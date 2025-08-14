ETV Bharat / state

LIVE UPDATES: పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద - AP RAINS LIVE UPDATES

Heavy Rains in AP
Heavy Rains in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 10:52 AM IST

Heavy Rains in AP : అల్పపీడన ప్రభావంతో ఏపీలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. పలు జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షాల కారణంగా జనజీవనం స్తంభించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులపైకి వరద నీరు రావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు నదులు, వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ప్రమాదకర ప్రవాహాలకు అనేక గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు స్తంభించాయి. పంటలు నీటమునగడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.

LIVE FEED

10:22 AM, 14 Aug 2025 (IST)

పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 3.34 లక్షల క్యూసెక్కులు

  • పల్నాడు జిల్లాలో పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 3.34 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ నుంచి 2.87 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి 47 వేల క్యూసెక్కుల వరద
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు 11 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీరు విడుదల
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 3.22 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం 16,600 క్యూసెక్కులు మళ్లింపు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 45.77 టీఎంసీలు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 37.09 టీఎంసీలు
ఏపీలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు (ETV)

10:22 AM, 14 Aug 2025 (IST)

అనకాపల్లిలో భారీ వర్షాలకు చెట్టు కూలి డెక్కన్‌ పరిశ్రమ ఉద్యోగి మృతి

  • అనకాపల్లిలో భారీ వర్షాలకు చెట్టు కూలి డెక్కన్‌ పరిశ్రమ ఉద్యోగి మృతి
  • పాయకరావుపేట మండలం పెదరామభద్రాపురం వద్ద ఘటన
  • మృతిచెందిన ఉద్యోగి రాజమండ్రి వాసిగా పోలీసులు గుర్తింపు

10:21 AM, 14 Aug 2025 (IST)

దేవీపట్నం మండలంలో గోదావరి వరద ఉద్ధృతి

  • అల్లూరి జిల్లాలోని దేవీపట్నం మండలంలో గోదావరి వరద ఉద్ధృతి
  • గండిపోచమ్మ ఆలయం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
  • రంపచోడవరంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం

9:48 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5 లక్షల క్యూసెక్కులకుపైగా వరద

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5 లక్షల క్యూసెక్కులకుపైగా వరద
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5,06,604 క్యూసెక్కుల వరద
  • బ్యారేజీ 70 గేట్లు తెరిచి మొత్తం నీరు దిగువకు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 13.9 అడుగులు
  • బ్యారేజీ వద్ద కొనసాగుతున్న ఒకటో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక
  • బ్యారేజీ దిగువన లోతట్టు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
  • కృష్ణా నదిలో ప్రయాణం, ఈత నిషేధించిన అధికారులు

9:47 AM, 14 Aug 2025 (IST)

కైకలూరు ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలకు కొల్లేరుకు వరద

  • ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలకు కొల్లేరుకు వరద
  • ముదినేపల్లి, పెదపాలపర్రు, చిన్నపాలపర్రులో పంటలు నీటమునక
  • కైకలూరు, ముదినేపల్లిలో అసంపూర్తి రోడ్డు పనులతో ఇబ్బందులు
  • రోడ్డుకు ఇరువైపులా గుంతల్లో వర్షపు నీరుచేరి ప్రమాదకరంగా ఎన్‌హెచ్‌ 165

9:47 AM, 14 Aug 2025 (IST)

నందిగామలో పొంగుతున్న వాగులు

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు నందిగామలో పొంగుతున్న వాగులు
  • నందిగామ సమీపంలో నల్లవాగుకు వరద ఉద్ధృతి
  • నందిగామ-చందర్లపాడు ఆర్‌ అండ్ బీ రోడ్డుపై నల్లవాగు వరద
  • నందిగామ-రామన్నపేట రోడ్డుపై అడవిరాములపాడు వద్ద నల్లవాగు వరద
  • చందర్లపాడు-నందిగామ మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • నందిగామ శివారు అనాసాగరం వద్ద కూచివాగుకు భారీ వరద
  • నందిగామ నుంచి పెనుగంచిప్రోలు మార్గంలో నిలిచిన రాకపోకలు
  • తెలంగాణలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు మున్నేరుకు పెరుగుతున్న వరద
  • మున్నేరు వరదలతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల తరలింపు
  • నందిగామ, అనాసాగరం లోతట్టు ప్రాంత ప్రజల తరలింపు
  • నందిగామ డీవీఆర్ కాలనీలో ఇళ్లలోకి చేరిన వరద నీరు
  • నందిగామలో వరద సహాయక శిబిరాలు ఏర్పాటు

9:45 AM, 14 Aug 2025 (IST)

వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు, సీఎండీలతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవి టెలీకాన్ఫరెన్స్

  • వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు, సీఎండీలతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవి టెలీకాన్ఫరెన్స్
  • బాపట్ల, పల్నాడు, ప.గో. జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షించిన మంత్రి
  • విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చూడాలని ఆదేశం
  • ఈదురుగాలులకు కూలిన స్తంభాల పునరుద్ధరణ వెంటనే చేపట్టాలి: గొట్టిపాటి
  • వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల్లో పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు నివేదించాలి: గొట్టిపాటి

8:54 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన లోతట్టు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 4,87,508 క్యూసెక్కుల వరద
  • బ్యారేజీ 70 గేట్లు తెరిచి మొత్తం నీరు దిగువకు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 13.6 అడుగులు
  • బ్యారేజీ వద్ద కొనసాగుతున్న ఒకటో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక
  • బ్యారేజీ దిగువన లోతట్టు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
  • కృష్ణా నదిలో ప్రయాణం, ఈత నిషేధించిన అధికారులు

8:54 AM, 14 Aug 2025 (IST)

కృష్ణా ఉద్ధృతితో కొల్లూరు మండలంలో అప్రమత్తత

  • బాపట్ల జిల్లాలో కృష్ణా ఉద్ధృతితో కొల్లూరు మండలంలో అప్రమత్తత
  • దోనెపూడి వద్ద చప్టా పైకి వరదనీరు, 4 లంక గ్రామాలకు తెగిన రాకపోకలు
  • కొల్లూరు వద్ద నక్కపాయకు గండిపడిన చోట నుంచి వరద ప్రవాహం
  • నక్కపాయకు గతేడాది గండిపడిన ప్రాంతం నుంచి వరద ప్రవాహం
  • వరద పెరిగితే లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచే అవకాశం
Heavy Rains in AP
బాపట్ల నియోజకవర్గంలో పంట పొలాలను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే వేగేశన నరేంద్రవర్మ (ETV)

8:52 AM, 14 Aug 2025 (IST)

అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ చెదురుమదురు భారీ వర్షాలు

  • అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ చెదురుమదురు భారీ వర్షాలు
  • ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు
  • అల్లూరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు
  • గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు
  • మిగతా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 4.50 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • కృష్ణా పరివాహక, లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన
  • పంట్లు, నాటు పడవలతో నదిలో ప్రయాణించవద్దని సూచన
  • అత్యవసర సహాయం కోసం టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లు 1070, 112, 1800 425 0101

8:51 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు, అందరూ విధుల్లో ఉండాలి: కలెక్టర్ వెంకటమురళి

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా బాపట్ల జిల్లాలో అధికారుల అప్రమత్తత
  • అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ వెంకటమురళి ఆదేశాలు
  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు, అందరూ విధుల్లో ఉండాలి: కలెక్టర్‌
  • బాపట్ల కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ 1077, 97110 77372
  • రేపల్లె ఆర్డీవో కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్‌ నంబర్‌ 86482 93795
  • కొల్లూరు తహసీల్దార్‌ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్‌ 77948 94544
  • భట్టిప్రోలు తహసీల్దార్‌ ఆఫీస్‌ కంట్రోల్ రూమ్ 83319 13995, 87126 55931
  • సహాయ, రక్షణ చర్యలకు అన్ని శాఖలు సిద్ధంగా ఉండాలి: కలెక్టర్‌
  • లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలి: బాపట్ల కలెక్టర్‌
  • లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: బాపట్ల కలెక్టర్‌
  • రైతులు పొలాలకు వెళ్లరాదు: బాపట్ల కలెక్టర్‌ వెంకటమురళి
  • అవసరమైతే పాఠశాలలను పునరావాస కేంద్రాలుగా మార్చాలి: కలెక్టర్‌
  • మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదు: బాపట్ల కలెక్టర్‌
  • రహదారులపై చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు పడితే సమాచారం ఇవ్వాలి: కలెక్టర్‌
  • పీహెచ్‌సీలు, సబ్‌సెంటర్లు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంచాలి: కలెక్టర్‌
  • గర్భిణులు, పిల్లలు, వృద్ధుల వైద్య పరీక్షలకు ప్రత్యేక టీమ్‌లు: కలెక్టర్‌

8:50 AM, 14 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షాల కారణంగా ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో అప్రమత్తత

  • భారీ వర్షాల కారణంగా ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో అప్రమత్తత
  • గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో నేడు పాఠశాలలకు సెలవు
  • గుంటూరు, బాపట్ల కలెక్టరేట్లలో కంట్రోల్ రూమ్‌లు ఏర్పాటు

8:49 AM, 14 Aug 2025 (IST)

వ్యవసాయశాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్న టెలీకాన్ఫరెన్స్

  • వ్యవసాయశాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్న టెలీకాన్ఫరెన్స్
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై దిశానిర్దేశం
  • ఎలాంటి పరిస్థితులైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశాలు
  • వర్ష ప్రభావ ప్రాంత రైతులకు అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశం
  • రానున్న 48 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ ఒడిశా మీదుగా అల్పపీడనం
  • ఆదివారం వరకు జాలర్లు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరిక

8:46 AM, 14 Aug 2025 (IST)

వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి విజయవాడ వాసులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తాం: మంత్రి నారాయణ

  • విజయవాడలో రాత్రి వివిధ ప్రాంతాల్లో మంత్రి నారాయణ పర్యటన
  • విద్యాధరపురం, బుడమేరు వంతెన, పాలిక్లినిక్ రోడ్డు ప్రాంతాలు పరిశీలన
  • లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశాలు
  • గుంటూరు కార్పొరేషన్‌లో అభివృద్ధి పనులు, సమస్యలపై మంత్రి సమీక్ష
  • గుంటూరు కార్పొరేషన్‌ను మూడు జోన్లుగా విభజించాలని నిర్ణయం
  • అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్‌ పనులు త్వరితగతిన చేపట్టాలని నిర్ణయం
  • విజయవాడలో డ్రెయిన్ల ఆక్రమణతో చాలాచోట్ల రోడ్లు జలమయం: మంత్రి నారాయణ
  • ఆక్రమణలు తొలగించాలని ఇటీవలే కమిషనర్‌ను ఆదేశించా: మంత్రి నారాయణ
  • వీఎంసీ ముందస్తు చర్యలతో కొన్నిచోట్ల ఇబ్బందులు తప్పాయి: మంత్రి నారాయణ
  • ఆక్రమణలు తొలగించి డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెస్తాం: మంత్రి నారాయణ
  • వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి విజయవాడ వాసులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తాం: మంత్రి నారాయణ
  • విజయవాడలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల కోసం 15 పునరావాస కేంద్రాలు: మంత్రి నారాయణ

8:45 AM, 14 Aug 2025 (IST)

పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద

  • పల్నాడు జిల్లా పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఇన్‌ప్లో 3.33 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ నుంచి 2.87 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి 45,000ల క్యూసెక్కుల వరద
  • పులిచింతల ఔట్‌ప్లో 3.21 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం 16,600 క్యూసెక్కులు మళ్లింపు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 45.77 టీఎంసీలు
  • పులిచింతల ప్రస్తుత నీటినిల్వ 39.96 టీఎంసీలు

8:44 AM, 14 Aug 2025 (IST)

కృష్ణా వరదల దృష్ట్యా ప్రజలు నదీ తీరానికి వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక:కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా గుంటూరు కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు
  • గుంటూరు కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నంబర్‌ 08632234014
  • జిల్లాలో 320 కుటుంబాలను పునరావాస శిబిరాలకు తరలించాం:కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి
  • పునరావాసంలో ఉన్న ప్రజలకు ఆహారం, నీరు అందించేందుకు చర్యలు:కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి
  • నదీ పరివాహక ప్రాంత అధికారులంతా మండల కేంద్రాల్లోనే ఉండాలి:కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా నేడు పాఠశాలలకు సెలవు: కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి
  • కృష్ణా వరదల దృష్ట్యా ప్రజలు నదీ తీరానికి వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక:కలెక్టర్‌ నాగలక్ష్మి

8:43 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ఏలూరు జిల్లాలో నేడు విద్యాసంస్థలకు సెలవు

  • ఏలూరు జిల్లాలో నేడు విద్యాసంస్థలకు సెలవు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్

8:41 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు పొంగుతున్న వాగులు

  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు పొంగుతున్న వాగులు
  • వాగులు పొంగడంతో పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
  • నందిగామ మం. పాతకంచల-కొత్తకంచల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • పాతకంచల-కొత్తకంచల మధ్య ఆర్ అండ్ బీ రోడ్డు మీదుగా నల్లవాగు వరద
  • భారీ వర్షాలకు కంచికచర్ల బస్టాండ్‌లోకి చేరిన వరద నీరు
  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా: చెరువును తలపిస్తున్న కంచికచర్ల బస్టాండ్
Heavy Rains in AP
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు (ETV)

8:40 AM, 14 Aug 2025 (IST)

విజయవాడలో రెండ్రోజులుగా వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం

  • విజయవాడలో రెండ్రోజులుగా వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ ఎగువ నుంచి వరదలతో అప్రమత్తమైన అధికారులు
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 4 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఒకటో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
  • విజయవాడలోని పలు కాలనీల్లో నిలిచిన వర్షపు నీరు
  • భారీ వర్ష సూచనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు
  • వీఎంసీ పరిధిలో 45 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు
  • లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సూచన
  • కృష్ణ నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

8:39 AM, 14 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 7 గేట్ల ద్వారా నాగార్జునసాగర్‌కు నీటి విడుదల
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి కొనసాగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,87,542 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2,87,840 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,336 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 882.10 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 199.27 టీఎంసీలు
Heavy Rains in AP
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద (ETV)

8:38 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో రెండ్రోజులుగా భారీ వర్షాలు

  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో రెండ్రోజులుగా భారీ వర్షాలు
  • భారీ వర్షాలతో నేడు ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని పాఠశాలలకు సెలవు
  • ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ

8:38 AM, 14 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీ 70 గేట్లు ఎత్తిన అధికారులు

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 4,81,194 క్యూసెక్కుల వరద
  • బ్యారేజీ 70 గేట్లు తెరిచి మొత్తం నీరు దిగువకు విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజీ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 13.5 అడుగులు
  • బ్యారేజీ వద్ద కొనసాగుతున్న ఒకటో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక
  • బ్యారేజీ దిగువన లోతట్టు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
  • కృష్ణా నదిలో ప్రయాణం, ఈత నిషేధించిన అధికారులు

8:38 AM, 14 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు ఇవాళ సెలవు
  • గుంటూరు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవు

8:37 AM, 14 Aug 2025 (IST)

అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు

  • అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు
  • అల్లూరి, కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
  • ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • మిగతా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు
  • కృష్ణానదీ పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
  • పంట్లు, నాటుపడవలతో నదిలో ప్రయాణించవద్దు:ప్రఖర్‌జైన్‌
  • వరద నీటిలో ఈతకు, చేపలు పట్టడానికి వెళ్లొద్దు: ప్రఖర్‌జైన్‌
  • అత్యవసర సహాయం కోసం 1070, 112, 18004250101 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు

