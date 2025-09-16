ఇసుక కోసం వెళ్లి ఇరుక్కుపోయారు - మానేరులో చిక్కుకున్న పదిమందిని రక్షించిన స్థానికులు
మానేరు వాగులో ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరగడంతో చిక్కుకున్న పదిమంది - ఇసుక కోసం వెళ్లి వాగులో ట్రాక్టర్లతో పాటు చిక్కుకున్న వైనం - తాడు సాయంతో పదిమందిని చాకచక్యంగా రక్షించిన స్థానికులు
Published : September 16, 2025 at 8:19 PM IST
Locals Rescue Ten People In Maner River : పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలంలో మానేరు వాగులో చిక్కుకున్న పదిమందిని అక్కడి స్థానికులు చాకచక్యంగా వ్యవహారించి రక్షించారు. గట్టెపల్లి గ్రామానికి చెందిన పది మంది ఇసుక లేబర్లు ఇవాళ తెల్లవారుజామున మానేరు వాగులో ఇసుక తవ్వడం కోసమని ఐదు ట్రాక్టర్లతో వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో మానేరు వాగులో ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. దీంతో వాగులో ట్రాక్టర్లతో పాటు పది మంది వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయారు.
వారి అరుపులు, కేకలు విన్న స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని పెద్ద పెద్ద తాళ్ల సాయంతో వారిని సురక్షితంగా రక్షించారు. అలాగే సుల్తానాబాద్ పోలీసులు సైతం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని 10 మంది గ్రామస్థులను, ట్రాక్టర్లను ఒడ్డుకు చేర్చారు. సీఐ సుబ్బారెడ్డి, ఎస్సై శ్రవణ్ బృందం స్థానికులతో కలిసి తాళ్ల సాయంతో 10 మందిని రక్షించడంలో కీలకంగా వ్యవహారించారు. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే ట్రాక్టర్లు మాత్రం వాగులోనే ఒడ్డున ఉండిపోయాయి. మానేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎవరు వాగులోకి వెళ్లే పనులు పెట్టుకోవద్దని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఉమ్మడి కరీంనగర్లోనే : మానేరు నది భారతదేశంలోనే ప్రసిద్ధి గాంచిన గోదావరి నదికి ఉపనది. సిరిసిల్ల డివిజన్ గంభీరావుపేట్ వద్ద ఈ నదిపై ఎగువ మానేరు డ్యామ్(UMD), సిరిసిల్లకు దగ్గరలో మిడ్ మానేరు డ్యామ్(MMD) రిజర్వాయర్లను నిర్మించారు. కరీంనగర్ పట్టణం సమీపంలో లోయర్ మానేరు డ్యామ్ ఉంటుంది. ఎల్ఎమ్డీ తర్వాత మానేరు నది గోదావరిలో కలుస్తుంది. దిగువ మానేరు డ్యామ్ కరీంనగర్ పట్టణంలోని ప్రజలకు తాగునీటిని అందిస్తుంది. అంతే కాకుండా 4 లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీటిని అందిస్తూ మత్స్య పరిశ్రమకూ ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ నదిపై కరీంనగర్లో ఆకట్టుకునేలా కేబుల్ బ్రిడ్జిని నిర్మించారు.
మానేరు వాగులో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువ కావడంతో నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు ఎల్ఎండీ జలాశయం నుంచి ఆరు గేట్ల ద్వారా సోమవారం రాత్రి దిగువకు నీటిని వదిలారు. గత రెండు రోజుల క్రితం ఇన్ ఫ్లో తగ్గగా అధికారులు గేట్లను మూసి వేయగా మళ్లీ మిడ్ మానేరు జలాశయం, మోయ తుమ్మద వాగు ద్వారా ఇన్ ఫ్లో పెరగడంతో మంగళవారం అధికారులు గేట్లను ఎత్తివేశారు. ఎల్ఎండీ పూర్తి సామర్థ్యం 24.034 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 23.473 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
మిడ్మానేరు జలాశయం కీలకం : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలో ఈ మిడ్ మానేరు జలాశయం కీలకంగా ఉంది. మొదటగా గోదావరి నదిలో మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల, బ్యారేజీల నుంచి నీటిని ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి ఎత్తిపోస్తారు. అనంతరం ఎల్లంపల్లి నుంచి నంది మేడారం రిజర్వాయర్కు అక్కడి నుంచి బాహుబలి మోటార్లు ఉన్న గాయత్రి పంప్హౌస్కు నీరు చేరుతుంది. అక్కడినుంచి మిడ్మానేరుకు వస్తాయి. మిడ్మానేరు రిజర్వాయర్ నుంచి పంప్హౌస్ ద్వారా నీరు అనంతసాగర్ రిజర్వాయర్కు అక్కడి నుంచి రంగనాయకసాగర్లోకి ఎత్తి పోస్తారు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న మల్లన్నసాగర్. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోనే అతిపెద్ద 50 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. రంగనాయక సాగర్లో నుంచి మల్లన్న సాగర్కు అక్కడి నుంచి కొండపోచమ్మ సాగర్కు గోదావరి జలాలు చేరుతాయి.
