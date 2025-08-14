ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం - HEAVY RAINS IN TELANGANA

Heavy Rains In Telangana
Heavy Rains In Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 7:16 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 8:36 AM IST

Heavy Rains In Telangana : నేడు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఆ జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరమైతేనే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. వర్షాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్​లో హెడ్రా, ట్రాఫిక్​, జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.

LIVE FEED

8:34 AM, 14 Aug 2025 (IST)

  • మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం
  • దివిటిపల్లి వద్ద వాగు ఉద్ధృతికి కోతకు గురైన ఐటీ పార్కుకు వెళ్లే రహదారి
  • కోతకు గురై గుంతలో పడిన ఓ కంపెనీకి చెందిన బస్సు, తప్పిన ప్రమాదం
  • బెంగళూరు- హైదరాబాద్ శేరిపల్లి సమీపంలో గ్రామ సమీపంలో 44వ జాతీయ రహదారిపై నుంచి పారుతున్న నీళ్లు, నెమ్మదిస్తూ వెళ్తున్న వాహనాలు.
    జాతీయ రహదారిపై ఇరువైపుల 4 కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు.

8:09 AM, 14 Aug 2025 (IST)

వర్షం కారణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం

  • ఇల్లందు సింగరేణి ఏరియా కోయగూడెం ఉపరితరగనిలో మూడు రోజుల వర్షం కారణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం
  • మూడు రోజుల వర్షం కారణంగా నిలిచిన12 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి
  • 35 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల(ఓవర్ బర్డెన్) మట్టి వెలికితీత పనులు

8:09 AM, 14 Aug 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

  • హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్టలో వర్షం
  • బోరబండ, ఎస్‌ఆర్‌ నగర్‌, సనత్‌నగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం

8:09 AM, 14 Aug 2025 (IST)

కడెం జలాశయానికి చేరుతున్న వరద నీరు

  • నిర్మల్ జిల్లా : కడెం జలాశయానికి చేరుతున్న వరద నీరు
  • కడెం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు
  • కడెం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 696 అడుగులు
  • కడెం జలాశయలోకి చేరుతున్న 6,179 క్యూసెక్కుల వరద
  • కడెం జలాశయం ఒక్క గేటు ద్వారా 5,775 క్యూసెక్కుల విడుదల

8:08 AM, 14 Aug 2025 (IST)

సింగూరు ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం

  • సంగారెడ్డి : సింగూరు ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • సింగూరు ప్రాజెక్ట్ ఇన్‌ఫ్లో 3,352 క్యూసెక్కులు
  • సింగూరు ప్రాజెక్ట్ అవుట్‌ఫ్లో 5,632 క్యూసెక్కులు
  • సింగూరు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలు
  • సింగూరు ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 21.948 టీఎంసీలు

8:08 AM, 14 Aug 2025 (IST)

శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్‌కు కొనసాగుతున్న వరద

  • నిజామాబాద్ జిల్లా : శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్‌కు కొనసాగుతున్న వరద
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుతం 13,156 క్యూసెక్కుల వరద
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,080.20 అడుగులు
  • శ్రీరాంసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 45.45 టీఎంసీలు

7:37 AM, 14 Aug 2025 (IST)

సూర్యాపేట

  • కోదాడ నియోజకవర్గంలో విస్తారంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు
  • కోదాడలోని పలు కాలనీల్లో నిలిచిన వరద నీరు
  • కాలనీల్లో వరద రావడంతో స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలింపు
  • కోదాడ పెద్దచెరువు మత్తడి పోయడంతో ప్రధాన రహదారిపై నిలిచిన రాకపోకలు
  • మోతె మండలం ఉర్లుగొండ వద్ద పొంగిపొర్లుతున్న పాలేరు వాగు
  • కోదాడ మం. కూచిపూడి, తొగర్రాయి వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న అంతర గంగా వాగు
  • చిలుకూరు మండలంలో అలుగు పారుతున్న నారాయణపురం, బేతవోలుతో పాటు పలు చెరువులు
  • నడిగూడెం మండలం రత్నవరం వాగు పొంగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • అనంతగిరి మండలం గోండ్రియాల-తమ్మర మధ్య రహదారి పై నుంచి వరద నీరు పారడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు నీళ్లు బంద్ కావడంతో ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న కోదాడ నియోజకవర్గ ప్రజలు

7:36 AM, 14 Aug 2025 (IST)

  • భద్రాచలం వద్ద స్వల్పంగా పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • భద్రాచలం వద్ద ఉ.7 గం.కు గోదావరి నీటిమట్టం 19.3 అడుగులు

7:36 AM, 14 Aug 2025 (IST)

  • రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదు
  • మద్దుకూరు(భద్రాద్రి)లో అత్యధికంగా 12.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • జడ్చర్లలో 12.6 సెం.మీ, పరిగిలో 12.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • మేళ్లచెరువు(సూర్యాపేట)లో 12.1 సెం.మీ సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • మామిళ్లగూడెం(సూర్యాపేట)లో 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • వెల్టూరు(నాగర్‌కర్నూల్‌)లో 11.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • దోమ(వికారాబాద్‌)లో 11.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • ఘనపూర్‌(వనపర్తి)లో 11.7సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • అలంగపురం(సూర్యాపేట)లో 11.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • సదాశివునిపాలెం(ఖమ్మం)లో 11.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • కౌకుంట్ల(మహబూబ్‌నగర్‌)లో 11.1 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • ఆత్మకూరు(సూర్యాపేట)లో 10.9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • తిమ్మాజిపేట(నాగర్‌కర్నూల్‌)లో 10.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • రాపోలు(వికారాబాద్‌)లో 10.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • అశ్వారావుపేట(భద్రాద్రి)లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
  • కొందుర్గ్‌(రంగారెడ్డి)లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు

7:14 AM, 14 Aug 2025 (IST)

మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం

  • మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • ఇవాళ ఈ జిల్లాలకు ఎరుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ
  • నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిలాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • మహబూబాద్, సూర్యపేట, మేడ్చల్ జిల్లాలో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికల జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
  • మిగతా అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ

7:13 AM, 14 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టులో 26గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల

  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టులో 26గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 2,52,840 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2,92,826 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 588.40 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 307.28 టీఎంసీలు

7:05 AM, 14 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు
  • సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్‌, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు
  • వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు
  • భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు

7:04 AM, 14 Aug 2025 (IST)

నేడు తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

  • నేడు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్ జారీ
  • నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • మహబూబాద్, సూర్యాపేట, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
  • నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్ జారీ
  • భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్ జారీ
  • భద్రాద్రి, సూర్యాపేట, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్ జారీ
  • మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ

Heavy Rains In Telangana : నేడు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఆ జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరమైతేనే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. వర్షాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్​లో హెడ్రా, ట్రాఫిక్​, జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.

Last Updated : August 14, 2025 at 8:36 AM IST

