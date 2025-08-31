ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం - TELANGANA ASSEMBLY 2025

Telangana Assembly sessions 2025 live updates
Telangana Assembly sessions 2025 live updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 9:14 AM IST

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. కాళేశ్వరం కమిషన్​ నివేదికపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. అలాగే జీవో నెం.49పై చర్చించనున్నారు. అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి కేరళ వెళ్లనున్నారు.

9:35 AM, 31 Aug 2025 (IST)

మొత్తం వివరాలు సేకరించేందుకు బీసీ కమిషన్‌కు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది : సీఎం

  • బలహీనవర్గాలకు అనుమానం కలిగేలా తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేయవద్దు : సీఎం
  • మొత్తం వివరాలు సేకరించేందుకు బీసీ కమిషన్‌కు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది : సీఎం
  • బీసీల్లో అపోహలు సృష్టించే విధంగా గంగుల మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం
  • గంగుల కమలాకర్‌కు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు : సీఎం
  • బీసీ బిల్లుపై గంగులకు సంపూర్ణ అవగాహన ఉందని భావిస్తున్నా : సీఎం
  • వాళ్ల పార్టీ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా గంగుల కమలాకర్‌ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం

9:35 AM, 31 Aug 2025 (IST)

అసెంబ్లీలో మాటల యుద్ధం - గంగుల వర్సెస్​ పొన్నం

  • బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం తెలంగాణ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు: పొన్నం
  • బీసీలపై పొన్నం ప్రభాకర్‌కు అవగాహన లేదన్న గంగుల కమలాకర్‌
  • గంగుల వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం చెప్పిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు
  • గంగుల తన వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలన్న శ్రీధర్‌బాబు

9:34 AM, 31 Aug 2025 (IST)

బీసీ బిల్లును బీఆర్‌ఎస్‌ సంపూర్ణంగా స్వాగతించింది : గంగుల కమలాకర్​

  • బీసీ బిల్లును బీఆర్‌ఎస్‌ సంపూర్ణంగా స్వాగతించింది : గంగుల కమలాకర్​
  • శాస్త్రీయ పరంగా చేయాలని మాత్రమే కోరుతున్నాం : గంగుల కమలాకర్​
  • వెనుకబడిన కులాలను మోసం చేయవద్దని ఆనాడే చెప్పాం : గంగుల కమలాకర్​
  • మా సూచనలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఎలాంటి చిక్కులు ఉండవని చెప్పాం : గంగుల కమలాకర్​
  • జీవో ఇవ్వకుండా 22 నెలలు ఏం చేశారు.. సుమారు 6 కమిటీలు వేశారు : గంగుల కమలాకర్​
  • 2024 మార్చిలో బీసీ కమిషన్‌ ద్వారా జీవో తీసుకొచ్చారు : గంగుల కమలాకర్​
  • తదనంతరం బీసీ కమిషన్‌ మాయమైంది : గంగుల కమలాకర్​
  • తర్వాత జీవో నెం. 18 తీసుకొచ్చారు.. ప్లానింగ్‌ డిపార్టుమెంట్‌ ద్వారా సర్వే చేస్తామన్నారు : గంగుల కమలాకర్​

9:34 AM, 31 Aug 2025 (IST)

జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం

  • జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం

9:25 AM, 31 Aug 2025 (IST)

బలహీన వర్గాల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు

  • ఏ రాష్ట్రంలో లేనివిధంగా విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని రీతిలో సైంటిఫిక్‌ డేటాను సమీకరించాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • ఓబీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్‌ కల్పించాలన్న ఆలోచనతో పాటు ఆచరణలో పెట్టాలని సంకల్పించాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • మున్సిపల్‌ పరిధిలో ఉన్న స్థానిక సంస్థలన్నింటిలో 42 శాతం రిజర్వేషన్‌ అమలు చేయాలని గట్టిగా సంకల్పించాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • బలహీన వర్గాల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటి గడపకు వెళ్లి డేటా సేకరించడం ఆషామాషీ కాదు : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు

9:24 AM, 31 Aug 2025 (IST)

విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సిఫారసు చేసింది : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు

  • సీపెక్స్‌ సర్వేతో పాటు ఇతర డేటాను అధ్యయనం చేసి లోతుగా విశ్లేషించి ఏకసభ్య కమిషన్‌ ఏర్పాటు చేశాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • రాష్ట్రంలోని మొత్తం సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులతో పోలిస్తే వెనుకబాటు తనం ఇంకా కొనసాగుతుందని నివేదిక తెలిపింది : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సిఫారసు చేసింది : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • వెనుకబడిన తరగతుల జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని, జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం గుర్తించాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు
  • వెనుకబడిన తరగతులకు అనుకూలంగా తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019ను సవరించేందుకు నిర్ణయించాం : మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు

9:15 AM, 31 Aug 2025 (IST)

పురపాలక, పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం

  • పురపాలక, పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
  • సెషన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు బిల్లు రూపంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది
  • తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019 నిబంధనలపై చర్చిస్తున్నాం

9:14 AM, 31 Aug 2025 (IST)

  • అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
  • ఉప్పల్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు రాజిరెడ్డి మృతి పట్ల శాసనసభ సంతాపం
  • వైరా మాజీ ఎమ్మెల్యే బానోతు మదన్‌లాల్ మృతి పట్ల శాసనసభ సంతాపం
  • ఇద్దరి మృతి పట్ల రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించిన అసెంబ్లీ
  • కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఉత్తమ్
  • ఎమ్మెల్యేలకు పెన్‌డ్రైవ్‌లో జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక
  • పురపాలక, పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
  • అల్లోపతిక్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్స్‌ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం


9:05 AM, 31 Aug 2025 (IST)

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

  • అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
  • కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఉత్తమ్
  • కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికపై అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ
  • జీవో నెం.49పై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన బీజేపీ
  • అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కేరళ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • సాయంత్రం 4 గంటలకు కేరళ నుంచి తిరిగిరానున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా అసెంబ్లీకి రానున్న సీఎం

