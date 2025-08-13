ETV Bharat / state

Heavy Rains in Andhra Pradesh : ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షాల కారణంగా జనజీవనం స్తంభించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులపైకి వరద నీరు రావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలుచోట్ల పంటలు నీట మునిగాయి. దీంతో అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

1:12 PM, 13 Aug 2025 (IST)

పిడుగురాళ్ల, బెల్లంకొండ మధ్య రైళ్లకు హెచ్చరిక జారీ

  • పిడుగురాళ్ల, బెల్లంకొండ మధ్య రైళ్లకు హెచ్చరిక జారీ
  • భారీ వర్షాల కారణంగా రైళ్లకు హెచ్చరిక జారీ
  • భారీ వర్షాలకు పిడుగురాళ్ల, బెల్లంపల్లి వద్ద డేంజర్‌ మార్క్‌ను చేరుకున్న నీరు
  • ప్రయాణికుల భద్రతను కాపాడటానికి అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ

12:59 PM, 13 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద

  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఇన్‌ఫ్లో 3,09,438 క్యూసెక్కులు
  • బ్యారేజ్‌ 35 గేట్లు 8 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • బ్యారేజ్‌ 35 గేట్లు 7 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి 3,04,500 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి కాల్వలకు 4,938 క్యూసెక్కులు విడుదల

11:57 AM, 13 Aug 2025 (IST)

విజయవాడలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం

  • విజయవాడలో రాత్రి కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • రహదారులపై మోకాలు లోతు నీటిలో వాహనదారుల ఇబ్బందులు
  • రెండుచోట్ల వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఇద్దరు మృతి
  • కొత్తపేట కోమల విలాస్‌ సెంటర్‌లో వర్షపు నీటిలో పడిన టీడీపీ నేత మధు
  • ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ 53వ డివిజన్‌ టీడీపీ అధ్యక్షుడు మధు మృతి
  • లయోలా కళాశాల వద్ద మురుగుకాలువలో పడి యువకుడు మృతి
  • లయోలా కాలేజీ వద్ద సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు

11:57 AM, 13 Aug 2025 (IST)

కడప జిల్లాలో కుందూ, పెన్నా నదుల ఉద్ధృతి

  • కడప జిల్లాలో కుందూ, పెన్నా నదుల ఉద్ధృతి
  • రాజోలి ఆనకట్ట వద్ద రూ.30 వేల క్యూసెక్కులు ప్రవాహం
  • ఆదినిమ్మాయపల్లె ఆనకట్ట వద్ద 38వేల క్యూసెక్కులు ప్రవాహం

11:34 AM, 13 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కు వరద నీరు పోటెత్తిన దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి అనగాని

  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కు వరద నీరు పోటెత్తిన దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి అనగాని
  • లోతట్టుప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేయాలి: మంత్రి అనగాని
  • మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దు: మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌
  • వరద ముంపు కాలనీల్లో వరద పరిస్థితిని అంచనా వేయాలి: మంత్రి అనగాని
  • విజయవాడ కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు: మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌
  • అత్యవసర సమయాల్లో హెల్ప్‌లైన్‌ నం.9154970545కు కాల్ చేయవచ్చు: మంత్రి అనగాని
  • ప్రజల ఆస్తి, ప్రాణ రక్షణకు అధికారులు, ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది: మంత్రి అనగాని
11:34 AM, 13 Aug 2025 (IST)

  • పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం
  • 24 గంటల్లో బలపడనున్న అల్పపీడనం
  • 48 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మీదుగా కదిలే అవకాశం
  • నేడు, రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల అతిభారీ వర్షాలు
  • ప.గో., ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు
  • గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • కృష్ణా నది వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద వరద ప్రవాహం మొదటి హెచ్చరిక వరకు చేరే అవకాశం
  • నదీ పరీవాహక, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: విపత్తుల నిర్వహణ

10:59 AM, 13 Aug 2025 (IST)

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు

  • ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు
  • మహానంది, దొర్నిపాడు, కోవెలకుంట్ల మండలాల్లో వర్షం
  • ఆదోని, ఆస్పరి, కౌతాళం మండలాల్లో కురుస్తున్న వర్షం
  • కర్నూలు నగరం సహా నంద్యాల పట్టణంలో వర్షం

10:58 AM, 13 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి కాల్వలకు 4,938 క్యూసెక్కులు విడుదల

  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఇన్‌ఫ్లో 2,77,688 క్యూసెక్కులు
  • బ్యారేజ్‌ 40 గేట్లు 7 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • బ్యారేజ్‌ 30 గేట్లు 6 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి 2,72,750 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి కాల్వలకు 4,938 క్యూసెక్కులు విడుదల

10:36 AM, 13 Aug 2025 (IST)

పిడుగురాళ్ల మండలం జూలకల్లులో భారీగా వరద

  • పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్ల మండలం జూలకల్లులో భారీగా వరద
  • కొత్త బ్రిడ్జి నిర్మాణం వద్ద రోడ్డుపై నీటి ప్రవాహంతో నిలిచిన వాహనాలు
  • పిడుగురాళ్ల-కారంపూడి వెళ్లే రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం
  • జేసీబీతో రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు

10:35 AM, 13 Aug 2025 (IST)

కృష్ణా నదికి 3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద వచ్చే అవకాశం

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కృష్ణా నదికి 3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద వచ్చే అవకాశం
  • నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి: ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్‌
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సేవలకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలి: వసంత కృష్ణప్రసాద్‌
  • పులిచింతల నుంచి నిన్న 2 లక్షల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల
  • ఇవాళ 3 లక్షల క్యూసెక్కులకుపైగా వరద పెరిగే అవకాశం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 4 లేదా 5 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చే అవకాశం
  • ప్రజలు కృష్ణా నదిలో ఈతకు, చేపల వేటకు వెళ్లొద్దు: ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్‌
  • లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి: ఎమ్మెల్యే కృష్ణప్రసాద్‌
  • ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని సిద్ధం చేయాలి: ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్‌
  • ప్రజలు నది వద్దకు వెళ్లకుండా హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలి: కృష్ణప్రసాద్‌

9:46 AM, 13 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద

  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఇన్‌ఫ్లో 2,54,135 క్యూసెక్కులు
  • బ్యారేజ్‌ 60 గేట్లు 6 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • బ్యారేజ్‌ 10 గేట్లు 5 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి 2.49 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి కాల్వలకు 5,135 క్యూసెక్కులు విడుదల

9:46 AM, 13 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం - 6 గేట్లు ఎత్తివేత

  • శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద
  • వరద ప్రవాహం అధికంగా ఉండటంతో 6 గేట్లు ఎత్తివేత
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి కొనసాగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 2,10,286 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2,63,601 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడి గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,344 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఆరు స్పిల్‌వే గేట్ల ద్వారా 1,62,942 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 883 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 204.35 టీఎంసీలు
శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం (ETV)

9:34 AM, 13 Aug 2025 (IST)

కాజా టోల్‌ప్లాజా వద్ద రహదారిపైకి వర్షపు నీరు

  • గుంటూరు జిల్లా కాజా టోల్‌ప్లాజా వద్ద రహదారిపైకి వర్షపు నీరు
  • కాజా టోల్‌ప్లాజా వద్ద వాహనాల రాకపోకలకు స్వల్ప అంతరాయం
  • వాహనాలను నెమ్మదిగా పంపిస్తున్న మంగళగిరి పోలీసులు

9:33 AM, 13 Aug 2025 (IST)

పెదకూరపాడు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా వాగులు, వంకల ఉద్ధృతి

  • పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా వాగులు, వంకల ఉద్ధృతి
  • పరస-కాశిపాడు అడ్డరోడ్డు వద్ద కాలచక్ర రోడ్డుపై వరద ప్రవాహం
  • సత్తెనపల్లి-అమరావతి మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • పెదకూరపాడు-అబ్బరాజుపాలెం మధ్య లోతట్టు వంతెన వద్ద తప్పిన ప్రమాదం
  • ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన ఇద్దరు యువకులు, కాపాడిన పోలీసులు
  • కంభంపాడు-పరస మధ్య నక్కలవాగు ఉద్ధృతి
  • పరస-గుంటూరు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • పెదకూరపాడు మండలం 75 తాళ్లూరు, పాటిబండ్ల గ్రామాల్లో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు
  • జాలలుపురం, పాటిబండ్ల, కంభంపాడు, పరస గ్రామాల్లో నీటమునిగిన పొలాలు
  • క్రోసూరు మండలం దొడ్లేరులో పొంగుతున్న వాగు
  • వాగు ఉద్ధృతికి పిడుగురాళ్ల-క్రోసూరు మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • అమరావతి మండలం పెద్దమద్దూరు వద్ద వాగు ఉద్ధృతి
  • వంతెనపైకి నీటి చేరికతో అమరావతి-విజయవాడ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు

9:33 AM, 13 Aug 2025 (IST)

అమరావతి-విజయవాడ మార్గంలో పెద్దమ్మదూరు వాగు ఉద్ధృతి

  • అమరావతి-విజయవాడ మార్గంలో పెద్దమ్మదూరు వాగు ఉద్ధృతి
  • గుంటూరు మార్గంలో నరుకుల్లపాడు, లాం వాగులు పొంగడంతో నిలిచిన రాకపోకలు

9:32 AM, 13 Aug 2025 (IST)

అచ్చంపేట వద్ద పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగు

  • పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట వద్ద పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగు
  • సత్తెనపల్లి-అచ్చంపేట మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • విద్యుత్‌ సబ్‌స్టేషన్‌, ఎన్‌ఎస్‌బీ భవనంలోకి వర్షపు నీటి ప్రవాహం

9:32 AM, 13 Aug 2025 (IST)

మంగళగిరిలో వర్షానికి నీటమునిగిన వేల ఎకరాలు

  • గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో వర్షానికి నీటమునిగిన వేల ఎకరాలు
  • దుగ్గిరాల మం. మంచికలపూడి, కంఠంరాజు కొండూరు వద్ద వాగులో చిక్కుకున్న లారీ

9:31 AM, 13 Aug 2025 (IST)

నందమూరులో ఎడతెరిపి లేని వర్షం

  • కృష్ణా జిల్లాలోని ఉంగుటూరు మండలం నందమూరులో ఎడతెరిపి లేని వర్షం
  • నందమూరు వద్ద ఆటోపై విరిగిపడ్డ తాటి చెట్టు, పలువురికి గాయాలు

9:31 AM, 13 Aug 2025 (IST)

రాజుపాలెం మండలంలో ఎద్దు వాగు ఉద్ధృతి

  • పల్నాడు జిల్లాలోని రాజుపాలెం మండలంలో ఎద్దు వాగు ఉద్ధృతి
  • ఆకులగణపవరం-బలిజేపల్లి ఎద్దువాగు ఉద్ధృతికి నిలిచిన రాకపోకలు
  • బలిజేపల్లిలో రాత్రి నుంచి కరెంట్ లేక గ్రామస్థుల ఇబ్బందులు

9:28 AM, 13 Aug 2025 (IST)

నేడు, రేపు కోస్తాంధ్రలో పలుచోట్ల అతిభారీ వర్షాలు:విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

  • పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం:విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • నేడు, రేపు కోస్తాంధ్రలో పలుచోట్ల అతిభారీ వర్షాలు:విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • ఇవాళ ప.గో., ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు:విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు:విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు:విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్
  • లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

9:28 AM, 13 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి స్థిరంగా వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 2,10,286 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం నుంచి ఔట్‌ఫ్లో 2,09,533 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడి గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,590 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నాలుగు స్పిల్ వే గేట్ల ద్వారా 1,08,628 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 883 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 204.35 టీఎంసీలు

9:26 AM, 13 Aug 2025 (IST)

గుంటూరు జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు

  • గుంటూరు జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు
  • లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • తుళ్లూరు మండలం పెదపరిమి వద్ద కొటేళ్లవాగు ఉద్ధృతి
  • పెదపరిమి-తుళ్లూరు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న కొండవీటి వాగు
  • గుంటూరు-తాడికొండ మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం
  • దుగ్గిరాల, తెనాలి, కొల్లిపర మండలాల పరిధిలో పొలాల్లోకి చేరిన నీరు
  • గుంటూరు-మాచర్ల మార్గంలో అనుపాలెం ‌లోలెవల్ చప్టా వద్ద సత్రం వాగు ఉద్ధృతి
  • కొండమోడు నుంచి నరసరావుపేట మీదుగా గుంటూరుకు వాహనాల మళ్లింపు
  • తాడికొండ మం. కంతేరు రైల్వే అండర్ పాస్‌లో నిలిచిన నీరు
  • వాగులు పొంగడంతో అచ్చంపేట-సత్తెనపల్లి మార్గాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం
  • భారీ వర్షం వల్ల అచ్చంపేట, క్రోసూరు మండలాల్లో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు
గుంటూరులో జలమయమైన రహదారులు (ETV)

9:26 AM, 13 Aug 2025 (IST)

పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరదనీరు

  • పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరదనీరు
  • 9 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్న అధికారులు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 2.06 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2.58 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • విద్యుదుత్పత్తి కోసం 16,600 క్యూసెక్కులు మళ్లింపు
  • వరద మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించిన అధికారులు
  • నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక

9:25 AM, 13 Aug 2025 (IST)

అనుపాలెం ‌లోలెవల్ చప్టా వద్ద సత్రం వాగు ఉద్ధృతి

  • గుంటూరు-మాచర్ల మార్గంలో అనుపాలెం ‌లోలెవల్ చప్టా వద్ద సత్రం వాగు ఉద్ధృతి
  • వరద నీటితో పొంగి పొర్లుతున్న తాడికొండ-కంతేరు రహదారి

9:24 AM, 13 Aug 2025 (IST)

బాపట్ల జిల్లాలో నీటమునిగిన పంటలు

  • బాపట్ల జిల్లావ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు
  • భారీ వర్షానికి జిల్లాలో నీటమునిగిన వేల ఎకరాలు
  • పంట నీటమునగడంతో ఆందోళనలో వరి, ఉద్యాన రైతులు
  • బాపట్ల జిల్లా: కొమ్మమూరు కాల్వకు వరద ఉద్ధృతి
  • వాగుల నుంచి భారీగా నీటి చేరికతో ప్రమాద స్థాయిలో కాల్వ ప్రవాహం
  • కట్టలు తెగి గండ్లు పడకుండా నివారణకు అధికారుల చర్యలు
  • నల్లమడ-పర్చూరు సర్‌ప్లస్ నుంచి నీటిని బయటకు పంపిస్తున్న అధికారులు
  • నల్లమడ లాకుల వద్ద రికార్డుస్థాయిలో 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు

9:23 AM, 13 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద

  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి కొనసాగుతున్న వరద
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఇన్‌ఫ్లో 2,25,950 క్యూసెక్కులు
  • బ్యారేజ్‌ 45 గేట్లు 5 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • బ్యారేజ్‌ 25 గేట్లు 4 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి 2,08,625 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి కాల్వలకు 10,325 క్యూసెక్కులు విడుదల

