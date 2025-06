ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర అవతరణ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ - TG FORMATION DAY LIVE UPDATES

Published : June 2, 2025 at 8:48 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 9:13 AM IST

LIVE FEED గాంధీభవన్‌లో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన పీసీసీ చీఫ్ గాంధీభవన్‌లో తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు

రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న పలువురు కాంగ్రెస్‌ నేతలు తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

దేశ పురోగతికి లెక్కలేనంత కృషి చేసేలా తెలంగాణ ప్రసిద్ధి చెందింది: ప్రధాని

గత దశాబ్ద కాలంలో తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు చేపట్టింది: ప్రధాని రాజ్‌భవన్‌లో రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు రాజ్‌భవన్‌లో రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు

జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించిన గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో అవతరణ వేడుకలు శాసనసభ ఆవరణలో జాతీయజెండా ఆవిష్కరించిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పలువురు ఎమ్మెల్యేలు

శాసనమండలిలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీలు విజయశాంతి, కోదండరాం తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్రపతి తెలంగాణ ప్రజలకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్రపతి

తెలంగాణ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంది: రాష్ట్రపతి

తెలంగాణ ఆర్థికంగా, సాంకేతికంగా అభివృద్ధి సాధిస్తోంది: రాష్ట్రపతి

తెలంగాణ శక్తివంతమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ కలిగి ఉంది: ద్రౌపదీముర్ము

తెలంగాణ ప్రజలు పురోగతిలో మరింత ముందుకు సాగాలని కోరుతున్నా: ద్రౌపదీముర్ము

