ETV Bharat / state

MAHANADU LIVE UPDATES: 3వ రోజు టీడీపీ మహానాడు సభ - భారీగా తరలివస్తున్న టీడీపీ శ్రేణులు - TDP MAHANADU 2025 UPDATES

TDP_Mahanadu_Meeting ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 3:33 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 3:56 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED కడప ఎవరి అడ్డా గడ్డ కాదు ఇది ప్రజల గడ్డ: మాధవిరెడ్డి కడప ఎవరి అడ్డా గడ్డ కాదు ఇది కడప ప్రజల గడ్డ: మాధవిరెడ్డి

కడప టీడీపీ అభ్యర్థిగా నిలబడితే ఇష్టారీతిన దూషించారు: మాధవిరెడ్డి

నీ ఇంటికి వస్తామన్నారు ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడండి: మాధవిరెడ్డి

నేను బుడ్డా వెంగల్‌రెడ్డి ఇంటి ఆడబిడ్డను తిరిగి వీల్‌చైర్‌లో వెళ్తారు: మాధవిరెడ్డి

టీడీపీ కార్యకర్తను టచ్‌ చేసి చూడండి అదే వారి చివరి తప్పు అవుతుంది: మాధవిరెడ్డి

కడపలో టీడీపీ మహానాడు నిర్వహించడం గర్వకారణం: మాధవిరెడ్డి

ప్రాజెక్టుల ద్వారా సీఎం లక్షలాది ప్రజల దాహార్తి తీరుస్తున్నారు: మాధవిరెడ్డి

పోలవరం-బనకచర్ల అనుసంధానంతో రాయలసీమ అభివృద్ధి: మాధవిరెడ్డి

'మన కడప-స్వచ్ఛ కడప' కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నాం: మాధవిరెడ్డి

కార్యక్రమం కోసం వారంలో 2 రోజులు కార్యకర్తలు పనిచేస్తున్నారు: మాధవిరెడ్డి

దేవుని కడప ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలి: మాధవిరెడ్డి జగన్ పార్టీని మూసివేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది: మంత్రి సవిత Minister Savita Speech at Mahanadu Meeting: సీఎం చంద్రబాబు రాయలసీమను సస్యశ్యామలం చేసి అపర భగీరథుడిగా నిలిచారని మంత్రి సవిత కొనియాడారు. పరిశ్రమల సృష్టికర్తగా, అభివృద్ధి దిశగా రాయలసీమను మలిచారన్నారు. నారా లోకేశ్​ యువగళం పాదయాత్ర మహిళలకు భద్రత, యువతకు భరోసా, కార్యకర్తలకు స్ఫూర్తిని అందించిందని తెలిపారు. కడప మహానాడులో ప్రజలు చూపిన ఉత్సాహం జగన్ రెడ్డికి స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చిందని వారు పార్టీని మూసివేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని మంత్రి సవిత వ్యాఖ్యానించారు. మహానాడుకు కదం తొక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు - 3 లక్షల మందికి సరిపడా భోజన ఏర్పాట్లు TDP MAHANADU MEETING: మహానాడు బహిరంగ సభకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి తెలుగు తమ్ముళ్లు కదం తొక్కారు. అధిక సంఖ్యలో తరలిరావడతో కడప పరిసరాలు జనసంద్రంగా మారాయి. తెలుగుదేశం జెండా వాహనాలతో రహదారులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. మహానాడుకు సమీప గ్రామాల ప్రజలు ద్విచక్రవాహనాలు, కాలినడకన చేరుకున్నారు. మహానాడు ప్రాంగణంలో 3 లక్షల మందికి సరిపడా భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్యకర్తల కోసం కడప మార్గమధ్యంలో ఫుడ్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. దారిపొడవునా తాగునీరు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లతో దాహార్తి తీరుస్తున్నారు. ఈ స్థాయిలో గతంలో ఎన్నడూ ప్రజలు తరలి రాలేదని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు భారీగా రావడం రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదే మొదటి సారిగా అభివర్ణిస్తున్నారు. దాదాపు 140 ఎకరాల సభా ప్రాంగణం మొత్తం ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఇసుకేస్తే రాలనంతగా పసుపు సైన్యం తరలివచ్చింది. టీడీపీ మహానాడు సభ - భారీగా తరలివస్తున్న టీడీపీ శ్రేణులు TDP Mahanadu 2025: తెలుగుదేశం పార్టీ కడపలో నిర్వహిస్తున్న మహానాడు సభ కోసం తెలుగు ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు తరలిరావడంతో ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడింది. మహానాడు ప్రాంగణానికి 3 కి.మీ దూరంలో వాహనాలు ఆగిపోయాయి. కడప ఇర్కాన్ సర్కిల్ నుంచి చెన్నూరు వరకు దాదాపు 8 కి.మీ మేరకు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. సభా ప్రాంగణానికి చేరుకునేందుకు కార్యకర్తలు, నాయకులు, ప్రజలు తహతహలాడుతూ ఉండగా ట్రాఫిక్ జాంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

LIVE FEED కడప ఎవరి అడ్డా గడ్డ కాదు ఇది ప్రజల గడ్డ: మాధవిరెడ్డి కడప ఎవరి అడ్డా గడ్డ కాదు ఇది కడప ప్రజల గడ్డ: మాధవిరెడ్డి

కడప టీడీపీ అభ్యర్థిగా నిలబడితే ఇష్టారీతిన దూషించారు: మాధవిరెడ్డి

నీ ఇంటికి వస్తామన్నారు ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడండి: మాధవిరెడ్డి

నేను బుడ్డా వెంగల్‌రెడ్డి ఇంటి ఆడబిడ్డను తిరిగి వీల్‌చైర్‌లో వెళ్తారు: మాధవిరెడ్డి

టీడీపీ కార్యకర్తను టచ్‌ చేసి చూడండి అదే వారి చివరి తప్పు అవుతుంది: మాధవిరెడ్డి

కడపలో టీడీపీ మహానాడు నిర్వహించడం గర్వకారణం: మాధవిరెడ్డి

ప్రాజెక్టుల ద్వారా సీఎం లక్షలాది ప్రజల దాహార్తి తీరుస్తున్నారు: మాధవిరెడ్డి

పోలవరం-బనకచర్ల అనుసంధానంతో రాయలసీమ అభివృద్ధి: మాధవిరెడ్డి

'మన కడప-స్వచ్ఛ కడప' కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నాం: మాధవిరెడ్డి

కార్యక్రమం కోసం వారంలో 2 రోజులు కార్యకర్తలు పనిచేస్తున్నారు: మాధవిరెడ్డి

దేవుని కడప ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలి: మాధవిరెడ్డి జగన్ పార్టీని మూసివేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది: మంత్రి సవిత Minister Savita Speech at Mahanadu Meeting: సీఎం చంద్రబాబు రాయలసీమను సస్యశ్యామలం చేసి అపర భగీరథుడిగా నిలిచారని మంత్రి సవిత కొనియాడారు. పరిశ్రమల సృష్టికర్తగా, అభివృద్ధి దిశగా రాయలసీమను మలిచారన్నారు. నారా లోకేశ్​ యువగళం పాదయాత్ర మహిళలకు భద్రత, యువతకు భరోసా, కార్యకర్తలకు స్ఫూర్తిని అందించిందని తెలిపారు. కడప మహానాడులో ప్రజలు చూపిన ఉత్సాహం జగన్ రెడ్డికి స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చిందని వారు పార్టీని మూసివేయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని మంత్రి సవిత వ్యాఖ్యానించారు. మహానాడుకు కదం తొక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు - 3 లక్షల మందికి సరిపడా భోజన ఏర్పాట్లు TDP MAHANADU MEETING: మహానాడు బహిరంగ సభకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి తెలుగు తమ్ముళ్లు కదం తొక్కారు. అధిక సంఖ్యలో తరలిరావడతో కడప పరిసరాలు జనసంద్రంగా మారాయి. తెలుగుదేశం జెండా వాహనాలతో రహదారులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. మహానాడుకు సమీప గ్రామాల ప్రజలు ద్విచక్రవాహనాలు, కాలినడకన చేరుకున్నారు. మహానాడు ప్రాంగణంలో 3 లక్షల మందికి సరిపడా భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్యకర్తల కోసం కడప మార్గమధ్యంలో ఫుడ్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. దారిపొడవునా తాగునీరు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లతో దాహార్తి తీరుస్తున్నారు. ఈ స్థాయిలో గతంలో ఎన్నడూ ప్రజలు తరలి రాలేదని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు భారీగా రావడం రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదే మొదటి సారిగా అభివర్ణిస్తున్నారు. దాదాపు 140 ఎకరాల సభా ప్రాంగణం మొత్తం ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఇసుకేస్తే రాలనంతగా పసుపు సైన్యం తరలివచ్చింది. టీడీపీ మహానాడు సభ - భారీగా తరలివస్తున్న టీడీపీ శ్రేణులు TDP Mahanadu 2025: తెలుగుదేశం పార్టీ కడపలో నిర్వహిస్తున్న మహానాడు సభ కోసం తెలుగు ఉభయ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు తరలిరావడంతో ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడింది. మహానాడు ప్రాంగణానికి 3 కి.మీ దూరంలో వాహనాలు ఆగిపోయాయి. కడప ఇర్కాన్ సర్కిల్ నుంచి చెన్నూరు వరకు దాదాపు 8 కి.మీ మేరకు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. సభా ప్రాంగణానికి చేరుకునేందుకు కార్యకర్తలు, నాయకులు, ప్రజలు తహతహలాడుతూ ఉండగా ట్రాఫిక్ జాంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Last Updated : May 29, 2025 at 3:56 PM IST