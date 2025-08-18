ETV Bharat / state

AP WEATHER UPDATE: బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కోస్తాంధ్రకు మరో 24 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారయంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. కంట్రోల్ రూమ్​లు ఏర్పాటు చేశారు. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసిన అధికారులు, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు.

LIVE FEED

10:26 AM, 18 Aug 2025 (IST)

కొత్తవలస-కిరండోల్ మార్గంలో ముందుజాగ్రత్తగా రైళ్ల మళ్లింపు

  • విశాఖ: కొత్తవలస-కిరండోల్ మార్గంలో ముందుజాగ్రత్తగా రైళ్ల మళ్లింపు
  • కొన్ని రైళ్లు రద్దు. మరికొన్ని పరిమిత దూరానికే తిప్పుతున్న అధికారులు
  • 18515, 18516 విశాఖ-కిరోండోల్-విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రాయగఢ మీదుగా దారిమళ్లింపు
  • 58501 విశాఖ-కిరోండోల్ ప్యాసింజర్ అరకు వరకే పరిమితం, తిరిగి విశాఖ రాక
  • 58502 కిరోండోల్-విశాఖ ప్యాసింజర్ కొరాపుట్ వరకు పరిమితం, వెనక్కి మళ్లింపు
  • రేపు విశాఖ-కిరండోల్-విశాఖ ప్యాసింజర్‌ రైళ్లు రద్దు

10:26 AM, 18 Aug 2025 (IST)

మున్సిపల్ కమిషనర్లను అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి నారాయణ

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా మున్సిపల్ కమిషనర్లను అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి నారాయణ
  • మున్సిపల్ కమిషనర్లు, ఇంజినీర్లు, ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి నారాయణ టెలీకాన్ఫరెన్స్
  • వర్షాలతో జనజీవనానికి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి: మంత్రి నారాయణ
  • లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి: నారాయణ
  • రోడ్లపై నీరు నిలవకుండా యంత్రాలతో బయటకు తరలించాలి: నారాయణ
  • విజయవాడలో కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తం: మంత్రి
  • ప్రజలను ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి: మంత్రి నారాయణ
  • మున్సిపల్ కమిషనర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ సిబ్బందికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలి: నారాయణ

9:33 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీరు

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీరు
  • ప్రస్తుతం ప్రకాశం బ్యారేజీకి 2.89 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు
  • బ్యారేజీ నుంచి దిగువకు 3.20 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • బ్యారేజీ 60 గేట్లు 8 అడుగులు, 9 గేట్లు 7 అడుగులు ఎత్తిన అధికారులు
  • ఒక గేటును పూర్తిగా మూసివేసినట్లు చెప్పిన జలవనరుల శాఖ
  • ప్రస్తుతానికి ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందన్న అధికారులు

9:32 AM, 18 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,85,448 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 1,75,797 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడి గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,802 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • మూడు స్పిల్‌వే గేట్ల ద్వారా 79,680 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 881.70 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 197.46 టీఎంసీలు

9:31 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్‌ 22 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల

  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • నాగార్జునసాగర్‌ 22 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 1,45,328 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 2,16,075 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 586.50 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్‌ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 302.91 టీఎంసీలు

9:31 AM, 18 Aug 2025 (IST)

పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి వరద

  • ఏలూరు జిల్లా: పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి వరద
  • పోలవరం స్పిల్‌వే ఎగువన 30.50 మీటర్ల నీటిమట్టం
  • పోలవరం స్పిల్‌వే దిగువన 21.32 మీటర్ల నీటిమట్టం
  • 48 గేట్ల ద్వారా 5,69,943 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల

9:31 AM, 18 Aug 2025 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్

  • శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు
  • శ్రీకాకుళం, జలుమూరు, ఎల్.ఎన్.పేట, వజ్రపుకొత్తూరు మండలాల్లో వర్షం
  • ఆమదాలవలస, సరుబుజ్జిలి, కొత్తూరు, లావేరు, కవిటి, కంచిలి మండలాల్లో వర్షం
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: నిలకడగా నాగావళి, వంశధార నదుల ప్రవాహం
  • నేడు అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవు
  • జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ 08942-240557
  • నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్‌ సూచన
  • మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని కలెక్టర్‌ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ సూచన

9:30 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నిలిచిన రాకపోకలు - వాహనాల దారిమళ్లింపు

  • అనకాపల్లి జిల్లా విజయరామరాజుపేట వద్ద తాచేరు వంతెనపై వరద ఉద్ధృతి
  • అనకాపల్లి జిల్లా: వరద ఉద్ధృతితో వడ్డాది-చోడవరం మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • అనకాపల్లి జిల్లా: చోడవరం నుంచి పాడేరు, మాడుగుల వెళ్లే బస్సులు మళ్లింపు
  • విజయరామరాజుపేట నుంచి కేజే పురం మీదుగా వాహనాల దారిమళ్లింపు
  • అనకాపల్లి జిల్లా: వడ్డాది వరకే తిరుగుతున్న నర్సీపట్నం-చోడవరం బస్సులు

9:29 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు

  • విశాఖ: భారీ వర్షాల కారణంగా ఆంధ్రా వర్సిటీ పరిధిలోని కళాశాలలకు సెలవు
  • ఈ సెలవులకు బదులుగా మరోరోజు కళాశాల నిర్వహణ: ఏయూ రిజిస్ట్రార్ ధనుంజయరావు
  • కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు సెలవు
  • ఉత్తర్వులు జారీచేసిన కర్నూలు విద్యాశాఖ అధికారి శ్యామ్యూల్ పాల్

9:29 AM, 18 Aug 2025 (IST)

మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దు: మంత్రి అనగాని

  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి అనగాని
  • ఈ ఐదు రోజులు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దు: మంత్రి అనగాని
  • తీరప్రాంతాల్లోని ప్రజలు, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: అనగాని
  • పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని రెవెన్యూ, పోలీసులకు మంత్రి ఆదేశాలు
  • ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందవద్దు: మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌

9:29 AM, 18 Aug 2025 (IST)

ఆందోళనలో వరి రైతులు

  • విశాఖ జిల్లా పద్మనాభం మండలం పాండ్రంగి, అనంతవరంలో వరినాట్లు నీటమునక
  • విలాసఖానిపాలె, మద్ది, కృష్ణాపురం, పొట్నూరు ప్రాంతాల్లో వర్షాలకు వరినాట్లు మునక
  • పొలాల పైనుంచి వర్షపు నీటి ప్రవాహంతో ఆందోళనలో వరి రైతులు

9:29 AM, 18 Aug 2025 (IST)

భారీ వర్షాలపై అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి సమీక్ష

  • రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలపై అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి సమీక్ష
  • విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చూడాలని మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశం
  • ప్రజలకు సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని సూచన
  • ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • వర్షాలు, ఈదురుగాలులతో కూలిన విద్యుత్‌ స్తంభాల పునరుద్ధరణ వెంటనే చేపట్టాలి: గొట్టిపాటి
  • వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించి నివేదించాలి: గొట్టిపాటి

9:28 AM, 18 Aug 2025 (IST)

విశాఖ కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు

  • బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం
  • మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం
  • కోస్తాంధ్రకు మరో 24 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచనలు
  • శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌
  • అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ
  • గోదావరి జిల్లాలు, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ
  • కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ
  • ప్రకాశం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, నంద్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్
  • విశాఖ కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ 08912590102, 08912590100 ఏర్పాటు
  • విశాఖలోని నౌసెన్ బాగ్‌లో 15, కాపులుప్పాడలో 15.3 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • పరదేశిపాలెంలో 14.2, భీమిలిలో 13.4, ఆనందపురంలో 13.1 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • విశాఖ మధురవాడలో 12.9, పెద్దగంట్యాడలో 11.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • విశాఖ పెందుర్తిలో 11.4, కొమ్మాదిలో 10.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు

9:27 AM, 18 Aug 2025 (IST)

గోదావరిలో క్రమంగా పెరిగిన వరద

  • తూ.గో. జిల్లావ్యాప్తంగా మోస్తరు వర్షం
  • గోదావరిలో క్రమంగా పెరిగిన వరద
  • ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట నుంచి సుమారు 4.40 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కాకినాడ జిల్లావ్యాప్తంగా వానలు
  • తొండంగి మండలంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు
  • కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు
  • అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్‌
  • పి.గన్నవరం, అంబాజీపేట మండలాల్లో భారీ వర్షం
  • డ్రెయిన్లు పొంగి నీటమునిగిన వరి పొలాలు

9:26 AM, 18 Aug 2025 (IST)

విజయనగరం జిల్లాలో నేడు విద్యాసంస్థలకు సెలవు

  • విజయనగరం జిల్లాలో నేడు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్ అంబేడ్కర్
  • నేడు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో సెలవు
  • నిన్న ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం
  • అత్యధికంగా వేపాడ, కొత్తవలస మండలాల్లో 10 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు

9:26 AM, 18 Aug 2025 (IST)

విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు

  • శ్రీకాకుళం, విశాఖ, అల్లూరి జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు
  • భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సెలవులు ప్రకటించిన మూడు జిల్లాల కలెక్టర్లు

9:25 AM, 18 Aug 2025 (IST)

నేడు వాయుగుండంగా బలపడనున్న అల్పపీడనం

  • పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
  • నేడు వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం
  • రేపు మధ్యాహ్నానికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలను దాటే అవకాశం
  • అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాళ కోస్తాలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు
  • రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు
  • శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్ష సూచనలు
  • విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతిభారీ వర్ష సూచనలు
  • కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు
  • కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దు: రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్‌ జైన్‌
  • ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్‌ జైన్‌

