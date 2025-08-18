ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - పలుచోట్ల నిలిచిన రాకపోకలు - TELANGANA RAINS UPDATES

RAINS
TELANGANA RAINS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 9:18 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 9:44 AM IST

1 Min Read

TELANGANA RAINS LIVE UPDATES : వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రాష్ట్రంలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. అనేక చోట్ల రహదారులు ధ్వంసం కాగా, వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. తెలంగాణలో నేడు, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించగా, అధికారులు మరింత అప్రమత్తమయ్యారు.

LIVE FEED

9:43 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు, వరదలతో అతలాకుతలం
  • మెదక్‌: పలుచోట్ల వాగులు పొంగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు
  • రోడ్లు కొట్టుకుపోవడంతో పలు గ్రామాల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాలు, వరదలతో పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు నీటమునక
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్‌డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ
  • మెదక్‌: శివ్వంపేట మండలం పాంబండ వద్ద కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
  • పాంబండ వద్ద తెగిన నూతనంగా నిర్మించిన 2 వరుసల రహదారి
  • రహదారి తెగిపోయి ఉసిరికపల్లి-వెల్దుర్తి మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు
  • వాగు వరదతో బిజిలీపూర్‌-దొంతి మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • బిజిలీపూర్ వాగు ఉద్ధృతితో గంగాయిపల్లి-బిజిలీపూర్ మధ్య రాకపోకలు బంద్‌
  • మెదక్: శివ్వంపేట మం. పోతులబొగుడ వద్ద తెగిన కల్వర్టు
  • కల్వర్టు తెగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు, నిలిచిన రాకపోకలు
  • హల్దీ ప్రాజెక్టు ఉద్ధృతితో కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్: టేక్మాల్ మం. బొడ్మట్‌పల్లి వద్ద పొంగుతున్న పెద్దవాగు
  • బొడ్మట్‌పల్లి-మెదక్ రహదారిపై వరద ఉద్ధృతితో నిలిచిన రాకపోకలు
  • టేక్మాల్ మం. దన్నురా వద్ద చెరువుకట్టపై వరదతో నిలిచిన రాకపోకలు
  • అల్లాదుర్గంలో బట్టికుంట చెరువు కట్ట తెగడంతో పొలాల్లోకి వరద
  • మెదక్: వరద ప్రవాహంతో 200 ఎకరాల్లో పంట నీటమునక
  • నీలకంటిపల్లి-అల్లాదుర్గం రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో నిలిచిన రాకపోకలు
  • ఉసిరికపల్లి, గూడూరు, గంగయ్యపల్లి, గుండ్లపల్లి చెరువుల్లో జలకళ
  • చెరువుల్లోకి వరద చేరడంతో పొంగుతున్న వాగులు, అలుగులు

9:43 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు

  • ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు
  • సిద్దిపేట జిల్లా గౌరారంలో అత్యధికంగా 23.5 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ములుగు 18.6, బేగంపేట 16.2, అంగడి కిష్టాపూర్‌లో 14.1 సెం.మీ
  • ఇస్లాంపూర్‌ 17.8, కౌడిపల్లి 17.2, చిన్నశంకరంపేటలో 16.4 సెం.మీ
  • దామరంచ 15.8, మాసాయిపేట 14.8, కంగ్టిలో 16.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కల్హేర్ 11.9, కడ్పాల్ 10.6, అన్నసాగర్‌లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం

9:27 AM, 18 Aug 2025 (IST)

హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ

  • హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
  • నల్గొండ: చిట్యాల మం. పెద్దకాపర్తి వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌
  • నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వంతెన పనుల వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు
  • చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి, చౌటుప్పల్ వరకు నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు

9:18 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • నల్గొండ: చిట్యాల మం. పెద్దకాపర్తి వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌
  • నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వంతెన పనుల వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు

9:18 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • పెద్దపల్లి: రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఏకధాటిగా వర్షం
  • సింగరేణి 4 ఉపరితల బొగ్గు గనుల్లో ఉత్పత్తికి అంతరాయం
  • సింగరేణి ఉపరితల గనుల్లో 40 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం
  • బురదమయమైన రోడ్లు, ఎక్కడికక్కడ నిలిచిన భారీ వాహనాలు
  • ప్రాజెక్టుల్లో చేరిన వరద నీటిని బయటకు పంపేందుకు చర్యలు

9:12 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం

  • ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు పొంగుతున్న వాగులు
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాలు, వరదలతో పొలాల్లోకి చేరిన వర్షపు నీరు
  • మెదక్‌: పలుచోట్ల వాగులు పొంగడంతో నిలిచిన రాకపోకలు
  • సిద్దిపేట జిల్లా గౌరారంలో అత్యధికంగా 23.5 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ములుగు 18.6, బేగంపేట 16.2, అంగడి కిష్టాపూర్‌లో 14.1 సెం.మీ
  • ఇస్లాంపూర్‌ 17.8, కౌడిపల్లి 17.2, చిన్నశంకరంపేటలో 16.4 సెం.మీ
  • దామరంచ 15.8, మాసాయిపేట 14.8, కంగ్టిలో 16.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కల్హేర్ 11.9, కడ్పాల్ 10.6, అన్నసాగర్‌లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా మెదక్ కలెక్టరేట్‌లో ప్రజావాణి కార్యక్రమం రద్దు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్‌డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ
  • మెదక్: మాసాయిపేట మండలంలో హల్దీ ప్రాజెక్టు ఉద్ధృతి
  • కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం
  • మెదక్: శివ్వంపేట మం. పోతులబొగుడ వద్ద తెగిన కల్వర్టు
  • కల్వర్టు తెగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు, నిలిచిన రాకపోకలు
  • ఉసిరికపల్లి, గూడూరు, గంగయ్యపల్లి, గుండ్లపల్లి చెరువుల్లో జలకళ
  • చెరువుల్లోకి వరద చేరడంతో పొంగుతున్న వాగులు, అలుగులు

9:11 AM, 18 Aug 2025 (IST)

స్వర్ణ, కడెం జలాశయాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరు

  • నిర్మల్: స్వర్ణ, కడెం జలాశయాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరు
  • స్వర్ణ జలాశయం పూర్తి నీటిమట్టం 1183 అడుగులు
  • స్వర్ణ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1181.2 అడుగులు
  • స్వర్ణ జలాశయలో చేరుతున్న 2 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు
  • కడెం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు
  • కడెం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 694.40 అడుగులు
  • కడెం జలాశయలో చేరుతున్న 5 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు

9:10 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద

  • కామారెడ్డి: నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు 69,650 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి 58,500 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 1405 అడుగులు
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1403.28 అడుగులు
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 17.80 టీఎంసీలు
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 15.36 టీఎంసీలు

9:10 AM, 18 Aug 2025 (IST)

భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులు

  • భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులు

9:10 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • మెదక్‌: శివ్వంపేట మండలం పాంబండ వద్ద కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
  • పాంబండ వద్ద తెగిన నూతనంగా నిర్మించిన 2 వరుసల రహదారి
  • రహదారి తెగిపోయి ఉసిరికపల్లి-వెల్దుర్తి మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు
  • వాగు వరదతో బిజిలీపూర్‌-దొంతి మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • బిజిలీపూర్ వాగు ఉద్ధృతితో గంగాయిపల్లి-బిజిలీపూర్ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్‌డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ

9:08 AM, 18 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,85,448 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 1,75,797 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,802 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 881.70 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 197.46 టీఎంసీలు

9:08 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్‌ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల

  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • నాగార్జునసాగర్‌ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,45,328 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2,16,075 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 586.50 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 302.91 టీఎంసీలు

9:07 AM, 18 Aug 2025 (IST)

అత్యధికంగా వరంగల్‌ గౌరారంలో 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం

  • రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
  • రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరంగల్‌ గౌరారంలో 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ములుగులో 18.6 సెం.మీ, తూప్రాన్‌ (మెదక్‌)లో 17.9 సెం.మీ వర్షపాతం
  • పిట్లం (కామారెడ్డి)లో 17.5 సెం.మీ, కౌడిపల్లి (మెదక్‌)లో 17.2 సెం.మీ
  • కంగ్టి (సంగారెడ్డి)లో 16.9 సెం.మీ, శంకరంపేట (మెదక్‌)లో 16.5 సెం.మీ
  • అడ్డగూడూరు (యాదాద్రి)లో 16.4 సెం.మీ, హసన్‌పల్లె (కామారెడ్డి)లో 16.4 సెం.మీ
  • బేగంపేట (సిద్దిపేట)లో 16.3 సెం.మీ, దామరంచ (మెదక్‌)లో 16 సెం.మీ
  • మక్దుంపూర్‌ (కామారెడ్డి)లో 15.9 సెం.మీ, ములుగు (సిద్దిపేట)లో 15.8 సెం.మీ
  • మాసాయిపేట (మెదక్‌)లో 14.8 సెం.మీ, గుండాల (యాదాద్రి)లో 14.7 సెం.మీ
  • శివంపేట (మెదక్‌)లో 14.7 సెం.మీ, ఎల్దుర్తి (మెదక్‌)లో 14.3 సెం.మీ
  • అంగడి కిష్టాపూర్‌ (సిద్దిపేట)లో 14.2 సెం.మీ, నస్రుల్లాబాద్‌ (కామారెడ్డి)లో 13.7 సెం.మీ
  • కుల్చారాం (మెదక్‌)లో 13.7 సెం.మీ, రుద్రూరు (నిజామాబాద్‌)లో 13.4 సెం.మీ
  • నిజాంపేట (సంగారెడ్డి)లో 13 సెం.మీ, కల్లకల్‌ (మెదక్‌)లో 13 సెం.మీ
  • మర్యాల (యాదాద్రి)లో 12.9 సెం.మీ, బోమన్‌దేవిపల్లి (కామారెడ్డి)లో 12.8 సెం.మీ
  • కోట్‌గిరి (నిజామాబాద్‌)లో 12.7 సెం.మీ, బోడగట్‌ (మెదక్‌)లో 12.6 సెం.మీ
  • నర్సాపూర్‌ (మెదక్‌)లో 12.6 సెం.మీ, మన్నెవారి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి)లో 12.5 సెం.మీ
  • బొమ్మలరామారం (యాదాద్రి)లో 12.4 సెం.మీ వర్షపాతం

9:07 AM, 18 Aug 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు

  • హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
  • హైదరాబాద్‌లో అత్యధికంగా హైదర్‌నగర్‌లో 4.55 సెం.మీ వర్షపాతం
  • మల్కాజ్‌గిరిలో 4.48 సెం.మీ, కూకట్‌పల్లిలో 4.35 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కాప్రాలో 4.23 సెం.మీ, శేరిలింగంపల్లిలో 4.23 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కుత్బుల్లాపూర్‌లో 4 సెం.మీ, ఆల్వాల్‌లో 4 సెం.మీ వర్షపాతం
  • రామచంద్రాపురంలో 3.9 సెం.మీ, ఉప్పల్‌లో 3.78 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ముషీరాబాద్‌లో 3.68 సెం.మీ, షేక్‌పేటలో 3.68 సెం.మీ వర్షపాతం
  • పటాన్‌చెరులో 3.65 సెం.మీ, ఖైరతాబాద్‌లో 3.6 సెం.మీ వర్షపాతం

9:05 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • నిజామాబాద్‌ జిల్లా: శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు 1.52 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,088 అడుగులు
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు
  • శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం 71 టీఎంసీల నీటినిల్వ
  • శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు

TELANGANA RAINS LIVE UPDATES : వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రాష్ట్రంలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. అనేక చోట్ల రహదారులు ధ్వంసం కాగా, వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. తెలంగాణలో నేడు, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించగా, అధికారులు మరింత అప్రమత్తమయ్యారు.

LIVE FEED

9:43 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు, వరదలతో అతలాకుతలం
  • మెదక్‌: పలుచోట్ల వాగులు పొంగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు
  • రోడ్లు కొట్టుకుపోవడంతో పలు గ్రామాల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాలు, వరదలతో పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు నీటమునక
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్‌డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ
  • మెదక్‌: శివ్వంపేట మండలం పాంబండ వద్ద కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
  • పాంబండ వద్ద తెగిన నూతనంగా నిర్మించిన 2 వరుసల రహదారి
  • రహదారి తెగిపోయి ఉసిరికపల్లి-వెల్దుర్తి మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు
  • వాగు వరదతో బిజిలీపూర్‌-దొంతి మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • బిజిలీపూర్ వాగు ఉద్ధృతితో గంగాయిపల్లి-బిజిలీపూర్ మధ్య రాకపోకలు బంద్‌
  • మెదక్: శివ్వంపేట మం. పోతులబొగుడ వద్ద తెగిన కల్వర్టు
  • కల్వర్టు తెగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు, నిలిచిన రాకపోకలు
  • హల్దీ ప్రాజెక్టు ఉద్ధృతితో కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్: టేక్మాల్ మం. బొడ్మట్‌పల్లి వద్ద పొంగుతున్న పెద్దవాగు
  • బొడ్మట్‌పల్లి-మెదక్ రహదారిపై వరద ఉద్ధృతితో నిలిచిన రాకపోకలు
  • టేక్మాల్ మం. దన్నురా వద్ద చెరువుకట్టపై వరదతో నిలిచిన రాకపోకలు
  • అల్లాదుర్గంలో బట్టికుంట చెరువు కట్ట తెగడంతో పొలాల్లోకి వరద
  • మెదక్: వరద ప్రవాహంతో 200 ఎకరాల్లో పంట నీటమునక
  • నీలకంటిపల్లి-అల్లాదుర్గం రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో నిలిచిన రాకపోకలు
  • ఉసిరికపల్లి, గూడూరు, గంగయ్యపల్లి, గుండ్లపల్లి చెరువుల్లో జలకళ
  • చెరువుల్లోకి వరద చేరడంతో పొంగుతున్న వాగులు, అలుగులు

9:43 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు

  • ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు
  • సిద్దిపేట జిల్లా గౌరారంలో అత్యధికంగా 23.5 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ములుగు 18.6, బేగంపేట 16.2, అంగడి కిష్టాపూర్‌లో 14.1 సెం.మీ
  • ఇస్లాంపూర్‌ 17.8, కౌడిపల్లి 17.2, చిన్నశంకరంపేటలో 16.4 సెం.మీ
  • దామరంచ 15.8, మాసాయిపేట 14.8, కంగ్టిలో 16.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కల్హేర్ 11.9, కడ్పాల్ 10.6, అన్నసాగర్‌లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం

9:27 AM, 18 Aug 2025 (IST)

హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ

  • హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
  • నల్గొండ: చిట్యాల మం. పెద్దకాపర్తి వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌
  • నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వంతెన పనుల వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు
  • చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి, చౌటుప్పల్ వరకు నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనాలు

9:18 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • నల్గొండ: చిట్యాల మం. పెద్దకాపర్తి వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌
  • నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వంతెన పనుల వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు

9:18 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • పెద్దపల్లి: రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఏకధాటిగా వర్షం
  • సింగరేణి 4 ఉపరితల బొగ్గు గనుల్లో ఉత్పత్తికి అంతరాయం
  • సింగరేణి ఉపరితల గనుల్లో 40 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం
  • బురదమయమైన రోడ్లు, ఎక్కడికక్కడ నిలిచిన భారీ వాహనాలు
  • ప్రాజెక్టుల్లో చేరిన వరద నీటిని బయటకు పంపేందుకు చర్యలు

9:12 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం

  • ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు పొంగుతున్న వాగులు
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాలు, వరదలతో పొలాల్లోకి చేరిన వర్షపు నీరు
  • మెదక్‌: పలుచోట్ల వాగులు పొంగడంతో నిలిచిన రాకపోకలు
  • సిద్దిపేట జిల్లా గౌరారంలో అత్యధికంగా 23.5 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ములుగు 18.6, బేగంపేట 16.2, అంగడి కిష్టాపూర్‌లో 14.1 సెం.మీ
  • ఇస్లాంపూర్‌ 17.8, కౌడిపల్లి 17.2, చిన్నశంకరంపేటలో 16.4 సెం.మీ
  • దామరంచ 15.8, మాసాయిపేట 14.8, కంగ్టిలో 16.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కల్హేర్ 11.9, కడ్పాల్ 10.6, అన్నసాగర్‌లో 10.3 సెం.మీ వర్షపాతం
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా మెదక్ కలెక్టరేట్‌లో ప్రజావాణి కార్యక్రమం రద్దు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్‌డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ
  • మెదక్: మాసాయిపేట మండలంలో హల్దీ ప్రాజెక్టు ఉద్ధృతి
  • కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం
  • మెదక్: శివ్వంపేట మం. పోతులబొగుడ వద్ద తెగిన కల్వర్టు
  • కల్వర్టు తెగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు, నిలిచిన రాకపోకలు
  • ఉసిరికపల్లి, గూడూరు, గంగయ్యపల్లి, గుండ్లపల్లి చెరువుల్లో జలకళ
  • చెరువుల్లోకి వరద చేరడంతో పొంగుతున్న వాగులు, అలుగులు

9:11 AM, 18 Aug 2025 (IST)

స్వర్ణ, కడెం జలాశయాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరు

  • నిర్మల్: స్వర్ణ, కడెం జలాశయాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరు
  • స్వర్ణ జలాశయం పూర్తి నీటిమట్టం 1183 అడుగులు
  • స్వర్ణ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1181.2 అడుగులు
  • స్వర్ణ జలాశయలో చేరుతున్న 2 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు
  • కడెం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు
  • కడెం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 694.40 అడుగులు
  • కడెం జలాశయలో చేరుతున్న 5 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు

9:10 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద

  • కామారెడ్డి: నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు 69,650 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి 58,500 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 1405 అడుగులు
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1403.28 అడుగులు
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 17.80 టీఎంసీలు
  • నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 15.36 టీఎంసీలు

9:10 AM, 18 Aug 2025 (IST)

భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులు

  • భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులు

9:10 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • మెదక్‌: శివ్వంపేట మండలం పాంబండ వద్ద కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
  • పాంబండ వద్ద తెగిన నూతనంగా నిర్మించిన 2 వరుసల రహదారి
  • రహదారి తెగిపోయి ఉసిరికపల్లి-వెల్దుర్తి మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు
  • వాగు వరదతో బిజిలీపూర్‌-దొంతి మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • బిజిలీపూర్ వాగు ఉద్ధృతితో గంగాయిపల్లి-బిజిలీపూర్ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • మెదక్‌: భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్‌డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ

9:08 AM, 18 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,85,448 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 1,75,797 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,802 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 881.70 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 197.46 టీఎంసీలు

9:08 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్‌ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల

  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • నాగార్జునసాగర్‌ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,45,328 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2,16,075 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 586.50 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 302.91 టీఎంసీలు

9:07 AM, 18 Aug 2025 (IST)

అత్యధికంగా వరంగల్‌ గౌరారంలో 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం

  • రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
  • రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరంగల్‌ గౌరారంలో 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ములుగులో 18.6 సెం.మీ, తూప్రాన్‌ (మెదక్‌)లో 17.9 సెం.మీ వర్షపాతం
  • పిట్లం (కామారెడ్డి)లో 17.5 సెం.మీ, కౌడిపల్లి (మెదక్‌)లో 17.2 సెం.మీ
  • కంగ్టి (సంగారెడ్డి)లో 16.9 సెం.మీ, శంకరంపేట (మెదక్‌)లో 16.5 సెం.మీ
  • అడ్డగూడూరు (యాదాద్రి)లో 16.4 సెం.మీ, హసన్‌పల్లె (కామారెడ్డి)లో 16.4 సెం.మీ
  • బేగంపేట (సిద్దిపేట)లో 16.3 సెం.మీ, దామరంచ (మెదక్‌)లో 16 సెం.మీ
  • మక్దుంపూర్‌ (కామారెడ్డి)లో 15.9 సెం.మీ, ములుగు (సిద్దిపేట)లో 15.8 సెం.మీ
  • మాసాయిపేట (మెదక్‌)లో 14.8 సెం.మీ, గుండాల (యాదాద్రి)లో 14.7 సెం.మీ
  • శివంపేట (మెదక్‌)లో 14.7 సెం.మీ, ఎల్దుర్తి (మెదక్‌)లో 14.3 సెం.మీ
  • అంగడి కిష్టాపూర్‌ (సిద్దిపేట)లో 14.2 సెం.మీ, నస్రుల్లాబాద్‌ (కామారెడ్డి)లో 13.7 సెం.మీ
  • కుల్చారాం (మెదక్‌)లో 13.7 సెం.మీ, రుద్రూరు (నిజామాబాద్‌)లో 13.4 సెం.మీ
  • నిజాంపేట (సంగారెడ్డి)లో 13 సెం.మీ, కల్లకల్‌ (మెదక్‌)లో 13 సెం.మీ
  • మర్యాల (యాదాద్రి)లో 12.9 సెం.మీ, బోమన్‌దేవిపల్లి (కామారెడ్డి)లో 12.8 సెం.మీ
  • కోట్‌గిరి (నిజామాబాద్‌)లో 12.7 సెం.మీ, బోడగట్‌ (మెదక్‌)లో 12.6 సెం.మీ
  • నర్సాపూర్‌ (మెదక్‌)లో 12.6 సెం.మీ, మన్నెవారి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి)లో 12.5 సెం.మీ
  • బొమ్మలరామారం (యాదాద్రి)లో 12.4 సెం.మీ వర్షపాతం

9:07 AM, 18 Aug 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు

  • హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
  • హైదరాబాద్‌లో అత్యధికంగా హైదర్‌నగర్‌లో 4.55 సెం.మీ వర్షపాతం
  • మల్కాజ్‌గిరిలో 4.48 సెం.మీ, కూకట్‌పల్లిలో 4.35 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కాప్రాలో 4.23 సెం.మీ, శేరిలింగంపల్లిలో 4.23 సెం.మీ వర్షపాతం
  • కుత్బుల్లాపూర్‌లో 4 సెం.మీ, ఆల్వాల్‌లో 4 సెం.మీ వర్షపాతం
  • రామచంద్రాపురంలో 3.9 సెం.మీ, ఉప్పల్‌లో 3.78 సెం.మీ వర్షపాతం
  • ముషీరాబాద్‌లో 3.68 సెం.మీ, షేక్‌పేటలో 3.68 సెం.మీ వర్షపాతం
  • పటాన్‌చెరులో 3.65 సెం.మీ, ఖైరతాబాద్‌లో 3.6 సెం.మీ వర్షపాతం

9:05 AM, 18 Aug 2025 (IST)

  • నిజామాబాద్‌ జిల్లా: శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు 1.52 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,088 అడుగులు
  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు
  • శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం 71 టీఎంసీల నీటినిల్వ
  • శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు
Last Updated : August 18, 2025 at 9:44 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA RAINSTELANGANA RAINS NEWSTELANGANA WEATHER UPDATESతెలంగాణ వాతావరణ సమాచారంTELANGANA RAINS UPDATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.