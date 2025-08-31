- బలహీనవర్గాలకు అనుమానం కలిగేలా తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేయవద్దు : సీఎం
- మొత్తం వివరాలు సేకరించేందుకు బీసీ కమిషన్కు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది : సీఎం
- బీసీల్లో అపోహలు సృష్టించే విధంగా గంగుల మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం
- గంగుల కమలాకర్కు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు : సీఎం
- బీసీ బిల్లుపై గంగులకు సంపూర్ణ అవగాహన ఉందని భావిస్తున్నా : సీఎం
- వాళ్ల పార్టీ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా గంగుల కమలాకర్ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం
LIVE UPDATES : జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం - TELANGANA ASSEMBLY 2025
Published : August 31, 2025 at 9:14 AM IST
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. అలాగే జీవో నెం.49పై చర్చించనున్నారు. అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేరళ వెళ్లనున్నారు.
మొత్తం వివరాలు సేకరించేందుకు బీసీ కమిషన్కు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది : సీఎం
అసెంబ్లీలో మాటల యుద్ధం - గంగుల వర్సెస్ పొన్నం
- బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం తెలంగాణ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు: పొన్నం
- బీసీలపై పొన్నం ప్రభాకర్కు అవగాహన లేదన్న గంగుల కమలాకర్
- గంగుల వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం చెప్పిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు
- గంగుల తన వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలన్న శ్రీధర్బాబు
బీసీ బిల్లును బీఆర్ఎస్ సంపూర్ణంగా స్వాగతించింది : గంగుల కమలాకర్
- బీసీ బిల్లును బీఆర్ఎస్ సంపూర్ణంగా స్వాగతించింది : గంగుల కమలాకర్
- శాస్త్రీయ పరంగా చేయాలని మాత్రమే కోరుతున్నాం : గంగుల కమలాకర్
- వెనుకబడిన కులాలను మోసం చేయవద్దని ఆనాడే చెప్పాం : గంగుల కమలాకర్
- మా సూచనలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఎలాంటి చిక్కులు ఉండవని చెప్పాం : గంగుల కమలాకర్
- జీవో ఇవ్వకుండా 22 నెలలు ఏం చేశారు.. సుమారు 6 కమిటీలు వేశారు : గంగుల కమలాకర్
- 2024 మార్చిలో బీసీ కమిషన్ ద్వారా జీవో తీసుకొచ్చారు : గంగుల కమలాకర్
- తదనంతరం బీసీ కమిషన్ మాయమైంది : గంగుల కమలాకర్
- తర్వాత జీవో నెం. 18 తీసుకొచ్చారు.. ప్లానింగ్ డిపార్టుమెంట్ ద్వారా సర్వే చేస్తామన్నారు : గంగుల కమలాకర్
జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
- జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
బలహీన వర్గాల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- ఏ రాష్ట్రంలో లేనివిధంగా విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని రీతిలో సైంటిఫిక్ డేటాను సమీకరించాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- ఓబీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలన్న ఆలోచనతో పాటు ఆచరణలో పెట్టాలని సంకల్పించాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్న స్థానిక సంస్థలన్నింటిలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని గట్టిగా సంకల్పించాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- బలహీన వర్గాల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటి గడపకు వెళ్లి డేటా సేకరించడం ఆషామాషీ కాదు : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సిఫారసు చేసింది : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- సీపెక్స్ సర్వేతో పాటు ఇతర డేటాను అధ్యయనం చేసి లోతుగా విశ్లేషించి ఏకసభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేశాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- రాష్ట్రంలోని మొత్తం సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులతో పోలిస్తే వెనుకబాటు తనం ఇంకా కొనసాగుతుందని నివేదిక తెలిపింది : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సిఫారసు చేసింది : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- వెనుకబడిన తరగతుల జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని, జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం గుర్తించాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
- వెనుకబడిన తరగతులకు అనుకూలంగా తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019ను సవరించేందుకు నిర్ణయించాం : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు
పురపాలక, పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
- పురపాలక, పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
- సెషన్స్లో ఉన్నప్పుడు బిల్లు రూపంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది
- తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019 నిబంధనలపై చర్చిస్తున్నాం
- అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
- ఉప్పల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు రాజిరెడ్డి మృతి పట్ల శాసనసభ సంతాపం
- వైరా మాజీ ఎమ్మెల్యే బానోతు మదన్లాల్ మృతి పట్ల శాసనసభ సంతాపం
- ఇద్దరి మృతి పట్ల రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించిన అసెంబ్లీ
- కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఉత్తమ్
- ఎమ్మెల్యేలకు పెన్డ్రైవ్లో జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక
- పురపాలక, పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
- అల్లోపతిక్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
- అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
- కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఉత్తమ్
- కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ
- జీవో నెం.49పై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన బీజేపీ
- అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కేరళ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- సాయంత్రం 4 గంటలకు కేరళ నుంచి తిరిగిరానున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా అసెంబ్లీకి రానున్న సీఎం
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. అలాగే జీవో నెం.49పై చర్చించనున్నారు. అసెంబ్లీలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేరళ వెళ్లనున్నారు.
