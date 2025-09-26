- సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
- కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
LIVE UPDATES : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
Heavy Rains in Telangana (ETV)
Published : September 26, 2025 at 2:21 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 3:39 PM IST
Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అలాగే హైదరాబాద్లోని ముసురు పట్టింది. ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, శనివారం కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. పలు జిల్లాలకు రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్లను జారీ చేసింది.
హిమాయత్సాగర్ 4 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
- హిమాయత్సాగర్ ఇన్ఫ్లో 3 వేల క్యూసెక్కులు, ఔట్ఫ్లో 4,100 క్యూసెక్కులు
- ఉస్మాన్సాగర్ జలాశయం 10 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- ఉస్మాన్సాగర్ ఇన్ఫ్లో 4,500 క్యూసెక్కులు, ఔట్ ఫ్లో 7,096 క్యూసెక్కులు
- మూసీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక
- నార్సింగి, హిమాయత్సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్డు మూసివేత
- మంచిరేవుల-నార్సింగ్ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- ఎల్బీనగర్, నాగోల్, మన్సురాబాద్, వనస్థలిపురం, బీఎన్రెడ్డి నగర్లో వర్షం
- తుర్కయంజాల్, హయత్నగర్, పెద్దఅంబర్పేట్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో వర్షం
నిండుకుండలా మారిన హైదరాబాద్ జంటజలాశయాలు
- ఉస్మాన్సాగర్ జలాశయానికి 4,500 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో
- ఉస్మాన్సాగర్ 8 గేట్లు ఎత్తి 4,096 క్యూసెక్కులు విడుదల
- ఉస్మాన్సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1790 అడుగులు
- ఉస్మాన్సాగర్లో ప్రస్తుతం 1789.50 అడుగుల నీటిమట్టం
- హిమాయత్సాగర్ జలాశయానికి 3,000 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో
- హిమాయత్సాగర్ 4 గేట్లు ఎత్తి 4,069 క్యూసెక్కులు విడుదల
- హిమాయత్సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1763.50 అడుగులు
- హిమాయత్సాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1763.10 అడుగులు
భద్రాచలం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి
- భద్రాచలం వద్ద 43 అడుగులకు చేరిన గోదావరి నీటిమట్టం
- నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరడంతో మెుదటి ప్రమాదం హెచ్చరిక జారీ
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
- ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
- నిర్మల్, నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
- హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
- మహబూబాబాద్, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
- వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
- హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సీఎస్, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష
- వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచన
- లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్న సీఎం
- ట్రాఫిక్జామ్ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించిన సీఎం
- అన్ని విభాగాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశం
ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
