LIVE UPDATES : మహాగణపతి శోభాయాత్ర షురూ - మధ్యాహ్నం 2 గంటలలోపు నిమజ్జనం పూర్తి!

Ganapathi Shobha Yatra live updates
Ganapathi Shobha Yatra live updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 6:46 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 6:57 AM IST

1 Min Read

హైదరాబాద్ మహానగరంలో గణేశ్ నిమజ్జనాన్నిఅంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పెద్దఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. రూ.54 కోట్ల వ్యయంతో నగరవ్యాప్తంగా నిమజ్జనం జరిగే ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించింది. గణేశ్ ఉత్సవ సమితులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ నిమజ్జనం జరిగే హుస్సేన్‌సాగర్, ట్యాంక్‌బండ్, నెక్లెస్‌ రోడ్, ఎన్టీఆర్​ మార్గ్‌తో పాటు 20 ప్రధాన చెరువులు, 74 కృత్రిమ కొలనుల వద్ద ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే గ్రేటర్ పరిధిలో దాదాపు లక్షా 50 వేల విగ్రహాల నిమజ్జనం జరగగా, ఇవాళ్టి మహా క్రతువులో ఖైరతాబాద్ గణేశుడితో పాటు బాలాపూర్ గణేశ్ సహా మరో 50 వేలకు పైగా విగ్రహాలు గంగమ్మ ఒడికి చేరనున్నాయి.ఇందుకోసం జీహెచ్ఎంసీ, పోలీసు, రెవెన్యూ, విద్యుత్ సహా వివిధ శాఖలతో ప్రభుత్వం పక్కాగా ఏర్పాట్లు చేసింది. 15 వేల మంది సిబ్బందితో గణేశ్ నిమజ్జనానికి సిద్ధమైన బల్దియా, 134 క్రేన్లు, 259 మొబైల్ క్రేన్లు ఏర్పాటు చేసింది. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ నిమజ్జనం సాఫీగా, వేగంగా జరిగేలా 11 పెద్ద క్రేన్‌లతో సహా మరో 40 క్రేన్‌లను భక్తుల కోసం అందుబాటులో ఉంచింది. ఎన్టీఆర్ మార్గ్‌లోని క్రేన్ నెంబర్ 4 వద్ద ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి నిమజ్జన కార్యక్రమం జరగనుండగా, ట్యాంక్‌బండ్ వైపు ఏర్పాటు చేసిన క్రేన్ వద్ద బాలాపూర్ గణేశుడి నిమజ్జనం జరగనుంది. నగరవ్యాప్తంగా సుమారు 303 కిలోమీటర్ల మేర ఊరేగింపుగా గణనాథులు హుస్సేన్‌సాగర్‌కు తరలివస్తున్నారు. ఊరేగింపు దారిలో ఆటంకాలు కలగకుండా ముందస్తుగానే 160 యాక్షన్ టీంలను సిద్ధం చేసిన జీహెచ్​ఎంసీ ఆ మార్గంలో దాదాపు 56 వేల 187 తాత్కాలిక లైట్లు అమర్చింది.

LIVE FEED

6:54 AM, 6 Sep 2025 (IST)

ఉదయం 6.30 గంటల నుంచి బాలాపూర్‌లో గణేశుడి ఊరేగింపు

  • ఉదయం 5 గంటలకు చివరి పూజ చేయనున్న బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి
  • ఉదయం 6.30 గంటల నుంచి బాలాపూర్‌లో గణేశుడి ఊరేగింపు
  • ఉదయం 8.30 గంటలకు పూర్తికానున్న బాలాపూర్ గణేశుడి ఊరేగింపు
  • ఉదయం 9.30 గంటలకు బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలంపాట గ్రామ బొడ్రాయి వద్ద బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట
  • లడ్డూ వేలం పాట తర్వాత హుస్సేన్‌సాగర్ వైపు బాలాపూర్ గణేశుడి శోభాయాత్ర
  • బాలాపూర్ నుంచి 16 కిలోమీటర్ల మేర సాగనున్న గణేశుడి శోభాయాత్ర
  • బాలాపూర్- చాంద్రయాణగుట్ట- ఫలక్‌నుమా మీదుగా శోభాయాత్ర
  • చార్మినార్- అఫ్జల్‌గంజ్- ఎంజే మార్కెట్ మీదుగా శోభాయాత్ర
  • అబిడ్స్-లిబర్టీ చౌరస్తా మీదుగా ట్యాంక్‌బండ్ చేరుకోనున్న శోభాయాత్ర

6:51 AM, 6 Sep 2025 (IST)

ఉదయం 9.30 గంటలకు బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలంపాట

  • 31 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ వేలంపాట
  • బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ కోసం స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య తీవ్ర పోటీ
  • లడ్డూ వేలంపాటలో పాల్గొనే వ్యక్తులు ఉత్సవ సమితి వద్ద రూ.5 వేలతో పేర్లు నమోదు
  • గతేడాది రికార్డుస్థాయిలో ధర పలికిన బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ
  • 2024లో రూ. 30.01 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ
  • 2023లో రూ.27 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ
  • 2021లో రూ. 18.90 లక్షలు, 2022లో రూ.24.60 లక్షలు పలికిన లడ్డూ
  • 2020లో కరోనా కారణంగా లడ్డూ వేలంపాటను రద్దు చేసిన ఉత్సవ సమితి
  • 2018లో రూ.16.60 లక్షలు, 2019లో రూ.17.60 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ లడ్డూ
  • 2016లో రూ. 14. 65 లక్షలు, 2017లో రూ. 15.60 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్ లడ్డూ
  • 1994 నుంచి బాలాపూర్‌లో కొనసాగుతున్న గణేశ్ లడ్డూ వేలంపాట
  • 1994లో రూ.450 తో ప్రారంభమైన బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట
  • బాలాపూర్ గణేశ్‌ లడ్డూ వేలం పాటకు 380 మంది పోలీసులతో భద్రత
  • 85 సీసీ టీవీ కెమెరాలతో భద్రత ఏర్పాటు చేసిన రాచకొండ పోలీసులు

6:50 AM, 6 Sep 2025 (IST)

ఉదయం 6 గం.కు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనం ప్రారంభం

  • ఉదయం 6 గం.కు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనం ప్రారంభం
  • మధ్యాహ్నం 2 గం.కు ఖైరతాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జనం పూర్తయ్యే అవకాశం
  • నిమజ్జన కార్యక్రమంలో 10 లక్షలమంది భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం
  • అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసుల ఏర్పాట్లు
  • రెండు షిప్టుల్లో పనిచేస్తున్న 3,200 మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులు

6:49 AM, 6 Sep 2025 (IST)

ఉ. 8 నుంచి రేపు రాత్రి 11 వరకు నగరంలోకి లారీలకు ప్రవేశం లేదన్న పోలీసులు

  • గణేష్‌ నిమజ్జనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు
  • నిమజ్జనం అనంతరం లారీలు నగరంలోకి రాకుండా ఔటర్ రింగ్‌రోడ్డు మీదుగానే అనుమతి
  • ఉ. 8 నుంచి రేపు రాత్రి 11 వరకు నగరంలోకి లారీలకు ప్రవేశం లేదన్న పోలీసులు
  • ఆర్టీసీ బస్సులు రద్దీ సమయంలో మెహిదీపట్నం, కూకట్‌పల్లి వరకే అనుమతి
  • ఆర్టీసీ బస్సులు రద్దీ సమయంలో సికింద్రాబాద్, ఉప్పల్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్ వరకే అనుమతి
  • అంతర్రాష్ట్ర, జిల్లా బస్సులు చాదర్‌ఘాట్ వైపు మాత్రమే దారిమళ్లింపు
  • విమానాశ్రయం వెళ్లేవారు పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే లేదా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వాడాలని సూచన
  • సికింద్రాబాద్ స్టేషన్‌కు వెళ్లేవారు బేగంపేట-ప్యారడైజ్ మార్గంలో వెళ్లాలని సూచించిన పోలీసులు
  • నిమజ్జనం కోసం 10 బేబీ పాండ్లు, 8 పోర్టబుల్ వాటర్ ట్యాంకులు ఏర్పాటు
  • హైదరాబాద్‌: హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు: 040-27852482, 8712660600, 9010203626
  • శోభాయాత్ర మార్గాల్లో గణపతి విగ్రహాలు లేని వాహనాలకు అనుమతి నిషేధం
  • ఉదయం 6 నుంచి రేపు ఉదయం 10 వరకు అమలులో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు
  • హుస్సేన్‌సాగర్‌ చుట్టూ రేపు సాయంత్రం వరకూ కొనసాగనున్న ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు
  • ప్రైవేటు బస్సులకు ఉ. 8 నుంచి రేపు ఉ. 10 వరకు నగరంలోకి అనుమతి నిషేధం

6:47 AM, 6 Sep 2025 (IST)

గణేష్‌ నిమజ్జనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

  • నేడు హైదరాబాద్‌లో గణేష్‌ నిమజ్జనాలు
  • నిమజ్జనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు
  • ఉదయం 6 నుంచి రేపు ఉదయం 10 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
  • బాలాపూర్ నుంచి చార్మినార్‌, అబిడ్స్, లిబర్టీ, ట్యాంక్‌బండ్, నెక్లెస్ రోడ్‌ మీదుగా శోభాయాత్ర
  • సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్‌, ట్యాంక్‌బండ్‌ మీదుగా శోభాయాత్ర
  • టోలిచౌకీ, మెహిదీపట్నం నుంచి వచ్చిన విగ్రహాలు ఖైరతాబాద్ మీదుగా నెక్లెస్‌రోడ్డుకు మళ్లింపు
  • టప్పాచబుత్ర, ఆసిఫ్‌నగర్ నుంచి వచ్చిన విగ్రహాలు ఎంజే మార్కెట్‌ వైపు మళ్లింపు
  • ప్రధాన మార్గాలపై ఇతర వాహనాలకు అనుమతి లేదన్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు

6:39 AM, 6 Sep 2025 (IST)

గణేష్ నిమజ్జన ఉత్సవాల సందర్భంగా మెట్రో సమయం పొడిగింపు

  • గణేష్ నిమజ్జన ఉత్సవాల సందర్భంగా మెట్రో సమయం పొడిగింపు
  • అన్ని మెట్రోస్టేషన్ల నుంచి ఉ.6 నుంచి రాత్రి ఒంటి గంట వరకు రైలు

6:38 AM, 6 Sep 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లో దాదాపు 40 గంటల పాటు కొనసాగనున్న నిమజ్జన కార్యక్రమం

  • హైదరాబాద్‌లో దాదాపు 40 గంటల పాటు కొనసాగనున్న నిమజ్జన కార్యక్రమం
  • హుస్సేన్‌సాగర్‌లో 50 వేల విగ్రహాల నిమజ్జనం అవుతాయని అంచనా
  • బందోబస్తు విధుల్లో 30వేలకు మందికిపైగా పోలీసులు
  • అదనంగా మరో 3,200 మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులు
  • విగ్రహం తరలింపు వాహనానికి క్యూఆర్ కోడ్ జారీ చేసిన పోలీసులు
  • ఇతర కమిషనరేట్ల నుంచి వచ్చే వాహనాలకు కలర్ స్టిక్కరింగ్
  • 250 తాత్కాలిక సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, 9 డ్రోన్‌లతో గస్తీ
  • ట్యాంక్‌బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే 3వేలకు పైగా పోలీసులతో బందోబస్తు
  • ట్యాంక్‌బండ్, హుస్సేన్‌సాగర్, ఎన్టీఆర్‌ ఘాట్ వద్ద 40 క్రేన్‌ల ఏర్పాటు
  • నిమజ్జనం వీక్షించేందుకు 10లక్షల మంది వస్తారని పోలీసుల అంచనా
  • 3 కమిషనరేట్లలో మద్యం దుకాణాలు ఆదివారం ఉదయం 6 గం.వరకూ మూసివేత
Last Updated : September 6, 2025 at 6:57 AM IST

