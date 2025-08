ETV Bharat / state

మైనింగ్ వద్దంటూ ఏకమైన గ్రామస్థులు - వర్షంలో తడుస్తూ స్టేషన్ ఎదుట నిరసన - LOCALS PROTEST AGAINST MINING

Locals_Protest_against_Mining ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : August 5, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:29 AM IST 2 Min Read

Locals Protest against Mining in Varikuntapadu at Nellore District: నెల్లూరు జిల్లాలో మైనింగ్ వద్దంటూ స్థానికులు చేస్తున్న ఆందోళన ఉద్ధృతమైంది. నాయకులు పట్టించుకోకపోవడం పోలీసులు వేధిస్తుండటంతో గ్రామస్థులు అంతా ఏకమయ్యారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం(04-08-2025) టీడీపీ నాయకుడు షేక్ పీరయ్యను పోలీసులు స్టేషన్‌కు తీసుకురాగా కాసేపటికే ఆయన గుండెపోటుతో పడిపోవడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఆయనకు ఏమైనా జరిగితే సహించేదిలేదని హెచ్చరించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిరసన తెలిపారు. మైనింగ్ వద్దంటూ ఏకమైన గ్రామస్థులు - వర్షంలో తడుస్తూ స్టేషన్ ఎదుట నిరసన (ETV) వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని వరికుంటపాడు, భాస్కరాపురం పంచాయతీల్లోని 16.92 హెక్టార్లలో ఖనిజాల తవ్వకాలకు గత ప్రభుత్వంలో వేలం నిర్వహించగా పోచ వెంకట్‌రెడ్డి దక్కించుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మైకా, క్వార్ట్జ్ తవ్వకాలకు సిద్ధం కాగా స్థానికులు అడ్డుకున్నారు. ఇటీవల జరిగిన గ్రామసభలో నిరసన తెలిపినా అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో గ్రామస్థులు అందరూ కలిసి ఐకాసగా ఏర్పడి ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఇందులో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న టీడీపీ నాయకుడు షేక్ పీరయ్యను పోలీసులు 3 రోజులుగా స్టేషన్‌కు రమ్మని పిలుస్తున్నారు. చివరకు సోమవారం ఆయనను తీసుకువెళ్లారు.

Last Updated : August 5, 2025 at 11:29 AM IST