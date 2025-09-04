ETV Bharat / state

పదవీకాలం ముగియకముందే 'స్థానిక' ఎన్నికలు - అక్టోబరు నుంచి జోరుగా ఏర్పాట్లు - LOCAL BODY ELECTIONS IN AP

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జనవరిలోనే జరిగే అవకాశం - ఎన్నికల నిర్వహణకు ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ లేఖ

Local Body Elections in AP
Local Body Elections in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read

Local Body Elections in Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు షెడ్యూల్‌ కంటే మూడు నెలల ముందుగానే జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. చట్టం ప్రకారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఐదేళ్ల పదవీకాలం ముగియడానికి మూడు నెలల ముందే నిర్వహించే వెసులుబాటు ఉంది. ఆ నిబంధనల ఆధారంగా, ఎన్నికల కమిషన్‌ 2026 జనవరిలో ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ నీలం సాహ్ని ఈ విషయమై పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖల కమిషనర్లకు లేఖలు పంపి ఏర్పాట్లు వెంటనే మొదలుపెట్టాలని ఆదేశించారు.

ప్రస్తుత పదవీకాలం ముగింపు తేదీలు: ప్రస్తుత సర్పంచుల పదవీకాలం 2026 ఏప్రిల్‌లో ముగియనుంది. అదే సమయంలో నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలలోని కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల పదవీకాలం 2026 మార్చిలో పూర్తవుతుంది. అంటే ఈ రెండు కీలక స్థానిక సంస్థల పదవీకాలాలు మధ్య పెద్ద తేడా లేదు. కాబట్టి పదవీకాలం పూర్తయ్యేలోపు ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగించేందుకు ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు వేయాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది.

ఎన్నికల కమిషనర్‌ లేఖ ప్రకారం ఎన్నికల నిర్వహణకు షెడ్యూల్‌ ఇలా:

  • ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టింది.
  • 2025 అక్టోబరు 15వ తేదీలోపు - వార్డుల పునర్విభజన, రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
  • అక్టోబరు 16 నుంచి నవంబరు 15వ తేదీలోపు - వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేసి, ప్రచురించాలి.
  • నవంబరు 1 నుంచి 15వ తేదీ లోపు - ఎన్నికల అధికారుల నియామకం జరగాలి.
  • నవంబరు 16 నుంచి 30వ తేదీలోపు - పోలింగ్‌ కేంద్రాల ఖరారు చేసి, ఈవీఎంల సేకరణ, సిద్ధం వంటి ప్రక్రియలు పూర్తి చేయాలి.
  • డిసెంబరు 15వ తేదీలోపు - రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలి.
  • డిసెంబరు చివరి వారంలో - రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశాలు జరిపి, సూచనలు స్వీకరించాలి.
  • 2026 జనవరిలో - ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసి, అదే నెలలో పోలింగ్‌ జరిపి ఫలితాలు ప్రకటించాలి.

ముందస్తు ఏర్పాట్ల ప్రాముఖ్యత: స్థానిక సంస్థలు ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా పరిష్కరించే వేదికలు. సర్పంచులు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు స్థానిక స్థాయిలో అభివృద్ధి పనులకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు. వీరి పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత ఖాళీ ఏర్పడకుండా ఎన్నికలు ముందుగానే జరపడం వల్ల పరిపాలనలో అంతరాయం ఉండదు. కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు సమయానికి బాధ్యతలు స్వీకరించి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించగలరు.

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈసారి మరింత పారదర్శకంగా, సజావుగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు వేసింది. ఓటర్ల జాబితాల ఖచ్చితత్వం, రిజర్వేషన్ల స్పష్టత, పోలింగ్‌ కేంద్రాల సమగ్ర ఏర్పాట్లు, ఈవీఎంలు సమయానికి అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే జిల్లా స్థాయి అధికారులకు సూచనలు చేసింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు 2026 జనవరిలో జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్టోబరు 2025 నుంచే సన్నాహాలు ప్రారంభించి, డిసెంబరులోనే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తికానున్నాయి. ఈ విధంగా ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళిక వల్ల స్థానిక సంస్థల పాలనలో ఎటువంటి ఖాళీ లేకుండా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

30 ఏళ్లుగా ప్రజల పోరాటం - 'స్థానిక' ఎన్నికల్లో ఓటు భాగ్యం

Local Body Elections in Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు షెడ్యూల్‌ కంటే మూడు నెలల ముందుగానే జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. చట్టం ప్రకారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఐదేళ్ల పదవీకాలం ముగియడానికి మూడు నెలల ముందే నిర్వహించే వెసులుబాటు ఉంది. ఆ నిబంధనల ఆధారంగా, ఎన్నికల కమిషన్‌ 2026 జనవరిలో ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ నీలం సాహ్ని ఈ విషయమై పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖల కమిషనర్లకు లేఖలు పంపి ఏర్పాట్లు వెంటనే మొదలుపెట్టాలని ఆదేశించారు.

ప్రస్తుత పదవీకాలం ముగింపు తేదీలు: ప్రస్తుత సర్పంచుల పదవీకాలం 2026 ఏప్రిల్‌లో ముగియనుంది. అదే సమయంలో నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలలోని కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల పదవీకాలం 2026 మార్చిలో పూర్తవుతుంది. అంటే ఈ రెండు కీలక స్థానిక సంస్థల పదవీకాలాలు మధ్య పెద్ద తేడా లేదు. కాబట్టి పదవీకాలం పూర్తయ్యేలోపు ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగించేందుకు ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు వేయాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది.

ఎన్నికల కమిషనర్‌ లేఖ ప్రకారం ఎన్నికల నిర్వహణకు షెడ్యూల్‌ ఇలా:

  • ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టింది.
  • 2025 అక్టోబరు 15వ తేదీలోపు - వార్డుల పునర్విభజన, రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి.
  • అక్టోబరు 16 నుంచి నవంబరు 15వ తేదీలోపు - వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేసి, ప్రచురించాలి.
  • నవంబరు 1 నుంచి 15వ తేదీ లోపు - ఎన్నికల అధికారుల నియామకం జరగాలి.
  • నవంబరు 16 నుంచి 30వ తేదీలోపు - పోలింగ్‌ కేంద్రాల ఖరారు చేసి, ఈవీఎంల సేకరణ, సిద్ధం వంటి ప్రక్రియలు పూర్తి చేయాలి.
  • డిసెంబరు 15వ తేదీలోపు - రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలి.
  • డిసెంబరు చివరి వారంలో - రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశాలు జరిపి, సూచనలు స్వీకరించాలి.
  • 2026 జనవరిలో - ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసి, అదే నెలలో పోలింగ్‌ జరిపి ఫలితాలు ప్రకటించాలి.

ముందస్తు ఏర్పాట్ల ప్రాముఖ్యత: స్థానిక సంస్థలు ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా పరిష్కరించే వేదికలు. సర్పంచులు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు స్థానిక స్థాయిలో అభివృద్ధి పనులకు దిశానిర్దేశం చేస్తారు. వీరి పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత ఖాళీ ఏర్పడకుండా ఎన్నికలు ముందుగానే జరపడం వల్ల పరిపాలనలో అంతరాయం ఉండదు. కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులు సమయానికి బాధ్యతలు స్వీకరించి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించగలరు.

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈసారి మరింత పారదర్శకంగా, సజావుగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు వేసింది. ఓటర్ల జాబితాల ఖచ్చితత్వం, రిజర్వేషన్ల స్పష్టత, పోలింగ్‌ కేంద్రాల సమగ్ర ఏర్పాట్లు, ఈవీఎంలు సమయానికి అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే జిల్లా స్థాయి అధికారులకు సూచనలు చేసింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు 2026 జనవరిలో జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్టోబరు 2025 నుంచే సన్నాహాలు ప్రారంభించి, డిసెంబరులోనే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తికానున్నాయి. ఈ విధంగా ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళిక వల్ల స్థానిక సంస్థల పాలనలో ఎటువంటి ఖాళీ లేకుండా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

30 ఏళ్లుగా ప్రజల పోరాటం - 'స్థానిక' ఎన్నికల్లో ఓటు భాగ్యం

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTIONS IN ANDHRA PRADESHస్థానిక సంస్థల ఎన్నికలుLOCAL BODY ELECTIONS SCHEDULE IN APANDHRA PRADESH ELECTIONSLOCAL BODY ELECTIONS IN AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మారని ట్రంప్ తీరు- ట్రెడ్ డీల్​ వల్లే ఏడు యుద్ధాలను ఆపానంటూ మళ్లీ కామెంట్స్

GST శ్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రాలు ఆదాయాన్ని కోల్పోతాయా? 'భట్టి' కామెంట్స్​కు భిన్నంగా SBI రీసెర్చ్ నివేదిక

యూరప్ కంటే బెంగళూరులోనే అద్దె ఎక్కువ- నెలకు రూ.70,000 రెంట్- నెటిజన్స్ కామెంట్స్ వైరల్

బతికుండగా మన 'పిండ ప్రదానం' మనమే చేసుకోవచ్చు- ఎక్కడ తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.