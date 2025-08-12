- అన్నమయ్య జిల్లా: ఒంటిమిట్ట మండలంలో టీడీపీ ఏజెంట్లపై వైఎస్సార్సీపీ జులుం
- చింతరాజుపల్లె, కొత్తపల్లి, మంటపంపల్లె, రాచపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ దౌర్జన్యం
- పోలింగ్ పరిశీలనకు వచ్చిన మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి
- టీడీపీ కార్యకర్తలపై దౌర్జన్యానికి దిగిన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఇరగం రెడ్డి
- వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను తీవ్రంగా హెచ్చరించిన మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి
LIVE UPDATES :ఉదయం 11 గంటల వరకు - పులివెందులలో 29శాతం, ఒంటిమిట్టలో 38.64 శాతం ఒటింగ్ - PULIVENDULA ZPTC BY ELECTION TODAY
PULIVENDULA ZPTC BY ELECTION TODAY (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2025 at 7:03 AM IST|
Updated : August 12, 2025 at 11:59 AM IST
1 Min Read
Pulivendula And Vontimitta ZPTC By Election Today: పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక కోసం అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికను కూటమి ప్రభుత్వం, వైఎస్సార్సీపీ లు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు బ్యాలెట్ విధానంలో ఓటింగ్ జరగనుంది. ఓటింగ్ సమయంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. రెండు మండలాల్లోనూ దాదాపు 1500 మంది పోలీసులతో బందోబస్తును నిర్వహించనున్నారు. పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానానికి 11 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. టీడీపీ అభ్యర్థి మారెడ్డి లతారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి హేమంత్రెడ్డి మధ్య ప్రధాన పోటీ నెలకొననుంది. ఈ ఎన్నికల్లో దాదాపు 10,600 మంది ఓటర్లు తమ ఓటును వినియోగించుకోనున్నారు. ఆరు పంచాయతీల్లో దాదాపు 15 పోలింగ్ కేంద్రాలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. నల్లపరెడ్డిపల్లె మేజర్ పంచాయతీలోనే దాదాపు 4 ,000 కు పైగా ఓటర్లు ఉండటం గమనార్హం. ఈ 15 పోలింగ్ కేంద్రాలను అత్యంత సమస్యాత్మకమైనవిగా పోలీసులు గుర్తించారు. అందుకే అక్కడ వెబ్ కాస్టింగ్తోపాటు సీసీ కెమెరాలతో కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
LIVE FEED
ఒంటిమిట్ట మండలంలో టీడీపీ ఏజెంట్లపై వైఎస్సార్సీపీ జులుం
ఉదయం 11 గంటల వరకు - పులివెందులలో 29శాతం, ఒంటిమిట్టలో 38.64 శాతం ఒటింగ్
- కొనసాగుతున్న పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్
- ఉదయం 11 గంటల వరకు పులివెందులలో 29 శాతం పోలింగ్
- సాయంత్రం 5 వరకు బ్యాలెట్ విధానంలో కొనసాగనున్న పోలింగ్
- కొనసాగుతున్న ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్
- ఉదయం 11 గంటల వరకు ఒంటిమిట్టలో 38.64 శాతం పోలింగ్
- సాయంత్రం 5 వరకు బ్యాలెట్ విధానంలో కొనసాగనున్న పోలింగ్
- ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక బరిలో 11 మంది అభ్యర్థులు
- టీడీపీ అభ్యర్థి ముద్దుకృష్ణారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఇరగం రెడ్డి మధ్య ప్రధాన పోటీ
కణంపల్లెలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ
- పులివెందుల: కణంపల్లెలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ
- ఓటు వేసేందుకు వెళ్తున్న టీడీపీ కార్యకర్తలను అడ్డుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు
- టీడీపీ కార్యకర్తలను అడ్డుకుని కారు అద్దాలు ధ్వంసం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు
- ప్రతిగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై ఘర్షణకు దిగిన టీడీపీ కార్యకర్తలు
- పులివెందుల: పోలీసుల జోక్యంతో సద్దుమణిగిన వివాదం
పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి ముందస్తు అరెస్టు
- పులివెందులలో అరెస్టుల పర్వం
- పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని ముందస్తుగా అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి అరెస్ట్ బయటి ప్రాంతానికి తరలింపు..
- వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సతీష్రెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేసిన పోలీసులు
- పులివెందులలో టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ రాంగోపాల్రెడ్డి ఇంటికి చేరుకున్న పోలీసులు
- ఎమ్మెల్సీనీ ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పోలీసులు
- తలుపులేసుకుని లోపల ఉండిపోయిన ఎమ్మెల్సీ రాంగోపాల్ రెడ్డి
- ఉపఎన్నికల సందర్భంగా పులివెందులలో ఉద్రిక్తత
- ఎన్నికల సందర్భంగా ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని ముందస్తు అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి ఇంటి వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
- ఇంటి బయట నుంచి నిరసన తెలియజేసిన అవినాష్రెడ్డి
- వైఎస్సార్సీపీ నాయకులందరినీ బయటకులాగి అవినాష్రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
- ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని అరెస్టు చేసి కడపకు తీసుకెళ్లిన పోలీసులు
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
- పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
- సాయంత్రం 5 వరకు బ్యాలెట్ విధానంలో కొనసాగనున్న ఓటింగ్
