- మంగపేట (ములుగు)లో అత్యధికంగా 18.6 సెం.మీ వర్షపాతం
- ఏటూరునాగారం 16.1, వెంకటాపురం (ములుగు)లో 12.1 సెం.మీ
- జైనథ్ (ఆదిలాబాద్)లో 11.6, మల్లూరు (ములుగు)లో 11.6 సెం.మీ
- వాంకిడి (ఆసిఫాబాద్)లో 11.3, సాత్నాల (ఆదిలాబాద్)లో 11 సెం.మీ
- ములుగు జిల్లా తాడ్వాయిలో 10.4, కన్నాయిగూడెంలో 10.2 సెం.మీ
- ములుగు జిల్లా ధర్మవరంలో 10.2, మేడారంలో 10.2 సెం.మీ వర్షపాతం
- సిరికొండ (ఆదిలాబాద్) 9.7, రాంనగర్ (ఆదిలాబాద్)లో 8.9 సెం.మీ
- గుడిహత్నూరు (ఆదిలాబాద్)లో 8.9, జంబుగ (ఆసిఫాబాద్)లో 8.6 సెం.మీ
- సర్వాయిపేట (భూపాలపల్లి)లో 8 సెం.మీ, ధనోరా (ఆసిఫాబాద్)లో 7.5 సెం.మీ
- ఆసిఫాబాద్ జిల్లా రెబ్బెనలో 7.5, కెరమెరిలో 7.3 సెం.మీ వర్షపాతం
- ఆదిలాబాద్ అర్బన్లో 7.1, బిక్నూర్ (కామారెడ్డి)లో 6.8 సెం.మీ
- వాజేడు (ములుగు)లో 6.7 సెం.మీ, ఉట్నూరు (ఆదిలాబాద్)లో 6.5 సెం.మీ
- సిర్పూర్ (టి) (ఆసిఫాబాద్)లో 6.4, ఇచ్చోడ (ఆదిలాబాద్)లో 6.3 సెం.మీ
- మెదక్ జిల్లా కాగజ్మద్దూరులో 6.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు
LIVE UPDATES : ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు - ములుగు జిల్లాలో అత్యధికంగా 18.6 సెం.మీ వర్షపాతం - HEAVY RAINFALL IN TELANGANA
Published : August 19, 2025 at 8:47 AM IST
Heavy Rainfall in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. వాగులు, వంకలు పొంగి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పంట పొలాలు నీట మునగడంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. నిజామాబాద్ జిల్లా సాలుర వద్ద మంజీర నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో మంజీరాలో వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగింది. రెంజల్ మండలం కందకుర్తి వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇరిగేషన్ అధికారులు సూచించారు. నందిపేట్ మండలంలోని ఉమ్మెడలోని ఉమామహేశ్వర ఆలయం నీట మునిగింది.
LIVE FEED
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు
- పెద్దపల్లి: శ్రీపాదఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద ప్రవాహం
- శ్రీపాదఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 3,06,650 క్యూసెక్కులు
- శ్రీపాదఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఔట్ఫ్లో 3,29,816 క్యూసెక్కులు
- ప్రాజెక్టు 35 గేట్ల ద్వారా 3,26,270 క్యూసెక్కులు విడుదల
- నంది పంప్హౌస్ ద్వారా 3,150 క్యూసెక్కులు ఎత్తిపోత
- శ్రీపాదఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 20.17 టీఎంసీలు
- శ్రీపాదఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 17.50 టీఎంసీలు
