- భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
- ఉదయం 8 గంటలకు 34.9 అడుగులకు చేరిన గోదావరి నీటిమట్టం
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు - HEAVY RAIN FORECAST IN TELANGANA
Heavy Rain Forecast in Telangana (ETV)
Published : August 28, 2025 at 7:22 AM IST
1 Min Read
Heavy Rain Forecast in Telangana : అల్పపీడన ప్రభావం ఇంకా రాష్ట్రంలో కొనసాగుతుంది. దీంతో తెలంగాణలో గత నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అల్పపీడన ప్రభావం వల్ల ఉత్తర తెలంగాణలో వానలు దంచి కొడుతున్నాయి. కామారెడ్డి, మెదక్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో ఆయా జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.
LIVE FEED
పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో మానేరు ఉగ్రరూపం
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు
- తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రజల అవస్థలు
- మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో మానేరు ఉగ్రరూపం
- పాల్వంచ వాగు, కూడవెల్లి వాగుల నుంచి మానేరులోకి భారీగా వరద
- రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మానేరువాగు
- నిండుకుండను తలపిస్తున్న నర్మాల వద్ద ఉన్న ఎగువ మానేరు జలాశయం
- ఎగువ మానేరు జలాశయం నుంచి దిగువకు వరద విడుదల
- మానేరు ఉగ్రరూపంతో మిడ్ మానేరులోకి భారీగా వరద నీరు
- వచ్చే 2 గంటల్లో కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
- వచ్చే 2 గంటల్లో సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
- వచ్చే 2 గంటల్లో మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో
- సంగారెడ్డి, హనుమకొండ, వరంగల్, పెద్దపల్లిలో భారీ వర్షాలు
- వచ్చే 2 గంటల్లో సిద్దిపేట, మెదక్, జనగాం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు
- వచ్చే 2 గంటల్లో యాదాద్రి, మంచిర్యాలలో మోస్తరు వర్షాలు
కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలకు సెలవు
- కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలకు ఇవాళ సెలవు
- భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సెలవు ప్రకటించిన జిల్లా విద్యాధికారులు
ఆదిలాబాద్ జిల్లా : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా విద్యాసంస్థలకు సెలవు
- అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బయటకు వెళ్లొద్దని కలెక్టర్ సూచన
- రాత్రి నుంచి ఏకధాటి వర్షానికి జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు
- ఆదిలాబాద్ జిల్లా: వర్ష బీభత్సానికి విరిగిపడిన చెట్లు, తెగిన విద్యుత్ తీగలు
- భీంపూర్, తాంసి మండల్లోని 50 గ్రామాలకు రాత్రి నుంచి నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు
- ములుగు జిల్లా తాడ్వాయిలో 15 సెం.మీ వర్షపాతం
- వెంకటాపూర్లో 12 సెం.మీ., గోవిందరావుపేటలో 11 సెం.మీ. వర్షపాతం
- ములుగు జిల్లా: ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న జంపన్నవాగు
- మేడారం వద్ద బ్రిడ్జి ఆనుకుని పారుతున్న జంపన్నవాగు
- పసర నుంచి తాడ్వాయి మధ్యలో ఉన్న జలగలంచ వాగు ఉద్ధృతి
- పసర నుంచి తాడ్వాయి మధ్య వాహనాల రాకపోకల నిషేధం
- జలగలంచ వాగు ఉద్ధృతితో ప్రజలను పునరావాస కేంద్రానికి తరలింపు
- హనుమకొండ జిల్లాలో అలుగుపారుతోన్న కటాక్షపూర్ చెరువు
శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరదనీరు
- పెద్దపల్లి: శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరదనీరు
- శ్రీరాంసాగర్, కడెం ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీగా వస్తున్న వరద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు 40 గేట్లు తెరిచి 2,96,482 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల
- ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలు
- శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నిల్వ 14.426టీఎంసీలు
- శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 1,02,371 క్యూసెక్కులు
- నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఏరియల్ సర్వే
- భారీ వర్షాలు, వరదల ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం ఏరియల్ సర్వే
- వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను ఏరియల్ సర్వే ద్వారా పరిశీలించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- మెదక్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
- నిన్న ఐదు జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎస్
- ఇవాళ మెదక్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- భారీ వర్షం దృష్ట్యా అవసరమైతే ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పంపిస్తామన్న సీఎస్
- వరదలో చిక్కుకున్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు
భారీ వర్షాల వల్ల పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
- రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల వల్ల పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
- భారీ వర్షాల కారణంగా పలు రైళ్ల మళ్లింపు, రద్దు, పాక్షిక రద్దు
- భారీ వర్షం కారణంగా పట్టాలపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద
- వరద దృష్ట్యా రైళ్ల దారి మళ్లింపు సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం
- ఇవాళ నడవాల్సిన అకోల- అకోట, కాచిగూడ- నాగర్సోల్ రైళ్లు రద్దు
- ఇవాళ నడవాల్సిన కాచిగూడ - కరీంనగర్, హెచ్.ఎస్ నాందేడ్ - మేడ్చల్ రైళ్లు రద్దు
- హైదరాబాద్-కామారెడ్డి మధ్య నిలిచిన పలు రైళ్ల రాకపోకలు
- భిక్కనూరు-తలమడ్ల స్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై చేరిన వర్షపు నీరు
- అక్కన్నపేట్-మెదక్ స్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై చేరిన వర్షపు నీరు
- కరీంనగర్- కాచిగూడ, మెదక్- కాచిగూడ, బోధన్- కాచిగూడ రైళ్లు రద్దు
- కాచిగూడ-మెదక్, నిజామాబాద్- తిరుపతి, ఆదిలాబాద్- తిరుపతి రైళ్లు రద్దు
- రేపటి కాచిగూడ - నర్కేర్ సర్వీస్ను రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
- గజ్వేల్ - లక్డారం రైలు పట్టాలపై భారీగా ప్రహిస్తున్న వరద నీరు
- ఇవాళ, రేపు మల్కాజిగిరి- సిద్దిపేట సర్వీసు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
- ప్రయాణికుల కోసం హెల్ప్ లైన్ నంబర్లు ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
- కాచిగూడ స్టేషన్లో 9063318082 నంబర్ ఏర్పాటు
- సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో 040- 27786170 నంబర్ ఏర్పాటు
- నిజామాబాద్ స్టేషన్లో 970329671 నంబర్ ఏర్పాటు
- కామారెడ్డి స్టేషన్లో 9281035664 నంబర్ ఏర్పాటు
- ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
- ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కుమురం భీం జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ
- ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అప్రమత్తమైన అధికారులు
- ఆదిలాబాద్: ఉరుములు, మెరుపులతో కురుస్తున్న వర్షం
- ఇవాళ ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కుమురంభీం జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు
- కడెం ప్రాజెక్టు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు
- కడెం ప్రాజెక్ట్ నాలుగు గేట్లు ఎత్తి 20వేల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల
- మెదక్ జిల్లా: వాగులో చిక్కుకున్న ఇద్దరి కోసం సహాయక చర్యలు
- హవేలిఘనపూర్ మం. రాజపేటతండా వాగులో చిక్కిన 10 మంది స్థానికులు
- మెదక్ జిల్లా: 8 మందిని కాపాడిన ఆర్మీ బృందం
- మెదక్ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు
- మెదక్ జిల్లాలో వరద ఉద్ధృతికి పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు వంకలు
నేడు పాఠశాలలకు సెలవు
- భారీ వర్షాల దృష్ట్యా మెదక్లో నేడు పాఠశాలలకు సెలవు
- మెదక్లో నేడు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు
- మెదక్ కలెక్టర్ ఆదేశాలతో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన డీఈవో రాధాకిషన్
పరీక్షలు వాయిదా
- భారీ వర్షాల దృష్ట్యా తెలంగాణ వర్సిటీ పరిధిలో నేటి పరీక్షలు వాయిదా
- నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పరీక్షలు వాయిదా
- శుక్రవారం జరిగే పరీక్షలు యథాతథంగా నిర్వహణ: వీసీ యాదగిరిరావు
