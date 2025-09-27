ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : మునిగిపోయిన ఎంజీబీఎస్​ బస్టాండ్​ - మూసివేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 7:07 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 7:30 AM IST

1 Min Read
Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణవ్యాప్తంగా వర్షాలు భారీగా కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ మహానగరాన్ని ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో పాటు, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద ముంచెత్తుతోంది. ఈక్రమంలో ఎంజీబీఎస్​ బస్టాండ్​ వరద నీటిలో రాత్రి నుంచి మునిగిపోయి ఉంది. మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి.

LIVE FEED

7:28 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ఎంజీబీఎస్‌ను చుట్టుముట్టిన మూసీ వరద

  • ఎంజీబీఎస్‌ను చుట్టుముట్టిన మూసీ వరద
  • రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఎంజీబీఎస్‌లోకి వెళ్తున్న వరదనీరు
  • ఎంజీబీఎస్‌లోకి బస్సులు, ప్రయాణికులు వెళ్లలేని పరిస్థితి
  • ఎంజీబీఎస్‌ను తాత్కాలికంగా మూసివేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు
  • ఎంజీబీఎస్‌లోని ప్రయాణికులను తరలించిన ఆర్టీసీ అధికారులు
  • సీఎం ఆదేశాలతో ఎంజీబీఎస్‌లోని ప్రయాణికులను తరలించిన అధికారులు
  • ఎంజీబీఎస్‌కు రావాల్సిన బస్సులకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఏర్పాటు
  • వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంజీబీఎస్‌కు వచ్చే బస్సులకు వేర్వేరు చోట్ల స్టాపులు
  • ఖమ్మం, నల్గొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ వరకే అనుమతి
  • కర్నూలు, మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఆరాంఘర్ వరకే అనుమతి
  • వరంగల్, హనుమకొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఉప్పల్ వరకే అనుమతి
  • ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చే బస్సులు జేబీఎస్ వరకే అనుమతి
  • రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు పికప్ పాయింట్‌లు మార్పు

7:28 AM, 27 Sep 2025 (IST)

భద్రాచలం రామాలయం అన్నదానసత్రంలోకి చేరిన వరదనీరు

  • భద్రాచలం రామాలయం అన్నదానసత్రంలోకి చేరిన వరదనీరు
  • అన్నదానసత్రంలో భక్తుల కోసం వంటలు చేయలేని పరిస్థితి
  • రామాలయం పడమర మెట్ల వరకు చేరిన గోదావరి బ్యాక్‌ వాటర్‌
  • భద్రాచలం: పడమర మెట్ల మార్గంలో ఆలయంలోకి వెళ్లలేని పరిస్థితి
  • భద్రాచలం: రామాలయం పరిసరాల్లో కొన్ని దుకాణాల్లోకి చేరిన వరదనీరు

7:27 AM, 27 Sep 2025 (IST)

భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం

  • భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటి మట్టం
  • భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో 46.6 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
  • గోదావరి వరద ఉద్ధృతి వల్ల ముంపు మండలాలకు నిలిచిన రాకపోకలు

7:26 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ఉస్మాన్‌సాగర్‌, హిమాయత్‌సాగర్‌కు భారీ వరద

  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌, హిమాయత్‌సాగర్‌కు భారీ వరద
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌, హిమాయత్‌సాగర్‌ నుంచి భారీగా నీటి విడుదల
  • మూసీ వైపు ఎవరూ వెళ్లొద్దని పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ హెచ్చరికలు
  • పురానాపూల్-జియాగూడ 100 ఫీట్ రోడ్ తాత్కాలికంగా మూసివేత

7:05 AM, 27 Sep 2025 (IST)

భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టులోకి చేరుతున్న వరద నీరు

  • భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టులోకి చేరుతున్న వరద నీరు
  • గడ్డెన్న వాగు ఒక్క గేటు ఎత్తి 6,429 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల
  • గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 358.70 మీటర్లు
  • గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 358.5 మీటర్లు
  • ప్రాజెక్టులోకి వచ్చి చేరుతున్న 3వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు

7:04 AM, 27 Sep 2025 (IST)

నార్సింగి, హిమాయత్‌సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్ పూర్తిగా మూసివేత

  • మూసీ ఈసీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
  • నార్సింగి, హిమాయత్‌సాగర్ వద్ద సర్వీస్ రోడ్ పూర్తిగా మూసివేత
  • మంచిరేవుల- నార్సింగికి వెళ్లే సర్వీస్ రోడ్‌లో ప్రయాణికులకు వెళ్లకుండా మూసివేత

7:04 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ఉస్మాన్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద

  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ 15 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ ఇన్‌ఫ్లో 12,600, ఔట్‌ఫ్లో 13,335 క్యూసెక్కులు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 3.9 టీఎంసీలు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 3.67 టీఎంసీలు

7:03 AM, 27 Sep 2025 (IST)

హిమాయత్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద

  • హిమాయత్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
  • హిమాయత్‌సాగర్ 11 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • హిమాయత్‌సాగర్ ఇన్‌ఫ్లో 18,500, ఔట్‌ఫ్లో 20,872 వేల క్యూసెక్కులు
  • హిమాయత్‌సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 2.97 టీఎంసీలు
  • హిమాయత్‌సాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 2.76 టీఎంసీలు

7:03 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద వరద దృష్ట్యా ప్రయాణికులను బయటకు తరలించాం: అధికారి

  • రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఎంజీబీఎస్‌లోకి వరద వస్తోంది: ఎంజీబీఎస్‌ అధికారి
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద వరద దృష్ట్యా ప్రయాణికులను బయటకు తరలించాం: అధికారి
  • తాత్కాలికంగా ఎంజీబీఎస్‌లోనికి బస్సులు అనుమతించడం లేదు: సుఖేందర్‌రెడ్డి
  • వరద ప్రవాహం దృష్ట్యా ఎంజీబీఎస్‌లోని బస్సులు బయటకు పంపించాం: ఎంజీబీఎస్‌ అధికారి
  • వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలను తాత్కాలికంగా మళ్లించాం: ఎంజీబీఎస్‌ అధికారి
  • ఖమ్మం, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ నుంచి వచ్చే బస్సులు దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ వరకే అనుమతి
  • కర్నూలు, మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఆరంఘర్ వద్ద మళ్లింపు
  • వరంగల్, హనుమకొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఉప్పల్ వరకే అనుమతి
  • ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చే బస్సులు జేబీఎస్ వరకే అనుమతి
  • రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికుల పికప్ పాయింట్‌లు మార్చాం: ఎంజీబీఎస్‌ అధికారి
  • రేపు మరో వంద మంది ఎంజీబీఎస్ సిబ్బంది అదనంగా విధుల్లో ఉంటారు: ఎంజీబీఎస్‌ అధికారి

7:03 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద పరిస్థితిని స్వయంగా పర్యవేక్షించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటికి తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశాలు
  • పోలీస్, హైడ్రా, జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద పరిస్థితిని స్వయంగా పర్యవేక్షించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

6:48 AM, 27 Sep 2025 (IST)

చాదర్‌ఘాట్ చిన్న వంతెనపై 6 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద

  • చాదర్‌ఘాట్ చిన్న వంతెనపై 6 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
  • మూసారంబాగ్ వంతెనపై 10 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
  • వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన నిర్మాణంలో ఉన్న కొత్త వంతెన సామగ్రి
  • వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన స్లాబ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సామగ్రి
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది
  • ఎంజీబీఎస్‌కు వచ్చే రెండు వంతెనల పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు
  • ఎంజీబీఎస్‌లో ప్రయాణికులను ఖాళీ చేయించిన అధికారులు
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో సహాయక చర్యలు
  • సురక్షితంగా ప్రాంతాలకు బస్సులను తరలించిన అధికారులు

6:47 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ఉస్మాన్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద

  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ 12 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ ఇన్‌ఫ్లో 14 వేలు, ఔట్‌ఫ్లో 13,335 క్యూసెక్కులు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 3.9 టీఎంసీలు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 3.7 టీఎంసీలు

6:47 AM, 27 Sep 2025 (IST)

హిమాయత్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద

  • హిమాయత్‌సాగర్‌కు భారీగా పెరుగుతున్న వరద
  • హిమాయత్‌సాగర్ 9 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • హిమాయత్‌సాగర్ ఇన్‌ఫ్లో 23 వేలు, ఔట్‌ఫ్లో 21 వేల క్యూసెక్కులు
  • హిమాయత్‌సాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 2.97 టీఎంసీలు
  • హిమాయత్‌సాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 2.76 టీఎంసీలు

6:46 AM, 27 Sep 2025 (IST)

జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలు

  • జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలు
  • శంకర్‌నగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన వారికి షహజాదీమసీద్‌లో పునరరావాసం
  • మూసానగర్‌ కమ్యూనిటీ హాల్‌లో 15 మందితో పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు
  • లంక ప్రభుత్వం పాఠశాలలో దుర్గనగర్‌, అంబేడ్కర్‌నగర్‌కు చెందిన 45 కుటుంబాలకు పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు
  • కృష్ణానగర్‌ కమ్యూనిటీ హాల్‌లో 32 మంది పునరావాస కేంద్రానికి తరలింపు
  • గోడెకికబర్‌ జీహెచ్‌ఎంసీ కమ్యూనిటీ హాల్‌లో 52 మందికి పునరావాస కేంద్రానికి తరలింపు

6:45 AM, 27 Sep 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది

  • హైదరాబాద్‌లో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది
  • మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలోని మూసానగర్, శంకర్‌నగర జలమయం
  • మూసానగర్, శంకర్‌నగర్ వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
  • మూసానగర్, శంకర్‌నగర్‌లో ఇళ్లలోకి చేరిన మూసీ వరద నీరు
  • కిషన్‌బాగ్‌, బాబానగర్‌ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన మూసీ నది ప్రవాహం
  • స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించిన పోలీసులు
  • బండ్లగూడ పటేల్‌నగర్‌లో ఇళ్లలోకి చేరిన మురుగు, వర్షపు నీరు
  • మూసీ పరివాహక ప్రాంత వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
  • లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
Last Updated : September 27, 2025 at 7:30 AM IST

ETV Bharat Logo

