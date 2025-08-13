ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 6 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల - HEAVY RAINS IN TELANGANA

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
Published : August 13, 2025 at 7:58 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 9:40 AM IST

Heavy Rains in Telangana Live Updates : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధం కావడంతో జనజీవనానికి ఆటంకం కలిగింది. సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు చాలా జిల్లాల్లో 10 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు అయింది.

LIVE FEED

9:39 AM, 13 Aug 2025 (IST)

విద్యుదుత్పత్తి చేసి 65,659 క్యూసెక్కులు సాగర్‌కు విడుదల

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 6 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • స్పిల్‌వే నుంచి 1,62,942 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • జూరాల, సుంకేశుల నుంచి శ్రీశైలానికి 1,66,957 క్యూసెక్కుల వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 883 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 204.35 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి
  • విద్యుదుత్పత్తి చేసి 65,659 క్యూసెక్కులు సాగర్‌కు విడుదల

9:30 AM, 13 Aug 2025 (IST)

  • పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం
  • ఉదయం 5.30 గంటలకు ఏర్పడిన అల్పపీడనం
  • వాయువ్య దిశగా కదులుతున్న అల్పపీడనం
  • రాగల 24 గంటల్లో మరింత బలపడనున్న అల్పపీడనం

9:05 AM, 13 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షపాతం నమోదు

  • రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు
  • కన్నెపల్లి(మంచిర్యాల)లో అత్యధికంగా 23.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • భీమిని(మంచిర్యాల)లో 22.6 సెం.మీవర్షపాతం నమోదు
  • రెబ్బెన(కుమురంభీ)లో 22 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • తాండూరు (మంచిర్యాల)లో 18.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • చిట్యాల(భూపాలపల్లి)లో 18 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • మంగపేట(ములుగు)లో 16.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు నెన్నెల(మంచిర్యాల)లో 14.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • గిన్నెదారి(కుమురంభీం)లో 14.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • జంబుగ(కుమురంభీం) 13.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • జంకాపుర్‌(మంచిర్యాల)లో 13.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • రేగొండ(భూపాలపల్లి)లో 13.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • కుంచవల్లి(కుమురంభీం) 12.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • బెల్లంపల్లి(మంచిర్యాల)లో 12.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • పెద్దకోడూరు(సిద్దిపేట)లో 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు

9:04 AM, 13 Aug 2025 (IST)

  • కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు
  • తిర్యాని మండలం మాణిక్యపూర్‌వాగు ఉద్ధృతికి నిలిచిన రాకపోకలు
  • మాణిక్యపూర్, రోంపెళ్లి, మంగి గుండాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • ఆసిఫాబాద్‌లోని సందీప్‌నగర్‌లో ఇళ్లలోకి చేరిన వర్షపునీరు

9:03 AM, 13 Aug 2025 (IST)

ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం

  • శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 16,027 క్యూసెక్కులు
  • ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు అవుట్‌ఫ్లో 551 క్యూసెక్కులు
  • ఎల్లంపల్లి పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్య 20.17 టీఎంసీలు
  • ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 13.71 టీఎంసీలు

9:02 AM, 13 Aug 2025 (IST)

వరద ముంపు నుంచి తేరుకుంటున్న కాలనీలు

  • వరంగల్: వరద ముంపు నుంచి తేరుకుంటున్న కాలనీలు
  • మైసయ్యనగర్, డీకేనగర్, ఎన్టీఆర్‌ నగర్, శివనగర్ కాలనీల్లో తగ్గిన వరద
  • వరద తగ్గడంతో పునరావాస కేంద్రాల నుంచి ఇంటికి చేరుకుంటున్న కాలనీవాసులు
  • బురదమయంగా మారిన ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న కాలనీవాసులు

8:58 AM, 13 Aug 2025 (IST)

స్వర్ణ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,183 అడుగులు

  • నిర్మల్ జిల్లా: స్వర్ణ జలాశయానికి చేరుతున్న వరద నీరు
  • స్వర్ణ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,183 అడుగులు
  • స్వర్ణ జలాశయలోకి చేరుతున్న 800 క్యూసెక్కుల వరద నీరు
  • స్వర్ణ జలాశయలో చేరుతున్న 2,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు

8:39 AM, 13 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి స్థిరంగా వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 2,10,286 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం నుంచి ఔట్‌ఫ్లో 2,09,533 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడి గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,590 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నాలుగు స్పిల్ వే గేట్ల ద్వారా 1,08,628 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 883 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 204.35 టీఎంసీలు

7:54 AM, 13 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్‌ నుంచి నీటి విడుదల

  • నిండుకుండలా నాగార్జునసాగర్ జలాశయం
  • 20 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్‌ నుంచి నీటి విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌లో ప్రస్తుతం 589.30 అడుగుల నీటిమట్టం
  • సాగర్ పూర్తిస్థాయి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్‌లో ప్రస్తుతం 309.95 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్‌కు ఇన్‌ఫ్లో 1,80,246 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ నుంచి ఔట్‌ఫ్లో 2,00,996 క్యూసెక్కులు

7:53 AM, 13 Aug 2025 (IST)

వర్క్‌ఫ్రం హోమ్

  • ఇవాళ వర్క్‌ఫ్రం హోమ్ ఇవ్వాలని ఐటీ కంపెనీలకు ప్రభుత్వం ఆదేశం
  • భారీ వర్ష సూచనల దృష్ట్యా వర్క్‌ఫ్రం హోమ్ ఇవ్వాలని ఆదేశం

7:53 AM, 13 Aug 2025 (IST)

పాఠశాలలకు సెలవులు

  • భారీ వర్ష సూచనల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు
  • ఇవాళ, రేపు ఐదు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన విద్యాశాఖ
  • హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు స్కూళ్లకు సెలవులు
  • యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు స్కూళ్లకు సెలవులు
  • భారీ వర్ష సూచనల దృష్ట్యా జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో ఇవాళ, రేపు ఒంటిపూట బడులు

7:52 AM, 13 Aug 2025 (IST)

రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ

  • నేడు కొన్ని ప్రాంతాలకు అత్యంత భారీ వర్ష సూచన
  • ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
  • ఇవాళ యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
  • హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
  • పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • సిద్దిపేట, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • నేడు మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
    ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ

