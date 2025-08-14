- మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం
- దివిటిపల్లి వద్ద వాగు ఉద్ధృతికి కోతకు గురైన ఐటీ పార్కుకు వెళ్లే రహదారి
- కోతకు గురై గుంతలో పడిన ఓ కంపెనీకి చెందిన బస్సు, తప్పిన ప్రమాదం
- బెంగళూరు- హైదరాబాద్ శేరిపల్లి సమీపంలో గ్రామ సమీపంలో 44వ జాతీయ రహదారిపై నుంచి పారుతున్న నీళ్లు, నెమ్మదిస్తూ వెళ్తున్న వాహనాలు.
జాతీయ రహదారిపై ఇరువైపుల 4 కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు.
LIVE UPDATES : మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం - HEAVY RAINS IN TELANGANA
Published : August 14, 2025 at 7:16 AM IST|
Updated : August 14, 2025 at 8:36 AM IST
Heavy Rains In Telangana : నేడు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరమైతేనే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. వర్షాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్లో హెడ్రా, ట్రాఫిక్, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
వర్షం కారణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం
- ఇల్లందు సింగరేణి ఏరియా కోయగూడెం ఉపరితరగనిలో మూడు రోజుల వర్షం కారణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం
- మూడు రోజుల వర్షం కారణంగా నిలిచిన12 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి
- 35 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల(ఓవర్ బర్డెన్) మట్టి వెలికితీత పనులు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్టలో వర్షం
- బోరబండ, ఎస్ఆర్ నగర్, సనత్నగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
కడెం జలాశయానికి చేరుతున్న వరద నీరు
- నిర్మల్ జిల్లా : కడెం జలాశయానికి చేరుతున్న వరద నీరు
- కడెం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు
- కడెం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 696 అడుగులు
- కడెం జలాశయలోకి చేరుతున్న 6,179 క్యూసెక్కుల వరద
- కడెం జలాశయం ఒక్క గేటు ద్వారా 5,775 క్యూసెక్కుల విడుదల
సింగూరు ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
- సంగారెడ్డి : సింగూరు ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
- సింగూరు ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫ్లో 3,352 క్యూసెక్కులు
- సింగూరు ప్రాజెక్ట్ అవుట్ఫ్లో 5,632 క్యూసెక్కులు
- సింగూరు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలు
- సింగూరు ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 21.948 టీఎంసీలు
శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్కు కొనసాగుతున్న వరద
- నిజామాబాద్ జిల్లా : శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్కు కొనసాగుతున్న వరద
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుతం 13,156 క్యూసెక్కుల వరద
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,080.20 అడుగులు
- శ్రీరాంసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 45.45 టీఎంసీలు
సూర్యాపేట
- కోదాడ నియోజకవర్గంలో విస్తారంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు
- కోదాడలోని పలు కాలనీల్లో నిలిచిన వరద నీరు
- కాలనీల్లో వరద రావడంతో స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలింపు
- కోదాడ పెద్దచెరువు మత్తడి పోయడంతో ప్రధాన రహదారిపై నిలిచిన రాకపోకలు
- మోతె మండలం ఉర్లుగొండ వద్ద పొంగిపొర్లుతున్న పాలేరు వాగు
- కోదాడ మం. కూచిపూడి, తొగర్రాయి వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న అంతర గంగా వాగు
- చిలుకూరు మండలంలో అలుగు పారుతున్న నారాయణపురం, బేతవోలుతో పాటు పలు చెరువులు
- నడిగూడెం మండలం రత్నవరం వాగు పొంగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం
- అనంతగిరి మండలం గోండ్రియాల-తమ్మర మధ్య రహదారి పై నుంచి వరద నీరు పారడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం
- నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు నీళ్లు బంద్ కావడంతో ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న కోదాడ నియోజకవర్గ ప్రజలు
- భద్రాచలం వద్ద స్వల్పంగా పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
- భద్రాచలం వద్ద ఉ.7 గం.కు గోదావరి నీటిమట్టం 19.3 అడుగులు
- రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదు
- మద్దుకూరు(భద్రాద్రి)లో అత్యధికంగా 12.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- జడ్చర్లలో 12.6 సెం.మీ, పరిగిలో 12.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- మేళ్లచెరువు(సూర్యాపేట)లో 12.1 సెం.మీ సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- మామిళ్లగూడెం(సూర్యాపేట)లో 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- వెల్టూరు(నాగర్కర్నూల్)లో 11.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- దోమ(వికారాబాద్)లో 11.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- ఘనపూర్(వనపర్తి)లో 11.7సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- అలంగపురం(సూర్యాపేట)లో 11.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- సదాశివునిపాలెం(ఖమ్మం)లో 11.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- కౌకుంట్ల(మహబూబ్నగర్)లో 11.1 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- ఆత్మకూరు(సూర్యాపేట)లో 10.9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- తిమ్మాజిపేట(నాగర్కర్నూల్)లో 10.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- రాపోలు(వికారాబాద్)లో 10.6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- అశ్వారావుపేట(భద్రాద్రి)లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
- కొందుర్గ్(రంగారెడ్డి)లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- ఇవాళ ఈ జిల్లాలకు ఎరుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ
- నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిలాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- మహబూబాద్, సూర్యపేట, మేడ్చల్ జిల్లాలో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికల జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
- మిగతా అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ
నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టులో 26గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
- నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టులో 26గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 2,52,840 క్యూసెక్కులు
- నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఔట్ఫ్లో 2,92,826 క్యూసెక్కులు
- నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
- నాగార్జునసాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 588.40 అడుగులు
- నాగార్జునసాగర్ పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు
- నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 307.28 టీఎంసీలు
భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు
- భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు
- సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు
- వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు
- భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు
నేడు తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
- నేడు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
- నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- మహబూబాద్, సూర్యాపేట, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం
- నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
- భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
- భద్రాద్రి, సూర్యాపేట, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
- మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
Heavy Rains In Telangana : నేడు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరమైతేనే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించింది. వర్షాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్లో హెడ్రా, ట్రాఫిక్, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
