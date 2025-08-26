Stree Shakti Buses Live Tracking System In AP: మహిళల కోసం స్త్రీ శక్తి పేరుతో నడుపుతున్న ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సులకు త్వరలో లైవ్ ట్రాకింగ్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మహిళల సహకారంతోనే స్త్రీ శక్తి పథకం గ్రాండ్ సక్సెస్ అయిందన్నారు. ఏపీ మహిళల్లో చైతన్యం ఎక్కువగా ఉంటుందన్న చంద్రబాబు, ప్రభుత్వం ఎలాంటి పథకాలను తెచ్చినా వాటిని సద్వినియోగం చేస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు.
స్త్రీశక్తి పథకంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష: ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సీఎంగా ఉన్నప్పటి నుంచే మహిళలకు ప్రత్యేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంభన కల్పిస్తే ఇప్పుడు స్త్రీ శక్తి ద్వారా వారికి ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కల్పించామన్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో స్త్రీశక్తి పథకంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆర్టీసీ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు ఎలా జరుగుతుందని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఎంత మేర పెరిగిందని ఆరా తీశారు. స్త్రీ శక్తి బస్సుల్లో సీట్ల కోసం పోటీ పడే క్రమంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురువుతున్నాయా? అని వివరాలు సేకరించారు.
ఉచిత బస్సులకు రెండు వైపులా బోర్డులు: గతంలో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 68 నుంచి 70 శాతంగా ఉండేదని ఇప్పుడు 60 డిపోల పరిధిలో తిరిగే బస్సుల్లో 100 శాతం ఆక్యుపెన్సీ రేషియో వస్తోందని అధికారులు వివరించారు. అలాగే 13 జిల్లాల్లో 100 శాతం ఆక్యుపెన్సీ రేషియో నమోదవుతోందన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సీట్ల కోసం ఇబ్బందులు గందరగోళం వంటి సంఘటనలు తలెత్తడం లేదని సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. ఉచిత బస్సు వెసులుబాటును మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని అవసరమైన మేరకే ప్రయాణాలు చేస్తున్నారని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు వివరించారు. స్త్రీశక్తి అమలు చేస్తున్న 8,458 బస్సులను సులువుగా గుర్తించేందుకు వాటి ముందు, వెనుక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
Free Buses Live Tracking In AP: స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని మహిళలు చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. అవసరం ఉంటేనే బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారన్న ఆయన అనవసర ప్రయాణాలు పెట్టుకోవడం లేదన్నారు. రాష్ట్ర పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని దానికి అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తున్న మహిళలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు సహకరించిన విధంగానే మహిళలు భవిష్యత్తులోనూ సహకరించాలని కోరారు. ప్రభుత్వం అమలు చేసే సంక్షేమ పథకాలకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఇదే విధమైన సహకారం లభిస్తే మరింత ఉత్సాహంగా పని చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. తద్వారా ప్రజలకు మరింత మేలు చేకూర్చగలమని వివరించారు.
లైవ్ ట్రాకింగ్ విధానం అమల్లోకి వస్తే బస్సుల వేళలు తెలుసుకుని ఆ మేరకు తమ ప్రయాణ సమయాలను మహిళలు ఖరారు చేసుకుంటారని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్టిక్యులేటెడ్ ఈ - బస్సులపై అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ తరహా బస్సులు ప్రస్తుతమున్న సాధారణ బస్సులకు మెట్రో రైలుకు మధ్య మిడిల్ లెవెల్ ట్రాన్స్ పోర్టు వ్యవస్థగా ఉంటాయని అధికారులు వివరించారు.
ఏసీ 'పల్లె వెలుగు'లు - మరో 1150 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొనుగోలు: ఆర్టీసీ ఎండీ
ఉచిత బస్సులకు ‘స్త్రీశక్తి’ స్టిక్కర్లు - మహిళల గందరగోళానికి చెక్ పెట్టేందుకు