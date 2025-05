ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : ఆపరేషన్ అభ్యాస్ - డిఫెన్స్ మాక్ డ్రిల్ ప్రారంభం - MOCK DRILL TO CONDUCT IN HYDERABAD

Mock Drill To Conduct In Hyderabad ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 7, 2025 at 3:37 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:09 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభమైన సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభమైన సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్

ఆపరేషన్‌ అభ్యాస్‌ పేరుతో హైదరాబాద్‌లో మాక్‌డ్రిల్‌

సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్‌లో పాల్గొన్న వివిధ విభాగాల సిబ్బంది

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందించాల్సిన విధానంపై అవగాహనకు మాక్‌డ్రిల్

నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో 2 నిమిషాలపాటు మోగిన సైరన్‌

హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన కూడళ్లలో మోగిన సైరన్లు

సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్‌లో పాల్గొన్న ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది

కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ నుంచి పర్యవేక్షిస్తున్న ఉన్నతాధికారులు కాసేపట్లో జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్ మొత్తం ప్రక్రియకు ఐసీసీసీ ఒక నోడల్‌ సెంటర్‌గా ఉంటుంది : సీపీ సీవీ ఆనంద్‌ మొత్తం ప్రక్రియను ఐసీసీసీ సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ద్వారా మానిటరింగ్‌ జరుగుతుంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, అగ్నిమాపక శాఖ వ్యవహరించాల్సిన తీరుపై ఆదేశాలు వెళ్తాయి వచ్చే కొన్ని రోజుల పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో ఎవరూ సెలవులు తీసుకోవద్దని చెప్పారు మెడికల్‌, హెల్త్‌ విభాగాల వారు కూడా తగిన విధంగా సన్నద్ధం కావాలి : సీపీ సీవీ ఆనంద్‌ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు, ఔషధాలు, పడకలు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ విభాగాలు తమ ఎక్విప్‌మెంట్‌ పనితీరును సరిచేసుకోవాలి : సీపీ సీవీ ఆనంద్‌

కేంద్ర రక్షణ సంస్థలు ఉన్నందున ఎక్కువ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంది

హైదరాబాద్‌లో ఉన్న పాకిస్థాన్‌ పౌరులను దేశం నుంచి పంపించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది

బంగ్లాదేశ్‌ పౌరులను కూడా గుర్తించి పంపించే చర్యలు తీసుకుంటాం

ప్రజలు ఎవరూ భయపడాల్సిన పనిలేదు

అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన విధానంపై అవగాహన కోసమే మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహణ

ఐసీసీసీతో దాదాపు 10 వేల సీసీ కెమెరాలు అనుసంధానమై ఉన్నాయి

12 వేల కెమెరాల నుంచి లైవ్‌ టెలికాస్టింగ్‌ ఐసీసీసీ ఉంటుంది

నేను సైతం కింద కాలనీల్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి

1971 తర్వాత మనదేశంలో సైరన్లు మోగే పరిస్థితి రాలేదు భద్రతా దళాలకు సంఘీభావం తెలుపుతూ రేపు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నాం

రేపు సాయంత్రం నిర్వహించే ర్యాలీలో వివిధ విభాగాల వారు పాల్గొంటారు

తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా రేపు సాయంత్రం జరిగే ర్యాలీలో సీఎం కూడా పాల్గొంటారు

భద్రతా బలగాలకు రాష్ట్రం తరఫున సంఘీభావం తెలిపేందుకే ర్యాలీ మొత్తం ప్రక్రియకు ఐసీసీసీ ఒక నోడల్‌ సెంటర్‌గా ఉంటుంది

మొత్తం ప్రక్రియను ఐసీసీసీ సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ద్వారా మానిటరింగ్‌ జరుగుతుంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, అగ్నిమాపక శాఖ వ్యవహరించాల్సిన తీరుపై ఆదేశాలు వెళ్తాయి

వచ్చే కొన్ని రోజుల పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో ఎవరూ సెలవులు తీసుకోవద్దని చెప్పారు

మెడికల్‌, హెల్త్‌ విభాగాల వారు కూడా తగిన విధంగా సన్నద్ధం కావాలి

ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు, ఔషధాలు, పడకలు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి

ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ విభాగాలు తమ ఎక్విప్‌మెంట్‌ పనితీరును సరిచేసుకోవాలి సాయంత్రం 4 గంటలకు ఐసీసీసీ నుంచి జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రాంతానికి మెసేజ్‌ వెళ్తుంది: సీపీ సీవీ ఆనంద్‌

కేంద్ర రక్షణ సంస్థలు ఉన్నందున ఎక్కువ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంది

హైదరాబాద్‌లో ఉన్న పాకిస్థాన్‌ పౌరులను దేశం నుంచి పంపించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది

బంగ్లాదేశ్‌ పౌరులను కూడా గుర్తించి పంపించే చర్యలు తీసుకుంటాం

ప్రజలు ఎవరూ భయపడాల్సిన పనిలేదు

అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన విధానంపై అవగాహన కోసమే మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహణ

ఐసీసీసీతో దాదాపు 10 వేల సీసీ కెమెరాలు అనుసంధానమై ఉన్నాయి

12 వేల కెమెరాల నుంచి లైవ్‌ టెలికాస్టింగ్‌ ఐసీసీసీ ఉంటుంది

నేను సైతం కింద కాలనీల్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి

1971 తర్వాత మనదేశంలో సైరన్లు మోగే పరిస్థితి రాలేదు భద్రతా దళాలకు సంఘీభావం తెలుపుతూ రేపు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నాం

రేపు సాయంత్రం నిర్వహించే ర్యాలీలో వివిధ విభాగాల వారు పాల్గొంటారు

తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా రేపు సాయంత్రం జరిగే ర్యాలీలో సీఎం కూడా పాల్గొంటారు

భద్రతా బలగాలకు రాష్ట్రం తరఫున సంఘీభావం తెలిపేందుకే ర్యాలీ మొత్తం ప్రక్రియకు ఐసీసీసీ ఒక నోడల్‌ సెంటర్‌గా ఉంటుంది

మొత్తం ప్రక్రియను ఐసీసీసీ సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ద్వారా మానిటరింగ్‌ జరుగుతుంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, అగ్నిమాపక శాఖ వ్యవహరించాల్సిన తీరుపై ఆదేశాలు వెళ్తాయి

వచ్చే కొన్ని రోజుల పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో ఎవరూ సెలవులు తీసుకోవద్దని చెప్పారు

మెడికల్‌, హెల్త్‌ విభాగాల వారు కూడా తగిన విధంగా సన్నద్ధం కావాలి

ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు, ఔషధాలు, పడకలు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలి

Last Updated : May 7, 2025 at 4:09 PM IST