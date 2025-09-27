- ఎంజీబీఎస్ను చుట్టుముట్టిన మూసీ వరద
- రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఎంజీబీఎస్లోకి వెళ్తున్న వరదనీరు
- ఎంజీబీఎస్లోకి బస్సులు, ప్రయాణికులు వెళ్లలేని పరిస్థితి
- ఎంజీబీఎస్ను తాత్కాలికంగా మూసివేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు
- ఎంజీబీఎస్లోని ప్రయాణికులను తరలించిన ఆర్టీసీ అధికారులు
- సీఎం ఆదేశాలతో ఎంజీబీఎస్లోని ప్రయాణికులను తరలించిన అధికారులు
- ఎంజీబీఎస్కు రావాల్సిన బస్సులకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఏర్పాటు
- వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంజీబీఎస్కు వచ్చే బస్సులకు వేర్వేరు చోట్ల స్టాపులు
- ఖమ్మం, నల్గొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు దిల్సుఖ్నగర్ వరకే అనుమతి
- కర్నూలు, మహబూబ్నగర్ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఆరాంఘర్ వరకే అనుమతి
- వరంగల్, హనుమకొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఉప్పల్ వరకే అనుమతి
- ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చే బస్సులు జేబీఎస్ వరకే అనుమతి
- రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు పికప్ పాయింట్లు మార్పు
LIVE UPDATES : మునిగిపోయిన ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ - మూసివేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు
Heavy Rains in Telangana (ETV)
Published : September 27, 2025 at 7:07 AM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:30 AM IST
Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణవ్యాప్తంగా వర్షాలు భారీగా కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో పాటు, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద ముంచెత్తుతోంది. ఈక్రమంలో ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ వరద నీటిలో రాత్రి నుంచి మునిగిపోయి ఉంది. మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి.
LIVE FEED
ఎంజీబీఎస్ను చుట్టుముట్టిన మూసీ వరద
భద్రాచలం రామాలయం అన్నదానసత్రంలోకి చేరిన వరదనీరు
- భద్రాచలం రామాలయం అన్నదానసత్రంలోకి చేరిన వరదనీరు
- అన్నదానసత్రంలో భక్తుల కోసం వంటలు చేయలేని పరిస్థితి
- రామాలయం పడమర మెట్ల వరకు చేరిన గోదావరి బ్యాక్ వాటర్
- భద్రాచలం: పడమర మెట్ల మార్గంలో ఆలయంలోకి వెళ్లలేని పరిస్థితి
- భద్రాచలం: రామాలయం పరిసరాల్లో కొన్ని దుకాణాల్లోకి చేరిన వరదనీరు
భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం
- భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం
- భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో 46.6 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
- గోదావరి వరద ఉద్ధృతి వల్ల ముంపు మండలాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్కు భారీ వరద
- ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్కు భారీ వరద
- ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్ నుంచి భారీగా నీటి విడుదల
- మూసీ వైపు ఎవరూ వెళ్లొద్దని పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ హెచ్చరికలు
- పురానాపూల్-జియాగూడ 100 ఫీట్ రోడ్ తాత్కాలికంగా మూసివేత
భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టులోకి చేరుతున్న వరద నీరు
- భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టులోకి చేరుతున్న వరద నీరు
- గడ్డెన్న వాగు ఒక్క గేటు ఎత్తి 6,429 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల
- గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 358.70 మీటర్లు
- గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 358.5 మీటర్లు
- ప్రాజెక్టులోకి వచ్చి చేరుతున్న 3వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు
నార్సింగి, హిమాయత్సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్ పూర్తిగా మూసివేత
- మూసీ ఈసీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
- నార్సింగి, హిమాయత్సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్ పూర్తిగా మూసివేత
- మంచిరేవుల- నార్సింగికి వెళ్లే సర్వీస్ రోడ్లో ప్రయాణికులకు వెళ్లకుండా మూసివేత
ఉస్మాన్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- ఉస్మాన్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- ఉస్మాన్సాగర్ 15 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- ఉస్మాన్సాగర్ ఇన్ఫ్లో 12,600, ఔట్ఫ్లో 13,335 క్యూసెక్కులు
- ఉస్మాన్సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 3.9 టీఎంసీలు
- ఉస్మాన్సాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 3.67 టీఎంసీలు
హిమాయత్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- హిమాయత్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- హిమాయత్సాగర్ 11 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- హిమాయత్సాగర్ ఇన్ఫ్లో 18,500, ఔట్ఫ్లో 20,872 వేల క్యూసెక్కులు
- హిమాయత్సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 2.97 టీఎంసీలు
- హిమాయత్సాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 2.76 టీఎంసీలు
ఎంజీబీఎస్ వద్ద వరద దృష్ట్యా ప్రయాణికులను బయటకు తరలించాం: అధికారి
- రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఎంజీబీఎస్లోకి వరద వస్తోంది: ఎంజీబీఎస్ అధికారి
- ఎంజీబీఎస్ వద్ద వరద దృష్ట్యా ప్రయాణికులను బయటకు తరలించాం: అధికారి
- తాత్కాలికంగా ఎంజీబీఎస్లోనికి బస్సులు అనుమతించడం లేదు: సుఖేందర్రెడ్డి
- వరద ప్రవాహం దృష్ట్యా ఎంజీబీఎస్లోని బస్సులు బయటకు పంపించాం: ఎంజీబీఎస్ అధికారి
- వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలను తాత్కాలికంగా మళ్లించాం: ఎంజీబీఎస్ అధికారి
- ఖమ్మం, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ నుంచి వచ్చే బస్సులు దిల్సుఖ్నగర్ వరకే అనుమతి
- కర్నూలు, మహబూబ్నగర్ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఆరంఘర్ వద్ద మళ్లింపు
- వరంగల్, హనుమకొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఉప్పల్ వరకే అనుమతి
- ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చే బస్సులు జేబీఎస్ వరకే అనుమతి
- రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికుల పికప్ పాయింట్లు మార్చాం: ఎంజీబీఎస్ అధికారి
- రేపు మరో వంద మంది ఎంజీబీఎస్ సిబ్బంది అదనంగా విధుల్లో ఉంటారు: ఎంజీబీఎస్ అధికారి
ఎంజీబీఎస్ వద్ద పరిస్థితిని స్వయంగా పర్యవేక్షించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఎంజీబీఎస్ వద్ద ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటికి తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశాలు
- పోలీస్, హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఎంజీబీఎస్ వద్ద పరిస్థితిని స్వయంగా పర్యవేక్షించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
చాదర్ఘాట్ చిన్న వంతెనపై 6 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
- చాదర్ఘాట్ చిన్న వంతెనపై 6 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
- మూసారంబాగ్ వంతెనపై 10 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
- వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన నిర్మాణంలో ఉన్న కొత్త వంతెన సామగ్రి
- వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన స్లాబ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సామగ్రి
- ఎంజీబీఎస్ వద్ద ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది
- ఎంజీబీఎస్కు వచ్చే రెండు వంతెనల పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు
- ఎంజీబీఎస్లో ప్రయాణికులను ఖాళీ చేయించిన అధికారులు
- ఎంజీబీఎస్ వద్ద డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో సహాయక చర్యలు
- సురక్షితంగా ప్రాంతాలకు బస్సులను తరలించిన అధికారులు
ఉస్మాన్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- ఉస్మాన్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- ఉస్మాన్సాగర్ 12 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- ఉస్మాన్సాగర్ ఇన్ఫ్లో 14 వేలు, ఔట్ఫ్లో 13,335 క్యూసెక్కులు
- ఉస్మాన్సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 3.9 టీఎంసీలు
- ఉస్మాన్సాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 3.7 టీఎంసీలు
హిమాయత్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- హిమాయత్సాగర్కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
- హిమాయత్సాగర్ 9 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- హిమాయత్సాగర్ ఇన్ఫ్లో 23 వేలు, ఔట్ఫ్లో 21 వేల క్యూసెక్కులు
- హిమాయత్సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 2.97 టీఎంసీలు
- హిమాయత్సాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 2.76 టీఎంసీలు
జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలు
- జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలు
- శంకర్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన వారికి షహజాదీమసీద్లో పునరరావాసం
- మూసానగర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో 15 మందితో పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు
- లంక ప్రభుత్వం పాఠశాలలో దుర్గనగర్, అంబేడ్కర్నగర్కు చెందిన 45 కుటుంబాలకు పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు
- కృష్ణానగర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో 32 మంది పునరావాస కేంద్రానికి తరలింపు
- గోడెకికబర్ జీహెచ్ఎంసీ కమ్యూనిటీ హాల్లో 52 మందికి పునరావాస కేంద్రానికి తరలింపు
హైదరాబాద్లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది
- హైదరాబాద్లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది
- మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలోని మూసానగర్, శంకర్నగర జలమయం
- మూసానగర్, శంకర్నగర్ వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
- మూసానగర్, శంకర్నగర్లో ఇళ్లలోకి చేరిన మూసీ వరద నీరు
- కిషన్బాగ్, బాబానగర్ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన మూసీ నది ప్రవాహం
- స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించిన పోలీసులు
- బండ్లగూడ పటేల్నగర్లో ఇళ్లలోకి చేరిన మురుగు, వర్షపు నీరు
- మూసీ పరివాహక ప్రాంత వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
- లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
Last Updated : September 27, 2025 at 7:30 AM IST