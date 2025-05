ETV Bharat / state

గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి వెలగపూడికి బయల్దేరిన ప్రధాని

Published : May 2, 2025 at 1:04 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 3:11 PM IST

కాసేపట్లో రాజధాని పునర్నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని

కాసేపట్లో రాజధాని పునర్నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని

