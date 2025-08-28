ETV Bharat / state

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు - HEAVY RAIN FORECAST IN TELANGANA

Heavy Rain Forecast in Telangana
Heavy Rain Forecast in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read
Heavy Rain Forecast in Telangana : అల్పపీడన ప్రభావం ఇంకా రాష్ట్రంలో కొనసాగుతుంది. దీంతో తెలంగాణలో గత నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అల్పపీడన ప్రభావం వల్ల ఉత్తర తెలంగాణలో వానలు దంచి కొడుతున్నాయి. కామారెడ్డి, మెదక్​, ఆదిలాబాద్​ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో ఆయా జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.

LIVE FEED

8:27 AM, 28 Aug 2025 (IST)

పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం

  • భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • ఉదయం 8 గంటలకు 34.9 అడుగులకు చేరిన గోదావరి నీటిమట్టం

8:26 AM, 28 Aug 2025 (IST)

మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో మానేరు ఉగ్రరూపం

  • ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు
  • తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రజల అవస్థలు
  • మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో మానేరు ఉగ్రరూపం
  • పాల్వంచ వాగు, కూడవెల్లి వాగుల నుంచి మానేరులోకి భారీగా వరద
  • రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మానేరువాగు
  • నిండుకుండను తలపిస్తున్న నర్మాల వద్ద ఉన్న ఎగువ మానేరు జలాశయం
  • ఎగువ మానేరు జలాశయం నుంచి దిగువకు వరద విడుదల
  • మానేరు ఉగ్రరూపంతో మిడ్ మానేరులోకి భారీగా వరద నీరు
  • వచ్చే 2 గంటల్లో కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
  • వచ్చే 2 గంటల్లో సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
  • వచ్చే 2 గంటల్లో మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో
  • సంగారెడ్డి, హనుమకొండ, వరంగల్, పెద్దపల్లిలో భారీ వర్షాలు
  • వచ్చే 2 గంటల్లో సిద్దిపేట, మెదక్, జనగాం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు
  • వచ్చే 2 గంటల్లో యాదాద్రి, మంచిర్యాలలో మోస్తరు వర్షాలు

8:26 AM, 28 Aug 2025 (IST)

కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలకు సెలవు

  • కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలకు ఇవాళ సెలవు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సెలవు ప్రకటించిన జిల్లా విద్యాధికారులు

8:07 AM, 28 Aug 2025 (IST)

ఆదిలాబాద్ జిల్లా : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా విద్యాసంస్థలకు సెలవు

  • అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బయటకు వెళ్లొద్దని కలెక్టర్ సూచన
  • రాత్రి నుంచి ఏకధాటి వర్షానికి జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు
  • ఆదిలాబాద్ జిల్లా: వర్ష బీభత్సానికి విరిగిపడిన చెట్లు, తెగిన విద్యుత్ తీగలు
  • భీంపూర్, తాంసి మండల్లోని 50 గ్రామాలకు రాత్రి నుంచి నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా

7:47 AM, 28 Aug 2025 (IST)

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు

  • ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు
  • ములుగు జిల్లా తాడ్వాయిలో 15 సెం.మీ వర్షపాతం
  • వెంకటాపూర్‌లో 12 సెం.మీ., గోవిందరావుపేటలో 11 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • ములుగు జిల్లా: ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న జంపన్నవాగు
  • మేడారం వద్ద బ్రిడ్జి ఆనుకుని పారుతున్న జంపన్నవాగు
  • పసర నుంచి తాడ్వాయి మధ్యలో ఉన్న జలగలంచ వాగు ఉద్ధృతి
  • పసర నుంచి తాడ్వాయి మధ్య వాహనాల రాకపోకల నిషేధం
  • జలగలంచ వాగు ఉద్ధృతితో ప్రజలను పునరావాస కేంద్రానికి తరలింపు
  • హనుమకొండ జిల్లాలో అలుగుపారుతోన్న కటాక్షపూర్ చెరువు

6:49 AM, 28 Aug 2025 (IST)

శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరదనీరు

  • పెద్దపల్లి: శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరదనీరు
  • శ్రీరాంసాగర్, కడెం ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీగా వస్తున్న వరద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు 40 గేట్లు తెరిచి 2,96,482 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల
  • ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలు
  • శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నిల్వ 14.426టీఎంసీలు
  • శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,02,371 క్యూసెక్కులు
  • నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు

6:48 AM, 28 Aug 2025 (IST)

వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఏరియల్‌ సర్వే

  • భారీ వర్షాలు, వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఏరియల్‌ సర్వే
  • వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను ఏరియల్‌ సర్వే ద్వారా పరిశీలించనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • మెదక్‌, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్‌, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • నిన్న ఐదు జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎస్‌
  • ఇవాళ మెదక్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • భారీ వర్షం దృష్ట్యా అవసరమైతే ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పంపిస్తామన్న సీఎస్‌
  • వరదలో చిక్కుకున్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు

6:48 AM, 28 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షాల వల్ల పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే

  • రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల వల్ల పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
  • భారీ వర్షాల కారణంగా పలు రైళ్ల మళ్లింపు, రద్దు, పాక్షిక రద్దు
  • భారీ వర్షం కారణంగా పట్టాలపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద
  • వరద దృష్ట్యా రైళ్ల దారి మళ్లింపు సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం
  • ఇవాళ నడవాల్సిన అకోల- అకోట, కాచిగూడ- నాగర్‌సోల్‌ రైళ్లు రద్దు
  • ఇవాళ నడవాల్సిన కాచిగూడ - కరీంనగర్, హెచ్.ఎస్ నాందేడ్ - మేడ్చల్ రైళ్లు రద్దు
  • హైదరాబాద్-కామారెడ్డి మధ్య నిలిచిన పలు రైళ్ల రాకపోకలు
  • భిక్కనూరు-తలమడ్ల స్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై చేరిన వర్షపు నీరు
  • అక్కన్నపేట్‌-మెదక్‌ స్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై చేరిన వర్షపు నీరు
  • కరీంనగర్- కాచిగూడ, మెదక్‌- కాచిగూడ, బోధన్‌- కాచిగూడ రైళ్లు రద్దు
  • కాచిగూడ-మెదక్, నిజామాబాద్- తిరుపతి, ఆదిలాబాద్‌- తిరుపతి రైళ్లు రద్దు
  • రేపటి కాచిగూడ - నర్కేర్ సర్వీస్‌ను రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
  • గజ్వేల్ - లక్డారం రైలు పట్టాలపై భారీగా ప్రహిస్తున్న వరద నీరు
  • ఇవాళ, రేపు మల్కాజిగిరి- సిద్దిపేట సర్వీసు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
  • ప్రయాణికుల కోసం హెల్ప్‌ లైన్‌ నంబర్లు ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
  • కాచిగూడ స్టేషన్‌లో 9063318082 నంబర్‌ ఏర్పాటు
  • సికింద్రాబాద్ స్టేషన్‌లో 040- 27786170 నంబర్‌ ఏర్పాటు
  • నిజామాబాద్ స్టేషన్‌లో 970329671 నంబర్‌ ఏర్పాటు
  • కామారెడ్డి స్టేషన్‌లో 9281035664 నంబర్‌ ఏర్పాటు

6:47 AM, 28 Aug 2025 (IST)

  • ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
  • ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కుమురం భీం జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ
  • ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా అప్రమత్తమైన అధికారులు
  • ఆదిలాబాద్‌: ఉరుములు, మెరుపులతో కురుస్తున్న వర్షం
  • ఇవాళ ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్, కుమురంభీం జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు
  • కడెం ప్రాజెక్టు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు
  • కడెం ప్రాజెక్ట్ నాలుగు గేట్లు ఎత్తి 20వేల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల

6:47 AM, 28 Aug 2025 (IST)

  • మెదక్ జిల్లా: వాగులో చిక్కుకున్న ఇద్దరి కోసం సహాయక చర్యలు
  • హవేలిఘనపూర్ మం. రాజపేటతండా వాగులో చిక్కిన 10 మంది స్థానికులు
  • మెదక్ జిల్లా: 8 మందిని కాపాడిన ఆర్మీ బృందం
  • మెదక్ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్‌ జిల్లాలో వరద ఉద్ధృతికి పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు వంకలు

6:46 AM, 28 Aug 2025 (IST)

నేడు పాఠశాలలకు సెలవు

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా మెదక్‌లో నేడు పాఠశాలలకు సెలవు
  • మెదక్‌లో నేడు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు
  • మెదక్‌ కలెక్టర్ ఆదేశాలతో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన డీఈవో రాధాకిషన్

6:46 AM, 28 Aug 2025 (IST)

పరీక్షలు వాయిదా

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా తెలంగాణ వర్సిటీ పరిధిలో నేటి పరీక్షలు వాయిదా
  • నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పరీక్షలు వాయిదా
  • శుక్రవారం జరిగే పరీక్షలు యథాతథంగా నిర్వహణ: వీసీ యాదగిరిరావు

