకు రాజకీయ పార్టీలు వినతి పత్రాలను ఇస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఉద్యోగ సంఘాలు సైతం కోరుతున్నాయి.

ఉన్నతాధికారులకు నివేదించాం : ఉన్నతస్థాయి అధికారులకు ఈ సమస్యను విన్నవించినట్లుగా టీపీటీఎఫ్‌ నేత ఎం.శ్రీనివాస్‌ వివరించారు. స్టేషన్‌కు పట్టణం రెండు వైపులా ఉండటంతో ప్లాట్‌ఫాం కూడా ఇటువైపు నిర్మిస్తే ప్రయాణికులు మూడో లైనులో ఆగే రైళ్లు ఎక్కేందుకు మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందన్నారు. రైల్వే జీఎం సహా రైల్వే శాఖ మంత్రి దృష్టికి కూడా ఈ సమస్య తీసుకెళ్లామని వివరించారు. ప్రయాణికులు నిత్యం ప్రయాణాలు సాగించే రైల్వే స్టేషన్​లో నాలుగో ప్లాట్​ఫాం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే మరింత సౌలభ్యంగా ఉంటుందని స్థానికులు అంటున్నారు.

