LIVE UPDATES: ఒడిశాలోని గోపాల్‌పూర్‌కు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా వాయుగుండం కేంద్రీకృతం

Rains in Andhra Pradesh live updates
Rains in Andhra Pradesh live updates (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 7:48 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:35 AM IST

Andhra Pradesh Weather Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్​లో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పంటపొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు హెల్ప్‌లైన్‌ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు నేడు వాయుగుండం తీరం దాటనున్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.

LIVE FEED

10:35 AM, 19 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం

  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో 3,70,628 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఔట్‌ఫ్లో 3,98,328 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం 26 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • 24 గేట్లు 10 అడుగులు, 2 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • సాగర్‌ స్పిల్‌వే ద్వారా 3,51,422 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 585.10 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
  • సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటినిల్వ 297.72 టీఎంసీలు

10:35 AM, 19 Aug 2025 (IST)

రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరు వద్ద వరద ఉద్ధృతి

  • గోదావరిలో నిలకడగా వరద ప్రవాహం
  • రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరు వద్ద వరద ఉద్ధృతి
  • ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 10.5 అడుగుల నీటిమట్టం
  • డెల్టా కాల్వలకు 2,100 క్యూసెక్కుల నీరు సరఫరా
  • సముద్రంలోకి 8.23 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల

10:34 AM, 19 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీకి పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 3.57 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • బ్యారేజ్‌ 69 గేట్ల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో నీటి విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఒక గేటు మూసి, 69 గేట్ల ద్వారా నీటి విడుదల
  • ఉదయం 11 గంటలకల్లా మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేసే అవకాశం
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి సాయంత్రానికి 6 లక్షల క్యూసెక్కులు చేరే అవకాశం
  • లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • వాగులు, కాలువలు దాటే ప్రయత్నం చేయరాదు: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు

10:34 AM, 19 Aug 2025 (IST)

వాయవ్య-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం

  • వాయవ్య-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
  • ఒడిశాలోని గోపాల్‌పూర్‌కు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా వాయుగుండం కేంద్రీకృతం
  • వాయవ్యంగా కదిలి మధ్యాహ్నం ఒడిశా-ఉత్తర కోస్తా మధ్య తీరం దాటే అవకాశం
  • వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాలో ఒకట్రెండుచోట్ల అతిభారీ వర్ష సూచన
  • మిగిలిన కోస్తా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు జారీచేసిన వాతావరణశాఖ
  • గంటకు 45-55 కి.మీ. వేగంతో తీరంవెంబడి ఈదురుగాలులు కొనసాగే అవకాశం

8:52 AM, 19 Aug 2025 (IST)

మర పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్న ప్రజలు

  • కోనసీమలో పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్న వశిష్ట, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి నదీపాయలు
  • మర పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్న బూరుగులంక, అరిగెలవారిపేట ప్రజలు
  • మర పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్న ఉడుముడిలంక, జి.పెదపూడిలంక ప్రజలు
  • మర పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్న పెదమల్లంక, ఆనగారిలంక ప్రజలు
  • మర పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్న అయోధ్యలంక, మర్రిమూల గ్రామ ప్రజలు

8:52 AM, 19 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీకి 3.57 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 3.57 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • బ్యారేజ్‌ 69 గేట్ల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో నీటి విడుదల
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఒక గేటు మూసి, 69 గేట్ల ద్వారా నీటి విడుదల
  • ఉదయం 11 గంటలకల్లా మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేసే అవకాశం
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌కి సాయంత్రానికి 6 లక్షల క్యూసెక్కులు చేరే అవకాశం
  • లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • వాగులు, కాలువలు దాటే ప్రయత్నం చేయరాదు: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు

8:51 AM, 19 Aug 2025 (IST)

వాయవ్యంగా కదిలి మధ్యాహ్నం ఒడిశా-ఉత్తర కోస్తా మధ్య తీరం దాటే అవకాశం

  • వాయవ్య-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
  • ఒడిశాలోని గోపాల్‌పూర్‌కు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా వాయుగుండం కేంద్రీకృతం
  • వాయవ్యంగా కదిలి మధ్యాహ్నం ఒడిశా-ఉత్తర కోస్తా మధ్య తీరం దాటే అవకాశం
  • వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాలో ఒకట్రెండుచోట్ల అతిభారీ వర్ష సూచన
  • మిగిలిన కోస్తా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు జారీచేసిన వాతావరణశాఖ
  • గంటకు 45-55 కి.మీ. వేగంతో తీరంవెంబడి ఈదురుగాలులు కొనసాగే అవకాశం

8:12 AM, 19 Aug 2025 (IST)

పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద భారీగా గోదావరి వరద

  • ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద భారీగా గోదావరి వరద
  • స్పిల్‌వే ఎగువన 31.68 మీటర్లు, దిగువన 23.07 మీటర్ల నీటిమట్టం
  • 48 రేడియల్ గేట్ల ద్వారా 7,92,679 క్యూసెక్కుల గోదావరి వరద దిగువకు విడుదల

8:12 AM, 19 Aug 2025 (IST)

రాజమహేంద్రవరం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం

  • గోదావరిలో మరింత పెరిగిన వరద
  • రాజమహేంద్రవరం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం
  • ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 10.5 అడుగుల నీటిమట్టం
  • డెల్టా కాల్వలకు 2,100 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • సముద్రంలోకి 8.23 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • అల్లూరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో నీటమునిగిన గండిపోచమ్మ ఆలయం
  • కోనసీమలో లంకలను చుట్టుముడుతున్న వరద నీరు
  • పి.గన్నవరం, అయినవిల్లి, ముమ్మిడివరం, రాజోలు మండలాల్లో వరద ఉద్ధృతి
  • పి.గన్నవరం వద్ద అక్విడెక్ట్‌ను తాకుతూ ప్రవహిస్తున్న వైనతేయ గోదావరి
  • తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను వరద నీటి విడుదలతో రాజమహేంద్రవరానికి పోటెత్తిన వరద

7:45 AM, 19 Aug 2025 (IST)

నాగార్జునసాగర్ జలాశయం 26 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల

  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో 3,70,309 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఔట్‌ఫ్లో 3,98,660 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం 26 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • 25 గేట్లు 10 అడుగులు, 2 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • సాగర్‌ స్పిల్‌వే ద్వారా 3,51,998 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 585.20 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
  • సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటినిల్వ 298.01 టీఎంసీలు

7:45 AM, 19 Aug 2025 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు

  • శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు నేడు సెలవు
  • నాగావళి నదిలో క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికారులకు మంత్రుల సూచనలు
  • అధికారులకు సూచనలు చేసిన రామ్మోహన్‌నాయుడు, అచ్చెన్నాయుడు
  • మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ హెచ్చరికలు
  • నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన కలెక్టర్
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ 08942-240557 ఏర్పాటు

7:45 AM, 19 Aug 2025 (IST)

పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద

  • పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద
  • సాగర్ నుంచి పులిచింతలకు 3.81 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 4.18 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • విద్యుదుత్పత్తి కోసం 16,600 క్యూసెక్కులు మళ్లింపు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 34.89 టీఎంసీలు
  • పులిచింతల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 45.77 టీఎంసీలు

7:44 AM, 19 Aug 2025 (IST)

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 10 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 10 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
  • జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి పెరుగుతున్న వరద
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 3,38,218 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 4,00,158 క్యూసెక్కులు
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడి గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,153 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • 10 స్పిల్ వే గేట్ల ద్వారా 3,04,690 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 881.70 అడుగులు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు
  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 197.46 టీఎంసీలు

7:44 AM, 19 Aug 2025 (IST)

కృష్ణా నది వరద ఉద్ధృతి

  • కృష్ణా నది వరద ఉద్ధృతి
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం
  • మధ్యాహ్నంలోపు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేసే అవకాశం
  • ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 3.25 లక్షల క్యూసెక్కులు
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి మధ్యాహ్నానికి 5 లక్షల క్యూసెక్కులు చేరే అవకాశం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి సాయంత్రానికి 6 లక్షల క్యూసెక్కులు చేరే అవకాశం
  • లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • వాగులు, కాలువలు దాటే ప్రయత్నం చేయరాదు: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
  • కృష్ణా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు

7:43 AM, 19 Aug 2025 (IST)

సముద్రంలోకి 8.23 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల

  • గోదావరిలో మరింత పెరిగిన వరద
  • రాజమహేంద్రవరం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవాహం
  • ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 10.5 అడుగుల నీటిమట్టం
  • డెల్టా కాల్వలకు 2,100 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • సముద్రంలోకి 8.23 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల

7:43 AM, 19 Aug 2025 (IST)

మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం

  • కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతానికి భారీగా వరద
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 3.25 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో
  • మధ్యాహ్నంలోపు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం
  • కృష్ణా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
  • లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
  • వాగులు, కాలువలు దాటేందుకు ప్రజలు యత్నించవద్దన్న అధికారులు

7:42 AM, 19 Aug 2025 (IST)

ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద

  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద చేరుతుందని అధికారుల హెచ్చరిక
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి 6 లక్షల క్యూసెక్కులపైగా వరద వచ్చే అవకాశం
  • ఎగువన భారీ వర్షాల కారణంగా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద
  • శ్రీశైలం నుంచి 5.50 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా విడుదలయ్యే అవకాశం
  • పులిచింతల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద వచ్చే అవకాశం
  • ప్రకాశం బ్యారేజీకి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కంటే ఎక్కువ వరద వచ్చే అవకాశం
  • వరద పెరుగుతున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు

7:42 AM, 19 Aug 2025 (IST)

దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం

  • పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం
  • ఇవాళ మధ్యాహ్నం వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం: వాతావరణశాఖ
  • దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం
  • వాయుగుండం ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • నేడు అల్లూరి జిల్లా, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • రేపు ఏలూరు, అల్లూరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

