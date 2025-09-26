ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 2:21 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 3:39 PM IST

Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అలాగే హైదరాబాద్​లోని ముసురు పట్టింది. ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, శనివారం కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. పలు జిల్లాలకు రెడ్​, ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్​ల​ను జారీ చేసింది.

LIVE FEED

2:09 PM, 26 Sep 2025 (IST)

సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ

  • సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
  • కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ

2:09 PM, 26 Sep 2025 (IST)

హిమాయత్‌సాగర్ 4 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల

  • జంట జలాశయాల్లోకి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద నీరు
  • నిండుకుండలా మారిన హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలు
  • హిమాయత్‌సాగర్ 4 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
  • హిమాయత్‌సాగర్ ఇన్‌ఫ్లో 3 వేల క్యూసెక్కులు, ఔట్‌ఫ్లో 4,100 క్యూసెక్కులు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ జలాశయం 10 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ ఇన్‌ఫ్లో 4,500 క్యూసెక్కులు, ఔట్ ఫ్లో 7,096 క్యూసెక్కులు
  • మూసీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిక
  • నార్సింగి, హిమాయత్‌సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్డు మూసివేత
  • మంచిరేవుల-నార్సింగ్‌ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు

2:08 PM, 26 Sep 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

  • హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • ఎల్‌బీనగర్‌, నాగోల్, మన్సురాబాద్, వనస్థలిపురం, బీఎన్‌రెడ్డి నగర్‌లో వర్షం
  • తుర్కయంజాల్, హయత్‌నగర్, పెద్దఅంబర్‌పేట్‌, అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో వర్షం

2:08 PM, 26 Sep 2025 (IST)

నిండుకుండలా మారిన హైదరాబాద్ జంటజలాశయాలు

  • జంట జలాశయాల్లోకి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద నీరు
  • నిండుకుండలా మారిన హైదరాబాద్ జంటజలాశయాలు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ జలాశయానికి 4,500 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ 8 గేట్లు ఎత్తి 4,096 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1790 అడుగులు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌లో ప్రస్తుతం 1789.50 అడుగుల నీటిమట్టం
  • హిమాయత్‌సాగర్‌ జలాశయానికి 3,000 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో
  • హిమాయత్‌సాగర్‌ 4 గేట్లు ఎత్తి 4,069 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • హిమాయత్‌సాగర్‌ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1763.50 అడుగులు
  • హిమాయత్‌సాగర్‌ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1763.10 అడుగులు

2:07 PM, 26 Sep 2025 (IST)

భద్రాచలం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి

  • భద్రాచలం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి
  • భద్రాచలం వద్ద 43 అడుగులకు చేరిన గోదావరి నీటిమట్టం
  • నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరడంతో మెుదటి ప్రమాదం హెచ్చరిక జారీ

2:07 PM, 26 Sep 2025 (IST)

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ

  • ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
  • ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • నిర్మల్, నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • మహబూబాబాద్, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
  • వికారాబాద్, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
  • హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ

2:07 PM, 26 Sep 2025 (IST)

భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సీఎస్‌, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సీఎస్‌, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమీక్ష
  • వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచన
  • లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్న సీఎం
  • ట్రాఫిక్‌జామ్ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించిన సీఎం
  • అన్ని విభాగాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశం

2:06 PM, 26 Sep 2025 (IST)

ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

  • ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
  • ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • నిర్మల్, నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
  • మహబూబాబాద్, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
  • వికారాబాద్, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
  • హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ
