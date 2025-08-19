- నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం
- నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఇన్ఫ్లో 3,70,628 క్యూసెక్కులు
- నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఔట్ఫ్లో 3,98,328 క్యూసెక్కులు
- నాగార్జునసాగర్ జలాశయం 26 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల
- 24 గేట్లు 10 అడుగులు, 2 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల
- సాగర్ స్పిల్వే ద్వారా 3,51,422 క్యూసెక్కులు విడుదల
- నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
- సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 585.10 అడుగులు
- నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
- సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటినిల్వ 297.72 టీఎంసీలు
LIVE UPDATES: ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా వాయుగుండం కేంద్రీకృతం - ANDHRA PRADESH WEATHER LIVE UPDATES
Rains in Andhra Pradesh live updates (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2025 at 7:48 AM IST
Updated : August 19, 2025 at 10:35 AM IST
1 Min Read
Andhra Pradesh Weather Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పంటపొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు నేడు వాయుగుండం తీరం దాటనున్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.
Andhra Pradesh Weather Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. పంటపొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు నేడు వాయుగుండం తీరం దాటనున్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.
Last Updated : August 19, 2025 at 10:35 AM IST