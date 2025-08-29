ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - నేడు అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు - TELANGANA RAINS LIVE UPDATES

Telangana Rains Live Updates
Rains Live Updates (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 8:20 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:13 AM IST

1 Min Read
Rains Live Updates : కుంభవృష్టికి కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, నిర్మల్, మెదక్ జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించింది. గ్రామాలు, పట్టణాలను కలిపే రోడ్లు తెగిపోయాయి. వరదల్లో చిక్కుకొని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​తో పాటు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ దళం వందలాది మందిని కాపాడింది. కామారెడ్డి జిల్లా కల్యాణి ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్‌వాటర్ వరదల్లో చిక్కుకున్న అన్నాసాగర్‌ గ్రామానికి చెందిన 9 మందిని ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బంది కాపాడారు. గుర్కుల్ గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురిని బాన్సువాడ అగ్నిమాపక సిబ్బంది రక్షించారు. కామారెడ్డి జీఆర్​ కాలనీలో 250 మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది కాపాడారు.

LIVE FEED

9:09 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • నిర్మల్: రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం
  • నిర్మల్: భారీ వర్షంతో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, నీట మునిగిన పంటలు
  • నిర్మల్: భారీ వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • తానూర్ మండలంలోని కొలుర్, బోల్స గ్రామాల్లో చేరిన వదర
  • లోలెవల్ వంతెనలపై వరద ప్రవాహంతో పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • బాసర మండలంలోని టాక్లి గ్రామానికి వెళ్లే మార్గంలో కోతకు గురైన రహదారి

9:09 AM, 29 Aug 2025 (IST)

సదాశివనగర్ నుంచి భిక్కనూరు వరకు స్తంభించిన ట్రాఫిక్

  • కామారెడ్డి: సదాశివనగర్ నుంచి భిక్కనూరు వరకు స్తంభించిన ట్రాఫిక్
  • నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు, రాకపోకలకు అంతరాయం
  • నవీపేట మండలం కోస్లీ వద్ద నీట మునిగిన పంటలు

9:08 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు
  • నిజామాబాద్ జిల్లా సాలూర వద్ద మంజీర నదికి పోటెత్తిన వరద
  • మందర్న, ఖాజాపుర్ గ్రామాల్లో నీట మునిగిన పంటలు
  • బోధన్ మండలం హంగర్గ గ్రామంలోకి చేరిన బ్యాక్‌ వాటర్
  • జలదిగ్బంధంలో నవీపేట్ మండలం అల్జాపుర్ గ్రామం
  • నిజామాబాద్ జిల్లా మిట్టాపుర్ వద్ద నీట మునిగిన పంట పొలాలు

8:40 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • మెదక్: కొంటూర్‌చెరువుకు ఆలుగు పారడంతో రాకపోకలు నిలిపివేత
  • మెదక్ మండలంలోని 8 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • వెంకటాపూర్, వెంకటాపూర్ తండాకు నిలిచిన రాకపోకలు
    మక్తభూపతిపూర్, శివాయిపల్లి, తిమ్మానగర్ గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • గుట్టకిందిపల్లి , రాయినిపల్లి గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిపివేత

8:40 AM, 29 Aug 2025 (IST)

15 రోజులుగా జలదిగ్బంధంలో ఏడుపాయల వనదుర్గ ఆలయం

  • మెదక్‌: 15 రోజులుగా జలదిగ్బంధంలో ఏడుపాయల వనదుర్గ ఆలయం
  • గర్భ గుడి ముందు నుంచి రేకులను తాకుతూ ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం
  • రాజగోపురంలో అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనం
    ఆనకట్ట వైపు భక్తులు వెళ్లకుండా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పోలీసులు

8:39 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • మరోసారి గోదావరికి పోటెత్తిన వరద
    కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉద్ధృతంగా గోదావరి, ప్రాణహిత
  • ప్రమాదకరస్థాయిని దాటి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఉభయనదులు
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద భారీగా పెరుగుతున్న నీటిమట్టం
  • కాళేశ్వరంలో జ్ఞాన సరస్వతి, పుష్కర ఘాట్ల మెట్లపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద
  • కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి భారీగా వరద
  • ఎగువ నుంచి 9,54,310 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం
  • 85 గేట్లు ఎత్తి ఉండడంతో దిగువకు 9,54,310 క్యూసెకులు విడుదల

8:39 AM, 29 Aug 2025 (IST)

నిజామాబాద్‌ జిల్లా: శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు పోటెత్తుతున్న వరద

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుత ఇన్‌ఫ్లో 4,30,000 క్యూసెక్కులు
శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు 39 గేట్లు ఎత్తి 5,04,455 క్యూసెక్కులు విడుదల

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,086.60అడుగులు

శ్రీరాంసాగర్‌ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రస్తుత నీటి నిల్వసామర్థ్యం 65.135 టీఎంసీలు

8:38 AM, 29 Aug 2025 (IST)

మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు

  • మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు
  • జలదిగ్బంధంలోనే హావేలిఘనపూర్ మండలంలోని కొన్ని గ్రామాలు
  • జలదిగ్బంధంలోనే దూప్‌సింగ్‌తండా, రాజిపేట, గాజిరెడ్డిపల్లి గ్రామాలు
  • జలదిగ్బంధంలోనే బురుగుపల్లి, వాడి, సర్దన, కొత్తపల్లి గ్రామాలు
  • భారీ వర్షాలకు రోడ్లు కొట్టుకుపోవడంతో గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • మూడు రోజులుగా అంధకారంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న గ్రామస్థులు
  • కామారెడ్డి జిల్లాలోని బీపేట చెరువు కట్టకు గండి పడటంతో మెదక్ జిల్లాకు ముప్పు
  • నస్కల్, రాంపూర్ గ్రామస్థులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
  • నందగోకుల్, సుద్దాలపూర్ గ్రామస్థులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
    నిన్న రాత్రి మెదక్, హావేలిఘనపూర్ మండలాల్లో కురిసిన వర్షం
  • మెదక్‌లో 11.3సెం.మీ, నాగపూర్ 10.3 సెం.మీ, సర్దనలో 9.6 సెం.మీ వర్షపాతం

8:38 AM, 29 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
సాగర్ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 2,47,721 క్యూసెక్కులు
నాగార్జునసాగర్‌ 26 గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేసిన అధికారులు
సాగర్ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 587.20 అడుగులు
సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు
సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నిల్వ 305.62 టీఎంసీలు

8:37 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • మరోసారి గోదావరికి పోటెత్తిన వరద
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉద్ధృతంగా గోదావరి, ప్రాణహిత
  • ప్రమాదకరస్థాయిని దాటి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఉభయనదులు
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం

8:37 AM, 29 Aug 2025 (IST)

జంట జలాశయాలకు కొనసాగుతున్న వరద

  • హైదరాబాద్: జంట జలాశయాలకు కొనసాగుతున్న వరద
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ జలాశయానికి 900 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ 8 గేట్లు ఎత్తి 4,096 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1790 అడుగులు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1789.45 అడుగులు
  • హిమాయత్‌సాగర్ జలాశయానికి 800 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో
  • హిమాయత్‌సాగర్ 3 గేట్లు ఎత్తి 2,300 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • హిమాయత్‌సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1763.50 అడుగులు
  • హిమాయత్‌సాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1762 అడుగులు

8:36 AM, 29 Aug 2025 (IST)

భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద

  • నిర్మల్: భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద
  • మూడు గేట్లు ఎత్తి 20,500 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల
  • భైంసా గడ్డెన్నవాగు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 358.70 మీటర్లు
  • భైంసా గడ్డెన్నవాగులో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 358.55 మీటర్లు

8:35 AM, 29 Aug 2025 (IST)

భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం

  • భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • ఉదయం 5 గం.కు భద్రాచలం వద్ద 35.3 అడుగులకు చేరిన గోదావరి నీటిమట్టం

8:16 AM, 29 Aug 2025 (IST)

కాకతీయ వర్సిటీలో నేడు జరగాల్సిన డిగ్రీ, పీజీ పరీక్షలు వాయిదా

  • కాకతీయ వర్సిటీలో నేడు జరగాల్సిన డిగ్రీ, పీజీ పరీక్షలు వాయిదా
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పరీక్షలు వాయిదా వేస్తున్నట్లు కాకతీయ వర్సిటీ వెల్లడి
  • మిగతా పరీక్షలు యథావిధిగా జరుగుతాయన్న కాకతీయ వర్సిటీ
  • వాయిదా వేసిన పరీక్షల తేదీలు త్వరలో ప్రకటిస్తామన్న కాకతీయ వర్సిటీ

Rains Live Updates : కుంభవృష్టికి కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, నిర్మల్, మెదక్ జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించింది. గ్రామాలు, పట్టణాలను కలిపే రోడ్లు తెగిపోయాయి. వరదల్లో చిక్కుకొని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​తో పాటు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ దళం వందలాది మందిని కాపాడింది. కామారెడ్డి జిల్లా కల్యాణి ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్‌వాటర్ వరదల్లో చిక్కుకున్న అన్నాసాగర్‌ గ్రామానికి చెందిన 9 మందిని ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బంది కాపాడారు. గుర్కుల్ గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురిని బాన్సువాడ అగ్నిమాపక సిబ్బంది రక్షించారు. కామారెడ్డి జీఆర్​ కాలనీలో 250 మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది కాపాడారు.

LIVE FEED

9:09 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • నిర్మల్: రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షం
  • నిర్మల్: భారీ వర్షంతో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, నీట మునిగిన పంటలు
  • నిర్మల్: భారీ వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • తానూర్ మండలంలోని కొలుర్, బోల్స గ్రామాల్లో చేరిన వదర
  • లోలెవల్ వంతెనలపై వరద ప్రవాహంతో పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • బాసర మండలంలోని టాక్లి గ్రామానికి వెళ్లే మార్గంలో కోతకు గురైన రహదారి

9:09 AM, 29 Aug 2025 (IST)

సదాశివనగర్ నుంచి భిక్కనూరు వరకు స్తంభించిన ట్రాఫిక్

  • కామారెడ్డి: సదాశివనగర్ నుంచి భిక్కనూరు వరకు స్తంభించిన ట్రాఫిక్
  • నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు, రాకపోకలకు అంతరాయం
  • నవీపేట మండలం కోస్లీ వద్ద నీట మునిగిన పంటలు

9:08 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు
  • నిజామాబాద్ జిల్లా సాలూర వద్ద మంజీర నదికి పోటెత్తిన వరద
  • మందర్న, ఖాజాపుర్ గ్రామాల్లో నీట మునిగిన పంటలు
  • బోధన్ మండలం హంగర్గ గ్రామంలోకి చేరిన బ్యాక్‌ వాటర్
  • జలదిగ్బంధంలో నవీపేట్ మండలం అల్జాపుర్ గ్రామం
  • నిజామాబాద్ జిల్లా మిట్టాపుర్ వద్ద నీట మునిగిన పంట పొలాలు

8:40 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • మెదక్: కొంటూర్‌చెరువుకు ఆలుగు పారడంతో రాకపోకలు నిలిపివేత
  • మెదక్ మండలంలోని 8 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • వెంకటాపూర్, వెంకటాపూర్ తండాకు నిలిచిన రాకపోకలు
    మక్తభూపతిపూర్, శివాయిపల్లి, తిమ్మానగర్ గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • గుట్టకిందిపల్లి , రాయినిపల్లి గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిపివేత

8:40 AM, 29 Aug 2025 (IST)

15 రోజులుగా జలదిగ్బంధంలో ఏడుపాయల వనదుర్గ ఆలయం

  • మెదక్‌: 15 రోజులుగా జలదిగ్బంధంలో ఏడుపాయల వనదుర్గ ఆలయం
  • గర్భ గుడి ముందు నుంచి రేకులను తాకుతూ ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం
  • రాజగోపురంలో అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనం
    ఆనకట్ట వైపు భక్తులు వెళ్లకుండా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పోలీసులు

8:39 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • మరోసారి గోదావరికి పోటెత్తిన వరద
    కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉద్ధృతంగా గోదావరి, ప్రాణహిత
  • ప్రమాదకరస్థాయిని దాటి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఉభయనదులు
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద భారీగా పెరుగుతున్న నీటిమట్టం
  • కాళేశ్వరంలో జ్ఞాన సరస్వతి, పుష్కర ఘాట్ల మెట్లపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద
  • కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి భారీగా వరద
  • ఎగువ నుంచి 9,54,310 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం
  • 85 గేట్లు ఎత్తి ఉండడంతో దిగువకు 9,54,310 క్యూసెకులు విడుదల

8:39 AM, 29 Aug 2025 (IST)

నిజామాబాద్‌ జిల్లా: శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు పోటెత్తుతున్న వరద

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుత ఇన్‌ఫ్లో 4,30,000 క్యూసెక్కులు
శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు 39 గేట్లు ఎత్తి 5,04,455 క్యూసెక్కులు విడుదల

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,086.60అడుగులు

శ్రీరాంసాగర్‌ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు

శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రస్తుత నీటి నిల్వసామర్థ్యం 65.135 టీఎంసీలు

8:38 AM, 29 Aug 2025 (IST)

మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు

  • మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు
  • జలదిగ్బంధంలోనే హావేలిఘనపూర్ మండలంలోని కొన్ని గ్రామాలు
  • జలదిగ్బంధంలోనే దూప్‌సింగ్‌తండా, రాజిపేట, గాజిరెడ్డిపల్లి గ్రామాలు
  • జలదిగ్బంధంలోనే బురుగుపల్లి, వాడి, సర్దన, కొత్తపల్లి గ్రామాలు
  • భారీ వర్షాలకు రోడ్లు కొట్టుకుపోవడంతో గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • మూడు రోజులుగా అంధకారంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న గ్రామస్థులు
  • కామారెడ్డి జిల్లాలోని బీపేట చెరువు కట్టకు గండి పడటంతో మెదక్ జిల్లాకు ముప్పు
  • నస్కల్, రాంపూర్ గ్రామస్థులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
  • నందగోకుల్, సుద్దాలపూర్ గ్రామస్థులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
    నిన్న రాత్రి మెదక్, హావేలిఘనపూర్ మండలాల్లో కురిసిన వర్షం
  • మెదక్‌లో 11.3సెం.మీ, నాగపూర్ 10.3 సెం.మీ, సర్దనలో 9.6 సెం.మీ వర్షపాతం

8:38 AM, 29 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
సాగర్ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 2,47,721 క్యూసెక్కులు
నాగార్జునసాగర్‌ 26 గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేసిన అధికారులు
సాగర్ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 587.20 అడుగులు
సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు
సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నిల్వ 305.62 టీఎంసీలు

8:37 AM, 29 Aug 2025 (IST)

  • మరోసారి గోదావరికి పోటెత్తిన వరద
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉద్ధృతంగా గోదావరి, ప్రాణహిత
  • ప్రమాదకరస్థాయిని దాటి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఉభయనదులు
  • కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం

8:37 AM, 29 Aug 2025 (IST)

జంట జలాశయాలకు కొనసాగుతున్న వరద

  • హైదరాబాద్: జంట జలాశయాలకు కొనసాగుతున్న వరద
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ జలాశయానికి 900 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ 8 గేట్లు ఎత్తి 4,096 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1790 అడుగులు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1789.45 అడుగులు
  • హిమాయత్‌సాగర్ జలాశయానికి 800 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో
  • హిమాయత్‌సాగర్ 3 గేట్లు ఎత్తి 2,300 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • హిమాయత్‌సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1763.50 అడుగులు
  • హిమాయత్‌సాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1762 అడుగులు

8:36 AM, 29 Aug 2025 (IST)

భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద

  • నిర్మల్: భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద
  • మూడు గేట్లు ఎత్తి 20,500 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల
  • భైంసా గడ్డెన్నవాగు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 358.70 మీటర్లు
  • భైంసా గడ్డెన్నవాగులో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 358.55 మీటర్లు

8:35 AM, 29 Aug 2025 (IST)

భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం

  • భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • ఉదయం 5 గం.కు భద్రాచలం వద్ద 35.3 అడుగులకు చేరిన గోదావరి నీటిమట్టం

8:16 AM, 29 Aug 2025 (IST)

కాకతీయ వర్సిటీలో నేడు జరగాల్సిన డిగ్రీ, పీజీ పరీక్షలు వాయిదా

  • కాకతీయ వర్సిటీలో నేడు జరగాల్సిన డిగ్రీ, పీజీ పరీక్షలు వాయిదా
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పరీక్షలు వాయిదా వేస్తున్నట్లు కాకతీయ వర్సిటీ వెల్లడి
  • మిగతా పరీక్షలు యథావిధిగా జరుగుతాయన్న కాకతీయ వర్సిటీ
  • వాయిదా వేసిన పరీక్షల తేదీలు త్వరలో ప్రకటిస్తామన్న కాకతీయ వర్సిటీ
Last Updated : August 29, 2025 at 9:13 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINS LIVE UPDATESHEAVY RAINS IN TELANGANATELANGANA RAINS LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.