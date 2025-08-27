ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వర్ష బీభత్సం - రెడ్ అలర్ట్ జారీ - TELANGANA RAINS LIVE UPDATES

TELANGANA RAINS
TELANGANA RAINS LIVE UPDATES (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 1:26 PM IST

TELANGANA RAINS LIVE UPDATES : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జోరు వానలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మెద‌క్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. చెరువుల నుంచి వరద భారీగా ప్రవహిస్తుండటంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు, కల్వర్టులు తెగిపోయాయి. వందలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగి ఇసుక మేటలు వేసింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి, నిత్యవసరాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. లో లెవల‌్ వంతెనలపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నల్గొండ జిల్లాలోనూ తెరిపిలేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. రహదారులపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పోలీసులు బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టి రాకపోకలు నిలిపివేశారు.

LIVE FEED

1:25 PM, 27 Aug 2025 (IST)

కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

  • కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
  • సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, యాదాద్రి జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ
  • జనగాం, హనుమకొండ, వరంగల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు
  • మహబూబ్‌బాద్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు
  • మిగతా జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

1:25 PM, 27 Aug 2025 (IST)

  • మెదక్: పిల్లికోట్టల సమీపంలోని సబ్‌స్టేషన్‌లోకి భారీగా చేరిన వరద నీరు
  • సబ్‌స్టేషన్ ఫీడర్లు ఆపేసి బయటకు వచ్చిన సిబ్బంది
  • మెదక్-అక్కన్నపేట రైల్వేలైన్ శమ్నాపూర్‌లో రైలు కట్టకు గండి
  • హవేలిఘనపూర్ మం. లింగసానిపల్లిలో తెగిన చెరువు కట్ట
  • చెరువు ఎగువ నుంచి భారీగా వరదలు రావడంతో తెగిన కట్ట
  • ఉప్పులింగాపూర్-వెల్దుర్తి మధ్య బ్రిడ్జి పైనుంచి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న హల్దీ వాగు
  • మెదక్‌ జిల్లా: వెల్దుర్తి-ఉప్పులింగాపూర్ గ్రామాలకు రాకపోకల బంద్

1:06 PM, 27 Aug 2025 (IST)

కోయగూడెం ఉపరితల గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం

  • భద్రాద్రి: భారీ వర్షాలకు కోయగూడెం ఉపరితల గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం
  • నిలిచిన 4 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి, మట్టి వెలికితీత పనులు
  • గుండాల, ఆళ్లపల్లి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు
  • కిన్నెరసాని ఉద్ధృతితో నాగారం, కొడవటంచ గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్
  • కిన్నెరసాని ఉద్ధృతితో పాలగూడెం, కర్ణగూడెం గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్

1:04 PM, 27 Aug 2025 (IST)

ప్రాజెక్టులు, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలపై సమీక్షించనున్న మంత్రి ఉత్తమ్

  • మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మంత్రి ఉత్తమ్ దృశ్యమాధ్యమ సమీక్ష
  • ప్రాజెక్టులు, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలపై సమీక్షించనున్న మంత్రి ఉత్తమ్
  • పంపుల ద్వారా నీటి ఎత్తిపోతలపై సమీక్షించనున్న మంత్రి
  • పంపులన్నీ నిరంతరాయంగా నీటిని ఎత్తిపోసే విషయంపై సమీక్ష
  • వరద నిర్వహణ, జలాశయాలు, కాల్వలు, చెరువులపై నిరంతర పర్యవేక్షణపై సమీక్ష
  • చెరువులు నింపే విషయమై సమీక్షించనున్న మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి

1:03 PM, 27 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షాలకు భువనగిరి-నల్గొండ మధ్య నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

  • భారీ వర్షాలకు భువనగిరి-నల్గొండ మధ్య నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
  • ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు
  • భువనగిరి మం. నాగిరెడ్డిపల్లి వద్ద రోడ్డుపై భారీగా ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు
  • బారికేడ్లు ఏర్పాటు, 2 కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయిన వాహనాలు

1:03 PM, 27 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షంలోనూ యూరియా కోసం రైతుల క్యూలైన్లు

  • సిద్దిపేట జిల్లా: భారీ వర్షంలోనూ యూరియా కోసం రైతుల క్యూలైన్లు
  • సిద్దిపేట జిల్లా: మిరుదొడ్డి రైతువేదిక వద్ద బారులు తీరిన రైతులు
  • ఉదయం 4 గంటల నుంచే రైతువేదిక వద్దకు తరలి వచ్చిన రైతులు

12:58 PM, 27 Aug 2025 (IST)

మెదక్‌ జిల్లా: వెల్దుర్తి-ఉప్పులింగాపూర్ గ్రామాలకు రాకపోకల బంద్

  • మెదక్: పిల్లికోట్టల సమీపంలోని సబ్‌స్టేషన్‌లోకి భారీగా చేరిన వరద నీరు
  • సబ్‌స్టేషన్ ఫీడర్లు ఆపేసి బయటకు వచ్చిన సిబ్బంది
  • మెదక్-అక్కన్నపేట రైల్వేలైన్ శమ్నాపూర్‌లో రైలు కట్టకు గండి
  • హవేలిఘనపూర్ మం. లింగసానిపల్లిలో తెగిన చెరువు కట్ట
  • చెరువు ఎగువ నుంచి భారీగా వరదలు రావడంతో తెగిన కట్ట
  • ఉప్పులింగాపూర్-వెల్దుర్తి మధ్య బ్రిడ్జి పైనుంచి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న హల్దీ వాగు
  • మెదక్‌ జిల్లా: వెల్దుర్తి-ఉప్పులింగాపూర్ గ్రామాలకు రాకపోకల బంద్

12:56 PM, 27 Aug 2025 (IST)

కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

  • ఇవాళ కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
  • సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, యాదాద్రి జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ
  • జనగాం, హనుమకొండ, వరంగల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు
  • మహబూబ్‌బాద్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు
  • మిగతా జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

