తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మరింత ఆలస్యం! - బీసీ రిజర్వేషన్లపై రాని స్పష్టత
బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లకు సర్కార్ విస్తృత ప్రయత్నాలు - గవర్నర్కు పంపిన బిల్లు ఆమోదంపై కనిపించని పురోగతి - ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై కాంగ్రెస్ నాయకత్వం చర్చలు
Published : September 12, 2025 at 7:36 AM IST
Local Body Elections in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యే వరకు ఎన్నికలకు వెళ్లకూడదని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకత్వం భావిస్తోంది. గవర్నర్ జిష్ణుదేేవ్ వర్మకు పంపిన బిల్లు ఆమోదంపై స్పష్టమైన పురోగతి లేకపోవడంతో ఏం చేయాలనే అంశంపై ప్రభుత్వ పెద్దలు అంతర్గతంగా సమాలోచనలు చేస్తున్నారు. ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో ఈ నెల 30 లోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ఎన్నికల నిర్వహణకు బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలు ప్రధాన అంశంగా మారింది. అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లుకు ఇప్పటి వరకు గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర వేయకపోవడం, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం రిజర్వేషన్ల మొత్తం 50 శాతానికి మించవద్దనే నిబంధనలతో ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం ఎటు నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతోంది.
ఆర్డినెన్స్ రాష్ట్ర గవర్నర్కు : బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి కసరత్తు చేస్తోంది. కులగణన తరువాత అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం ప్రవేశం పెట్టి, బిల్లును ఆమోదించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించారు. కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వం పార్లమెంటు లోపల, బయటా పలు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. అయినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర గవర్నర్కు పంపగా ఆమోదించకుండా ఆయన రాష్ట్రపతికి పంపించారు.
దీంతో ప్రత్యేక అసెంబ్లీ ఏర్పాటు చేసి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఉన్న 50శాతం సీలింగ్ను ఎత్తివేస్తూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి గవర్నర్కు పంపగా ఇప్పటి వరకు దానిపై కూడా ఎలాంటి పురోగతి లేదు. బిల్లును ఆమోదించి రాజ్యాంగంలోని 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చే అంశం కీలకంగా మారింది. ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్లపై తుది నిర్ణయం తీసుకుని ఆ సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదించాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాతే ఎన్నికల నిర్వహణపై పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.
బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు : హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎలా ముందుకు వెళ్లాలనే అంశంపై పార్టీలో, ప్రభుత్వంలో అంతర్గతంగా లోతైన చర్చ కొనసాగుతోంది. ఒక వైపు రిజర్వేషన్లు అమలు, మరోవైపు వైపు హైకోర్టు ఆదేశాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగింది. ఒకవేళ అధికారికంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు అధికారికంగా అమలు చేయలేకపోతే ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వం చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలితానివ్వవనే భావన వ్యక్తమవుతోంది. ఎన్నికల నిర్వహణ మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఆ విషయాన్ని న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమయం కోరే అవకాశం కూడా ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
వివిధ కార్పొరేషన్లకు ఛైర్పర్సన్లను వీలైనంత త్వరగా భర్తీ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే పార్టీ ముఖ్యనాయకులు ఈ అంశంపై చర్చించడంతో జాబితా సిద్దం చేసే పనిలో ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. వారం, పది రోజుల్లో అంటే దసరా లోపల కసరత్తు పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వచ్చే నెలాఖరులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు! - పీఏసీ సమావేశం తర్వాత క్లారిటీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు గ్రీన్సిగ్నల్! - వచ్చే నెలలోనే షెడ్యూల్!!