ETV Bharat / state

Live Updates: ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు - కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు

AP_Assembly_Sessions
AP_Assembly_Sessions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 9:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Andhra Pradesh Assembly Sessions Live Updates: ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. శాసనసభలో ప్రశ్నోత్తరాలను స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు చేపట్టారు. వివిధ సమస్యలపై సభ్యులు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఈ సమావేశాలను వారం లేదా 10 రోజులు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. 6 ఆర్డినెన్స్‌ల స్థానంలో బిల్లులను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. పంచాయతీరాజ్‌ సవరణ, మున్సిపల్‌ చట్టాల సవరణ, ఏపీ మోటారు వాహనాల పన్నులు, ఎస్సీ వర్గీకరణ సహా ది ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ లీగల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ ఆఫ్‌ ది బార్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ట్రస్ట్‌ ఎట్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆర్డినెన్స్‌-2025 స్థానంలో బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

LIVE FEED

11:22 AM, 18 Sep 2025 (IST)

రాష్ట్రంలో మద్యం వల్ల చనిపోయినట్లుగా ఎక్కడా కేసు నమోదు కాలేదు: మంత్రి కొల్లు

  • బెల్టు షాపులు, నకిలీ మద్యం అమ్మకాలపై శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో చర్చ
  • వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు తోట త్రిమూర్తులు, శివరామిరెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం
  • ఎమ్మెల్సీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
  • గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో మద్యం కుంభకోణం జరిగింది: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
  • గత ప్రభుత్వంలో నాసిరకం మద్యం సరఫరా చేసి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీశారు: మంత్రి కొల్లు
  • గత ప్రభుత్వంలో మద్యం విషయంలో అంతా మంచి జరిగిందని వైఎస్సార్సీపీ చెప్పడం సిగ్గుచేటు: కొల్లు
  • మద్యం కుంభకోణంపై సిట్ విచారణ జరుగుతోంది త్వరలో వాస్తవాలు బయటకొస్తాయి: మంత్రి కొల్లు
  • మద్యం దుకాణదారులు తప్పుచేస్తే జరిమానా, రెండోసారి తప్పు చేస్తే లైసెన్స్‌ సస్పెండ్ చేస్తున్నాం: కొల్లు
  • మద్యం సరఫరా పర్యవేక్షణకు పటిష్ట వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి అమలుచేస్తున్నాం: కొల్లు
  • రాష్ట్రంలో మద్యం పాలసీని చాలా పారదర్శకంగా అమలుచేస్తున్నాం: మంత్రి కొల్లు
  • మనం అమలుచేసే మద్యం పాలసీని పక్క రాష్ట్రాలు కూడా అధ్యయనం చేస్తున్నాయి: మంత్రి కొల్లు
  • మద్యాన్ని ఆదాయ వనరుగా ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ చూడట్లేదు: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
  • మద్యం నియంత్రణకు ప్రభుత్వం అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది: మంత్రి కొల్లు
  • నాసిరకం మద్యం అమ్మినవారిపై కేసులు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం: కొల్లు
  • రాష్ట్రంలో మద్యం వల్ల చనిపోయినట్లుగా ఎక్కడా కేసు నమోదు కాలేదు: మంత్రి కొల్లు

11:05 AM, 18 Sep 2025 (IST)

అర్హులకు ఎక్కడా పింఛన్లను తొలగించలేదు: మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌

  • 50 ఏళ్లకు పింఛన్ పథకంపై శాసనమండలి ప్రశ్నోత్తరాల్లో చర్చ
  • సభ్యుల ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చిన మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌
  • 50-59 వయసు మధ్య ఉన్నవారు 11,98,501 మంది పింఛన్‌ పొందుతున్నారు: మంత్రి
  • ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన పేదలకు పింఛన్లు ఇస్తున్నాం: మంత్రి కొండపల్లి
  • పేదలకు ఇచ్చే పింఛన్లను 3 వేల నుంచి 4 వేలకు ఒకేసారి పెంచాం: మంత్రి కొండపల్లి
  • అర్హులకు ఎక్కడా పింఛన్లను తొలగించలేదు: మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌
  • లబ్ధిదారులు ఎవరైనా చనిపోతే వెంటనే వారి కుటుంబంలో ఒకరికి పింఛన్ ఇస్తున్నాం: కొండపల్లి
  • నోటీసులు అందినవారికి రీ వెరిఫికేషన్‌ను 2 నెలల్లో పూర్తిచేయాలని వైద్యశాఖకు చెప్పాం: మంత్రి
  • అర్హులైన వారందరికీ ప్రభుత్వం పింఛన్లు ఇస్తుంది: మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌

11:05 AM, 18 Sep 2025 (IST)

రైతులకు యూరియా అందించే విషయంలో ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది: బొత్స

  • విరామం అనంతరం ప్రారంభమైన మండలి సమావేశాలు
  • రైతుల సమస్యలపై చర్చించాలని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల నినాదాలు
  • బీఏసీలో చర్చించి స్వల్పకాలిక చర్చ చేపట్టేందుకు సిద్ధమన్న మండలి ఛైర్మన్
  • యూరియా కొరతపై మండలిలో సమాధానమిచ్చిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
  • యూరియా కొరతపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది: మంత్రి అచ్చెన్న
  • గత ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మేం ఏం చేశామనేది చర్చకు సిద్ధం: మంత్రి అచ్చెన్న
  • బీఏసీలో చర్చించి తగిన చర్చ చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది: మంత్రి అచ్చెన్న
  • సభ ద్వారా రైతులకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న సాయాన్ని చెప్పేందుకు సిద్ధం: అచ్చెన్న
  • యూరియా కొరత అనేది అత్యవసరమైన అంశం: మండలిలో విపక్షనేత బొత్స
  • రైతులు యూరియా కోసం ఇబ్బందిపడుతూ ఎదురుచూస్తున్నారు: బొత్స
  • రేపటివరకు వాయిదా వేయకుండా ఇవాళే మంత్రి సమాధానం చెప్పాలి: బొత్స
  • రైతులకు యూరియా అందించే విషయంలో ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది: బొత్స

10:30 AM, 18 Sep 2025 (IST)

ఏపీఈఆర్‌సీ కమిటీ నియామకం త్వరలో పూర్తి: మంత్రి రవికుమార్

  • సౌర విద్యుదుత్పత్తిపై అసెంబ్లీలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ సమాధానం
  • సౌర, పవన విద్యుత్ పాలసీలో లోపాలున్నాయన్న మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్
  • రియల్ టైమ్‌లో సరఫరా నిబంధనతో పరిశ్రమలకు ఇబ్బందవుతోందన్న కృష్ణప్రసాద్
  • నిబంధనలు సరిచేస్తామన్న మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్
  • ఏపీఈఆర్‌సీ కమిటీ నియామకం త్వరలో పూర్తిచేస్తామన్న మంత్రి రవికుమార్

10:30 AM, 18 Sep 2025 (IST)

ప్రారంభమైన శాసనమండలి సమావేశాలు - కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరా

  • ప్రారంభమైన శాసనమండలి సమావేశాలు
  • శాసనమండలిలో కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు
  • వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై ఎన్ని గంటలైనా చర్చించేందుకు సిద్ధం: మంత్రి అచ్చెన్న
  • ఏ సమస్యపైనైనా చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది: మంత్రి అచ్చెన్న
  • రైతుల సమస్యలపై చర్చించాలని వైసీపీ సభ్యుల నినాదాలు

9:50 AM, 18 Sep 2025 (IST)

జగన్ ప్రతిపక్ష హోదా అడగటం మానేసి అసెంబ్లీకి వచ్చి సమస్యలపై చర్చించాలి: అచ్చెన్న

  • వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వేటుపై స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకుంటారు: అచ్చెన్నాయుడు
  • అనర్హత వేటు అనేది స్పీకర్ పరిధిలోని అంశం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
  • జగన్ ప్రతిపక్ష హోదా అడగటం మానేసి అసెంబ్లీకి వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాలి: అచ్చెన్న
  • అవినీతి అక్రమాలు బయటకు వస్తున్నందుకే జగన్ అసెంబ్లీకి రావట్లేదు: గోరంట్ల బుచ్చయ్య
  • తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌లో కూర్చుని సొంత మీడియాతో మాట్లాడుకుంటున్నారు: గోరంట్ల
  • ప్రతిపక్ష నేతగా కూడా జగన్ పనికిరారని ప్రజలు పక్కన పెట్టారు: గోరంట్ల బుచ్చయ్య

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDHRA PRADESH ASSEMBLY SESSIONSAP ASSEMBLY SESSIONSAP ASSEMBLY SESSIONS LIVEఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలుAP ASSEMBLY SESSIONS LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.