- ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు, వరదలతో అతలాకుతలం
- మెదక్: పలుచోట్ల వాగులు పొంగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు
- రోడ్లు కొట్టుకుపోవడంతో పలు గ్రామాల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
- మెదక్: భారీ వర్షాలు, వరదలతో పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు నీటమునక
- మెదక్: భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజావాణి అర్జీలు హెల్ప్డెస్క్ ద్వారా స్వీకరణ
- మెదక్: శివ్వంపేట మండలం పాంబండ వద్ద కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు
- పాంబండ వద్ద తెగిన నూతనంగా నిర్మించిన 2 వరుసల రహదారి
- రహదారి తెగిపోయి ఉసిరికపల్లి-వెల్దుర్తి మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు
- వాగు వరదతో బిజిలీపూర్-దొంతి మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
- బిజిలీపూర్ వాగు ఉద్ధృతితో గంగాయిపల్లి-బిజిలీపూర్ మధ్య రాకపోకలు బంద్
- మెదక్: శివ్వంపేట మం. పోతులబొగుడ వద్ద తెగిన కల్వర్టు
- కల్వర్టు తెగడంతో కొట్టుకుపోయిన రోడ్డు, నిలిచిన రాకపోకలు
- హల్దీ ప్రాజెక్టు ఉద్ధృతితో కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
- మెదక్: టేక్మాల్ మం. బొడ్మట్పల్లి వద్ద పొంగుతున్న పెద్దవాగు
- బొడ్మట్పల్లి-మెదక్ రహదారిపై వరద ఉద్ధృతితో నిలిచిన రాకపోకలు
- టేక్మాల్ మం. దన్నురా వద్ద చెరువుకట్టపై వరదతో నిలిచిన రాకపోకలు
- అల్లాదుర్గంలో బట్టికుంట చెరువు కట్ట తెగడంతో పొలాల్లోకి వరద
- మెదక్: వరద ప్రవాహంతో 200 ఎకరాల్లో పంట నీటమునక
- నీలకంటిపల్లి-అల్లాదుర్గం రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో నిలిచిన రాకపోకలు
- ఉసిరికపల్లి, గూడూరు, గంగయ్యపల్లి, గుండ్లపల్లి చెరువుల్లో జలకళ
- చెరువుల్లోకి వరద చేరడంతో పొంగుతున్న వాగులు, అలుగులు
Published : August 18, 2025 at 9:18 AM IST|
Updated : August 18, 2025 at 9:44 AM IST
TELANGANA RAINS LIVE UPDATES : వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రాష్ట్రంలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. అనేక చోట్ల రహదారులు ధ్వంసం కాగా, వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. తెలంగాణలో నేడు, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించగా, అధికారులు మరింత అప్రమత్తమయ్యారు.
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం
స్వర్ణ, కడెం జలాశయాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరు
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులు
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
నాగార్జునసాగర్ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
అత్యధికంగా వరంగల్ గౌరారంలో 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం
హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - కొప్పులపల్లి-హకీంపేట మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం
స్వర్ణ, కడెం జలాశయాల్లోకి చేరుతున్న వరద నీరు
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులు
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
నాగార్జునసాగర్ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
అత్యధికంగా వరంగల్ గౌరారంలో 23.6 సెం.మీ వర్షపాతం
హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
