People Failing To Repay Loans : 'నేను ఏడాది క్రితం కారు కొనడానికి రూ.12 లక్షలు బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకున్నా. నెలవారీ ఈఎంఐ కొన్నాళ్లు సక్రమంగానే చెల్లించాను. ఇటీవల ఐటీ కొలువు పోవడంతో కారు అమ్మేసి లోన్ కట్టేశాను. ఇంటి వాయిదా కూడా నెలవారీ పద్ధతిలో కట్టాల్సి ఉంది. 3 నెలలుగా ఉద్యోగం లేక ఖాళీగా ఉన్నా.' ఇది ఓ ఐటీ ఉద్యోగి ఆవేదన.
రాష్ట్రంలో బ్యాంకుల్లో వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకుని నెలవారీ కిస్తీలు కట్టలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఐటీ, ఇతర రంగాల్లో ఉద్యోగాల కోతలతో ప్రైవేటు ఉద్యోగులు రుణ వాయిదాలు కట్టలేకపోతున్నట్లు బ్యాంకర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. తెలంగాణలో గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2024-25) చివరికి వ్యక్తిగత రుణ ఖాతాల ఎగవేతల సొమ్ము రూ.1,442 కోట్లు దాటింది. ఇది క్రమంగా పెరుగుతున్నట్లు పలు బ్యాంకులు పేర్కొన్నాయి. ప్రధానంగా గృహ, వాహనాలు, ఇతర వ్యక్తిగత అవసరాలకు, క్రెడిట్ కార్డులపై రుణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాలు కోల్పోతే నెలవారీ కిస్తీలు కట్టలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరుసగా మూణ్నెల్ల పాటు కిస్తీలు చెల్లించని ఖాతాదారుడిని ఎగవేత జాబితా(ఎన్పీఏ)లో బ్యాంకులు నమోదు చేస్తున్నాయి. తర్వాత వారిపై జరిమానాల భారం పడుతోంది.
లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తే వినని బ్యాంకులు : రాష్ట్రంలో ఏ రంగానికి ఎన్ని కోట్లు లోన్స్ ఇవ్వాలని ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ముందు లక్ష్యాలను రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి (ఎస్ఎల్బీసీ) ప్రకటిస్తుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పలు బ్యాంకులు వ్యవసాయ రుణాల కన్నా వ్యక్తిగత రుణాలు భారీగా ఇచ్చినట్లు తేలింది. ఒక ప్రభుత్వ బ్యాంకు వ్యవసాయ రుణాల కింద రూ.79.82 కోట్లు ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయిస్తే, కేవలం రూ.13.30 కోట్లు (16.66 శాతం) రుణాల మంజూరు చేసింది. ఇదే బ్యాంకుకు వ్యక్తిగత రుణాల కింద రూ.1,063 కోట్లు ఇవ్వాలని చెప్పగా, ఏకంగా రూ.1785 కోట్లు (167.95 శాతం) ఇచ్చినట్లు వెల్లడైంది.
మరో ప్రైవేటు బ్యాంకుకు వ్యక్తిగత రుణాల కింద రూ.33.52 కోట్లు ఇవ్వాలని నిర్దేశిస్తే, ఏకంగా రూ.1379.47 కోట్లు (4115 శాతం) ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. మరో ప్రైవేటు బ్యాంకు లక్ష్యం కన్నా 456 శాతం అదనంగా రుణాలు ఇచ్చింది. వ్యక్తిగత అప్పులపై అధిక వడ్డీ వస్తున్నందున బ్యాంకులు పూచీకత్తు సరిగా చూసుకోకుండా రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయని, దీనివల్ల ఆర్థిక స్తోమత లేనివారు కిస్తీలు కట్టలేక ఎగవేతదారుల జాబితాలో చేరుతున్నారని ప్రముఖ బ్యాంకు ఉన్నతాధికారి ఒకరు చెప్పారు.
లోన్ తీసుకున్న వారి నుంచి కొత్త వ్యాపారం : క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించుకుని లేదా బ్యాంకుల్లో వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకుని నెలవారీ కిస్తీలు కట్టలేని వారిని ఆదుకునేందుకు కొందరు నగదు చెల్లింపు దందా చేస్తున్నారు. ఇందుకుగానూ లోన్ తీసుకున్న వారి నుంచి రూ.వందకు నెలకు రూ.3 నుంచి 5 వరకు వడ్డీలు తీసుకుంటున్నారు. గతంలో బంగారం తాకట్టు పెట్టి బ్యాంకులో రుణం తీసుకునే వారు ప్రతి ఆర్నెల్లు లేదా ఏడాదికి ఒకసారి వడ్డీ, అసలు చెల్లించి లోన్ తీర్చేవారు. ఇక నుంచి నెలవారీగా వడ్డీ సొమ్మును చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ఒక బ్యాంకు మేనేజర్ తెలిపారు. ఇలా చెల్లించలేని వారు కూడా ప్రైవేటు వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
