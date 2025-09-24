ఇక్కడ గజం లక్ష - అసౌకర్యాలు కూడా సవాలక్ష
అసౌకర్యాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఉప్పల్ భగాయత్ లేఅవుట్ వాసులు - చిన్న వర్షాలకే చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు - పడకేసిన పారిశుద్ధ్యం - ప్రజల సమస్యలపై అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు దృష్టిసారించాలని విన్నపం
Published : September 24, 2025 at 5:03 PM IST
Uppal Bhagayath Layout problems : మూసీ ఒడ్డున 400 ఎకరాల్లో హెచ్ఎండీఏ(హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) అభివృద్ధి చేసిన ఉప్పల్ భగాయత్ లేఅవుట్లో సమస్యలు నివాసితులను పీడిస్తున్నాయి. హెచ్ఎండీఏ నిర్వహించిన వేలంలో గజం స్థలాన్ని రూ.లక్షకు పైగా విక్రయించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు లేఅవుట్ అప్పగింత ప్రక్రియ ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతుంది. ఇదిలా ఉండగా ఇక్కడ అభివృద్ధిని మాత్రం జీహెచ్ఎంసీ, హెచ్ఎండీఏలు పట్టించుకోవడం లేదు. నిధులివ్వకుండానే హెచ్ఎండీఏ తప్పుకొంది.
ఇళ్ల నిర్మాణాలకు సంబంధించిన అనుమతులు, ఆస్తిపన్నును జీహెచ్ఎంసీ వసూలుచేస్తోంది. నిధుల్లేవంటూ జీహెచ్ఎంసీ పనులను చేపట్టడం లేదు. అందమైన లేఅవుట్ నేడు సమస్యలతో సతమవుతోంది. లేఅవుట్ ఫేస్-1,2లలో 3వేలకు పైగా కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. కనీస సౌకర్యాలు లేక స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫేస్-2లో మంచి నీటి సౌకర్యమూ లేకపోవడం పరిస్థితికి అద్ధం పడుతోంది. రోడ్లపై వెళ్లే పాదాచారులు, వాహనదారులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
గో'దారులు' : వర్షపు నీటిని బయటకు తరలించేందుకు వ్యవస్థ ఏర్పాటుచేయలేదు. ఫేస్-2లో చిన్న వర్షానికే రోడ్లన్నీ గోదారులుగా మారుతున్నాయి. దీంతో స్థానికులకు ఇబ్బందులు తప్పడంలేదు. ముఖ్యంగా డీమార్ట్, ఉప్పల్ ఐడీఏ, రామంతాపూర్ మార్గాలలో ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. జలమండలి రూ.22 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన భూగర్భ డ్రైనేజీ పనులు అస్తవ్యస్తంగానే ఉన్నాయి. ఉన్న రోడ్లు తవ్వేసి వదిలేయడంతో పరిస్థితి మరి అధ్వానంగా తయారయ్యింది. ఆయా విభాగాలకు సంబంధించిన అధికారులకు సమస్యలను విన్నవించిన పట్టించుకోవడం లేదని భగాయత్ లేఅవుట్ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు మేకల మధుసూదన్రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఎస్టీపీ ఏదీ? : లేఅవుట్లో మురుగునీటి కాలువనీటిని శుద్ధి చేసి మూసీలోకి వదిలే విధంగా మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రం(ఎస్టీపీ) నిర్మించలేదు. నేరుగా మూసీలోకే మళ్లించి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చేతులు దులుపుకొంది.
పడకేసిన పారిశుద్ధ్యం : ఇక్కడ పారిశుద్ధ్య పనులను జీహెచ్ఎంసీ పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇటీవలే 22 మందితో శానిటేషన్ పనులు చేపట్టింది. ఫేస్-1లోనే అరకొరగా సాగుతున్నాయి. ఫేస్-2లో ఎక్కడి చెత్తకుప్పలు అక్కడే దర్శనమిస్తున్నాయి. దీనివల్ల దోమల సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. చెత్తకుప్పల వల్ల ఈగలు, దోమలు వ్యాప్తి చెంది రోగాలకు కారణమయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. అందువల్ల అధికారులు స్పందించి పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అధికారులకు ఇప్పటికే సమస్యలను విన్నవించినప్పటికీ పట్టించుకునే నాథుడే కరవయ్యాడని భగాయత్ లేఅవుట్ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రోడ్లపై గుంతలు, మురుగునీటితో తప్పని తిప్పలు : పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ఉప్పల్లో మాత్రం ఈ స్ఫూర్తి కానరావట్లేదు. భగాయత్ ప్రాంతంలో రోడ్లపై గుంతలు, మురుగు నీరు ఫలితంగా దోమల బెడద వీటితో స్థానికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇవన్నీ చాలవన్నట్లు కొంతమంది చెత్తాచెదారాన్ని రోడ్ల పక్కనే పడేస్తున్నారు. వీటిని పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది, అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల నిత్యం నరకం అనుభవిస్తున్నామని స్థానిక ప్రజలు వాపోతున్నారు. దోమల బెడదతో రోగాల బారిన పడుతున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించాలని కోరుతున్నారు.
