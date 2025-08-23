ETV Bharat / state

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!! - SERIAL BIKE THEFTS AT KAMAREDDY RS

కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని రైల్వే స్టేషన్​లో వరుస బైక్​ల చోరీలు - ఏడు నెలల వ్యవధిలో 21 వాహనాలు మాయమైన వైనం - వరుస చోరీలతో బెంబేలెత్తిపోతున్న వాహనదారులు

Serial Bike Thefts At Kamareddy Railway Station
Serial Bike Thefts At Kamareddy Railway Station (ETV Bharat(AI Generated))
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 12:11 PM IST

Serial Bike Thefts At Kamareddy Railway Station : కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో రైల్వే స్టేషన్‌ ద్విచక్ర వాహనాల(బైక్​) దొంగతనాలకు కేంద్రంగా మారింది. ఏడు నెలల వ్యవధిలో సుమారు 21 బైక్​లను దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. అవన్నీ మూడో నంబర్‌ ప్లాట్‌ఫాం వద్దనే పోవడం గమనార్హం. ఒకటో నంబరు ప్లాట్‌ఫాం వైపు సైకిల్‌ స్టాండ్‌ ఉంది. ఇక్కడ వాహనాలు నిలిపినందుకు అద్దె చెల్లించాలి. రూ.10 కోసం ఆశపడి రూ.వేల విలువైన వాహనాలను యజమానులు ఎక్కడపడితే అక్కడ పార్క్ చేస్తున్నారు. ఫలితంగా అవి దోపిడీదారుల పాలవుతున్నాయి. అనంతరం లబోదిబోమంటూ పోలీస్‌స్టేషన్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. పలువురు వాకర్స్‌ ఉదయాన్నే తమ వాహనాలను అక్కడ నిలిపి వాకింగ్‌ చేస్తున్నారు. వారి వాహనాలను సైతం దుండగులు ఎత్తుకెళ్తున్నారు.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

  • కామారెడ్డి ప్రాంతానికి చెందిన సయ్యద్‌ సాదిక్‌ అనే వ్యక్తి తన కుమార్తెను ట్రైన్ ఎక్కించడానికి జులై 18వ తేదీన రైల్వే స్టేషన్‌కు వచ్చారు. మూడో నంబర్ ప్లాట్‌ఫాం వద్ద వాహనాన్ని నిలిపి, రైలు ఎక్కించడానికి లోపలికి వెళ్లారు. అతడు తిరిగి వచ్చే సరికి బైక్​ కనిపించలేదు.
  • రాజంపేటకు చెందిన అబ్దుల్‌ యూనస్‌ హైదరాబాద్‌ నగరానికి వెళ్తున్నారు. తన వెహికల్​ను మూడో నంబర్ ప్లాట్‌ఫాం వద్ద నిలిపి రైలు ఎక్కారు. మరుసటి రోజు ఉదయం వచ్చే సరికి అతడి వాహనం మాయమైంది.

పలువురు దొంగల పట్టివేత : వరుస బైక్​ల చోరీల నేపథ్యంలో పోలీసులు పలు చర్యలు చేపట్టారు. దొంగలపై నిఘా పెంచారు. పెట్రోలింగ్‌తో పాటు మఫ్టీలోనూ కాపు కాస్తున్నారు. ఫలితంగా బైక్​ల చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు దొంగలు పట్టుబడ్డారు. వారి నుంచి పోలీసులు 9 వాహనాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ దొంగతనాలు మాత్రం ఆగకపోవడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మిగిలిన దొంగల ముఠాల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

నిర్మాణంలో ఉండటంతో : రైల్వే స్టేషన్‌ మూడో ప్లాట్‌ఫాంవైపు పలు అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. దీంతో అటువైపు సీసీ కెమెరాలు లేవు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని దొంగలు బైక్​ల చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆ ప్లాట్ ఫాంవైపు పెద్దగా జనసమూహం కూడా లేదు. ఫలితంగా దొంగలు దర్జాగా చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా రైల్వేస్టేషన్‌కు 36 సీసీ కెమెరాలు మంజూరయ్యాయి. మూడో ప్లాట్​ఫాంవైపు నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో నిఘానేత్రాల ఏర్పాటుకు 6 నెలలకు పైగా సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

నడిబొడ్డున ఇన్ని చోరీలా : జిల్లా కేంద్రమైన కామారెడ్డి పట్టణం నడి మధ్యలో ఉన్న రైల్వేస్టేషన్‌లో ఈ స్థాయిలో వాహనాలు పోవడం పోలీసుల నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. వివిధ దోపిడీలు, దొంగతనాల్లో నిందితులను పట్టుకుంటున్నప్పటికీ వాటిని నియంత్రించడంలో మాత్రం విఫలమవుతున్నారు. బైక్​ల దొంగతనాలు మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ ఇతర నేరాలు జరగడానికి సైతం ఆస్కారం ఉంది. స్టేషన్‌ నిర్మాణం పూర్తయ్యేలోపు తాత్కాలికంగా కొన్ని సీసీ కెమెరాలను మూడో నంబర్​ ప్లాట్​ ఫామ్​ సమీపంలో ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

"మూడో ప్లాట్‌ఫాంతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో వాహనాలను విచ్చలవిడిగా పెట్టకూడదు. పార్కింగ్‌ ప్రదేశాల్లో మాత్రమే వాహనాలను నిలపాలి. రైల్వే స్టేషన్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి"-చైతన్యరెడ్డి, ఏఎస్పీ

చోరీ సొత్తుతో యాత్రలు - అదీ హెలికాప్టర్​లో - ఈ దొంగ మామూలోడు కాదు!

ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రైన్ జర్నీ చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు అస్సలు మరవకండి

