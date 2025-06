ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 11, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 10:41 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED బీఆర్‌కే భవన్‌కు చేరుకున్న జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ హైదరాబాచ్‌: బీఆర్‌కే భవన్‌కు చేరుకున్న జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌

కాసేపట్లో పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ముందుకు రానున్న కేసీఆర్‌

బీఆర్‌కే భవన్‌లో కేసీఆర్‌ను ప్రశ్నించనున్న జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌

కేసీఆర్‌ విచారణ దృష్ట్యా బీఆర్‌కే భవన్‌ వద్ద పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు తెలంగాణ ప్రజల పట్ల కేసీఆర్ నిబద్ధత అచంచలమైనది: హరీశ్‌రావు తెలంగాణ ప్రజల పట్ల కేసీఆర్ నిబద్ధత అచంచలమైనది: హరీశ్‌రావు

కాళేశ్వరం వంటి పరివర్తన ప్రాజెక్టులను ప్రజలకు అందించారు: హరీశ్‌రావు

ఇతరులు అధికారం వెంటబడితే.. ఆయన మన జీవితాలను మార్చారు: హరీశ్‌రావు

కాంగ్రెస్ కుట్ర గానీ.. విచారణ కమిషన్ గానీ ఆయన ఘనతను తుడిచిపెట్టలేవు: హరీశ్‌రావు

తెలంగాణ కోసం కేసీఆర్‌ చేసిన త్యాగాలు సాటిలేనివి: హరీశ్‌రావు గతంలో జస్టిస్‌ శ్రీరాములు కమిషన్‌ ముందు హాజరైన మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్‌ బీఆర్‌కే భవన్‌లో కాళేశ్వరం కమిషన్‌ ముందు విచారణకు హాజరవుతున్న కేసీఆర్‌

బీఆర్‌కే భవన్‌లో విచారణకు హాజరవుతున్న రెండో మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌

గతంలో జస్టిస్‌ శ్రీరాములు కమిషన్‌ ముందు హాజరైన మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్‌

గతంలో మల్లెల బాబ్జీపై హత్యాయత్నం కేసులో విచారణ ఎదుర్కొన్న ఎన్టీఆర్‌

మాజీ సీఎం హోదాలో బీఆర్‌కే భవన్‌లో విచారణకు వెళ్లిన ఎన్టీఆర్‌ ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరిన కేసీఆర్‌ ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరిన కేసీఆర్‌

కాళేశ్వరం కమిషన్‌ ముందు విచారణ కోసం బయలుదేరిన కేసీఆర్‌

బీఆర్‌కే భవన్‌లో విచారణకు హాజరుకానున్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌

ఉదయం 11.30 గంటలకు విచారణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కేసీఆర్‌తో పాటు బీఆర్కే భవన్‌లోనికి 9 మంది నేతలకు అనుమతి కాళేశ్వరం కమిషన్‌ ముందు హాజరుకానున్న కేసీఆర్

బీఆర్‌కే భవన్‌లో కేసీఆర్‌ను విచారించనున్న జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌

కేసీఆర్‌తో పాటు బీఆర్కే భవన్‌లోనికి 9 మంది నేతలకు అనుమతి

కేసీఆర్‌తో పాటు బీఆర్‌కే భవన్‌కు వెళ్లనున్న హరీశ్‌రావు, ప్రశాంత్‌రెడ్డి

బీఆర్‌కే భవన్‌లోకి వెళ్లనున్న పద్మారావుగౌడ్, మహమూద్ అలీ, వద్దిరాజు రవిచంద్ర

బీఆర్‌కే భవన్‌లోకి వెళ్లనున్న మధుసూదనాచారి, లక్ష్మారెడ్డి, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్‌, సంతోష్‌కుమార్‌

