LIVE UPDATES : హైకోర్టు స్టే విధిస్తుందని అనుకోలేదు: మంత్రి పొన్నం

High Court stays BC reservation implementation order
High Court stays BC reservation implementation order (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 5:30 PM IST

1 Min Read
BC Reservations Issue in Telangana Live Updates : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెం 9పై హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ మేరకు జీవో అమలును నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ పైనా హైకోర్టు స్టే విధించింది. నాలుగు వారాల్లోగా కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఆ తరువాత ప్రభుత్వ కౌంటర్లపై అభ్యంతరాల దాఖలుకు పిటిషనర్లకు 2 వారాల గడువు విధించింది. తదుపరి విచారణను 6 వారాలకు వాయిదా వేసింది. బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో రెండు రోజుల పాటు సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. హైకోర్టు స్టేతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆరు వారాలపాటు నిలిచిపోనుంది.

5:29 PM, 9 Oct 2025 (IST)

కోర్టు స్టేకు ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత.. మాపై అభాండాలు వద్దు: రామచందర్‌రావు

  • హైకోర్టు స్టే విధించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే కారణం: రామచందర్‌రావు
  • బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లకు బీజేపీ కట్టుబడి ఉంది: రామచందర్‌రావు
  • అసెంబ్లీలో బీసీ బిల్లుకు, ఆర్డినెన్స్‌కు పూర్తిగా మద్దతిచ్చాం: రామచందర్‌రావు
  • బీజేపీ ఎంపీ ఆర్.కృష్ణయ్య ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ వేశారు: రామచందర్‌రావు
  • గవర్నర్‌కు బిల్లు పంపి 3 నెలలు కూడా ఓపిక పట్టలేదు: రామచందర్‌రావు
  • జీవో ఇచ్చి షెడ్యూల్ ప్రకటించడంలో లోగుట్టు ఏంటి?: రామచందర్‌రావు
  • కోర్టు స్టేకు ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత.. మాపై అభాండాలు వద్దు: రామచందర్‌రావు

5:16 PM, 9 Oct 2025 (IST)

హైకోర్టు స్టే విధిస్తుందని అనుకోలేదు: మంత్రి పొన్నం

  • హైకోర్టు కాపీ అందాక భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం: మంత్రి పొన్నం
  • ప్రభుత్వం తరఫున హైకోర్టులో వాదనలు బలంగా వినిపించాం: పొన్నం
  • స్థానికసంస్థల ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో కేంద్ర నిధులు రావడం లేదు: పొన్నం
  • హైకోర్టు స్టే విధిస్తుందని అనుకోలేదు: మంత్రి పొన్నం
  • బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నాం: మంత్రి పొన్నం
  • బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ.. హైకోర్టులో ఎందుకు ఇంప్లీడ్ కాలేదో చెప్పాలి: పొన్నం

5:02 PM, 9 Oct 2025 (IST)

రేవంత్‌రెడ్డికి చిత్తశుద్ధి లేదు, అందుకే హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది: ధర్మపురి అర్వింద్‌

బీసీలపై రేవంత్‌రెడ్డిది కపట ప్రేమ: బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్‌

వైఫల్యాలు కప్పిపుచ్చుకునేందుకే బీసీల నినాదం ఎత్తుకున్నారు: అర్వింద్‌

జయలలితకు చిత్తశుద్ధి ఉంది కనుకే రిజర్వేషన్లు తెచ్చుకున్నారు: అర్వింద్‌

రేవంత్‌రెడ్డికి చిత్తశుద్ధి లేదు కనుకే హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది: ధర్మపురి అర్వింద్‌

4:55 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ఆరు గ్యారెంటీల్లాగే 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లూ డ్రామా: హరీశ్‌రావు

  • ఆరు గ్యారెంటీల్లాగే 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లూ డ్రామా: హరీశ్‌రావు
  • చిత్తశుద్ధి ఉంటే కాంగ్రెస్ జాతీయ నేతలతో దిల్లీ వేదికగా కొట్లాడాలి: హరీశ్‌రావు
  • కలిసి వచ్చేందుకు మా పార్టీ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధం: హరీశ్‌రావు
  • స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేందుకు చేసిన కుట్రలు విఫలం: హరీశ్‌రావు
  • సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇప్పటికైనా డ్రామాలు ఆపాలి: హరీశ్‌రావు

4:55 PM, 9 Oct 2025 (IST)

హైకోర్టు గేటు బయట బీసీ సంఘాల నిరసన

  • హైకోర్టు గేటు బయట బీసీ సంఘాల నిరసన
  • న్యాయం కావాలంటూ బీసీ సంఘాల ప్రతినిధుల నినాదాలు
  • హైకోర్టు తీర్పు దురదృష్టకరం: ఆర్‌.కృష్ణయ్య
  • కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల నినాదాలు
  • బీసీ సంఘాల కార్యకర్తలు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం

4:55 PM, 9 Oct 2025 (IST)

బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం : జూపల్లి

  • బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లును గవర్నర్‌ ఆమోదించలేదు : జూపల్లి
  • బిల్లును గవర్నర్‌ ఆమోదించకపోవడానికి కారణం బీజేపీనే
  • బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్ ఒక్కటై బీసీ రిజర్వేషన్లను అడ్డుకున్నాయి
  • కోర్టులో కేసులు వేయించింది బీఆర్‌ఎస్ పార్టీనే
  • బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్ కలిసి బీసీలకు అన్యాయం చేస్తున్నాయి
  • బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం
  • బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్ నేతలను బీసీ బిడ్డలు ప్రశ్నిస్తారు : జూపల్లి

4:55 PM, 9 Oct 2025 (IST)

అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది : వాకాటి శ్రీహరి

  • హైకోర్టు స్టే ఇవ్వకుండా ఉండేందుకు ఎంతో ప్రయత్నించాం : వాకాటి శ్రీహరి
  • అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది
  • బీసీల నోటివద్ద ముద్ద లాగేసినట్లు అయ్యింది
  • బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి తీరతాం
  • కోర్టు తీర్పు కాపీ చూశాక ఎలా ముందుకెళ్లాలో ఆలోచిస్తాం
  • బీసీలు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు
  • ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కాంగ్రెస్‌.. ఇచ్చిన మాట తప్పదు
  • బీసీ రిజర్వేషన్లపై కుట్రలు చేసేవారికి గట్టి సమాధానం చెబుతాం
  • కోర్టు తీర్పు కాపీ చూశాక ఎలా ముందుకెళ్లాలో ఆలోచిస్తాం: వాకిటి శ్రీహరి
  • హైకోర్టు కాపీ వచ్చాక సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో చర్చిస్తాం
  • సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడంపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం : వాకాటి శ్రీహరి

4:54 PM, 9 Oct 2025 (IST)

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే

  • స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే
  • ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెంబర్‌ 9పై హైకోర్టు స్టే
  • స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌పైనా హైకోర్టు స్టే
  • హైకోర్టు స్టేతో ఆరు వారాలపాటు నిలిచిపోనున్న ఎన్నికల ప్రక్రియ
  • కౌంటర్ దాఖలుకు ప్రభుత్వానికి 4 వారాల గడువు
  • ప్రభుత్వ కౌంటర్‌ తర్వాత పిటిషనర్లకు రెండు వారాల గడువు
  • బీసీ రిజర్వేషన్లపై తదుపరి విచారణ ఆరు వారాలకు వాయిదా
  • హైకోర్టులో రెండ్రోజులపాటు కొనసాగిన వాదనలు
Last Updated : October 9, 2025 at 5:30 PM IST

