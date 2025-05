ETV Bharat / state

అగ్నిప్రమాద మృతులకు ఉస్మానియా మార్చురీలో శవపరీక్షలు పూర్తి - MAJOR FIRE ACCIDENT IN CHARMINAR

LIVE UPDATE ( ETV Bharat )

Published : May 18, 2025 at 1:12 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 1:47 PM IST

అగ్నిప్రమాద మృతులకు ఉస్మానియా మార్చురీలో శవపరీక్షలు పూర్తి

పోస్టుమార్టమ్ తర్వాత ఒక్కో అంబులెన్స్‌లో 2 మృతదేహాల తరలింపు

మార్చురీ వద్ద పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రి పొన్నం

మార్చురీ వద్ద పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ గుల్జార్‌హౌస్‌ మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా: రాహుల్‌గాంధీ గుల్జార్‌హౌస్‌ అగ్నిప్రమాదంపై స్పందించిన రాహుల్‌గాంధీ

అగ్నిప్రమాదంలో పలువురు మరణించడం అత్యంత దుఃఖదాయకం: రాహుల్‌గాంధీ

మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా: రాహుల్‌గాంధీ

క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నా: రాహుల్‌గాంధీ

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఫోన్

గుల్జార్‌హౌస్‌ అగ్నిప్రమాదం వివరాలు తెలుసుకున్న ఖర్గే

అగ్నిప్రమాద వివరాలను ఖర్గేకు వివరించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఎప్పటికప్పుడు సహాయచర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపిన సీఎం

ఘటనాస్థలికి వెళ్లి మంత్రులు సహాయచర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపిన సీఎం గుల్జార్‌హౌస్‌ అగ్నిప్రమాదంపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి గుల్జార్‌హౌస్‌ అగ్నిప్రమాదంపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి

అగ్నిప్రమాదంలో పలువురి మృతి కలచివేసింది: ప్రధాని మోదీ

మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి: ప్రధాని మోదీ

క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా: ప్రధాని మోదీ

మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం: ప్రధాని

క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేల పరిహారం: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ

అగ్నిప్రమాద బాధితులను పరామర్శిస్తున్న మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ

గుల్జార్‌హౌస్‌ అగ్నిప్రమాదం పట్ల కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి

మృతుల కుటుంబాలకు కేసీఆర్ ప్రగాఢ సానుభూతిని

అగ్నిప్రమాదంలో గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలి: కేసీఆర్‌

మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం సాయం చేసి అండగా నిలవాలి: కేసీఆర్‌ చార్మినార్ గుల్జార్‌హౌస్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం, 17 మంది మృతి చార్మినార్ గుల్జార్‌హౌస్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం, 17 మంది మృతి

అగ్నిప్రమాదంలో 8 మంది చిన్నారులు సహా 17 మంది మృతి

మృతులు: ప్రహ్లాద్‌ (70), మున్నీ (70), రాజేందర్‌ మోదీ (65), సుమిత్ర (60)

మృతులు: అభిషేక్‌ (31), శీతల్‌ (35), వర్ష (35), పంకజ్‌ (36), రజిని (32),

మృతులు: హమే (7), ప్రియాన్స్‌ (4), ఇద్దు (4), రిషబ్‌ (4), ఆరుషి (3)

మృతులు: అనుయాన్‌ (3), ఇరాజ్‌ (2), ప్రీతమ్‌ (ఏడాదిన్నర)

గుల్జార్‌హౌస్‌ భవనం మెుదటి అంతస్తులో చెలరేగిన మంటలు

మొదటి అంతస్తు నుంచి పైఅంతస్తులకు వ్యాపించిన మంటలు

భవనంలో దట్టంగా పొగ కమ్ముకోవడంతో ఊపిరాడక ఇబ్బందులు

ప్రమాదం ధాటికి స్పృహకోల్పోయిన వ్యక్తులు ఆస్పత్రులకు తరలింపు

మలక్‌పేట యశోద, అపోలో డీఆర్డీవో ఆస్పత్రుల్లో బాధితుల తరలింపు

హిమాయత్‌నగర్ అపోలో, ఉస్మానియా ఆస్పత్రులకు తరలింపు

ఘటనాస్థలిలో కొందరు, మార్గమధ్యలో మరికొందరు మృతి

భవనంలో మంటలను అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

ప్రమాదానికి షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ కారణమని భావిస్తున్న అధికారులు

