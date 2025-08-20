Liquor Shop Allotment License Notification Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటుకు లైసెన్స్ల జారీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. గతంలో రెండు లక్షలుగా ఉన్న దరఖాస్తు రుసుంను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు లక్షలకు పెంచింది. మద్యం దుకాణాల కోసం పోటీ తత్వాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ ఫీజు పెంచినట్లు అబ్కారీ శాఖ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు.
ఈ సారి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు కూడా రిజర్వేషన్ : ఈ ఏడాది 2025 డిసెంబర్ నుంచి 2027 నవంబరు వరకు రెండేండ్లు పాటు ఇప్పుడు ఇవ్వనున్న లైసెన్స్లకు గడువు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్లు ఈ ఏడాది నవంబరు చివర వరకు గడువు ఉంది. కొత్తగా లైసెన్స్లు దక్కించుకునే లైసెన్సీదారులు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నుంచి 2027 నవంబరు వరకు మద్యం దుకాణాలు కొనసాగించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని 2,620 మద్యం దుకాణాలల్లో గతంలో 15శాతం గౌడ కులస్థులకు రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు. అయితే ఈ సారి గౌడ్ రిజర్వేషన్లతో పాటు ఎస్సీలకు 10శాతం, ఎస్టీలకు 5శాతం లెక్కన మద్యం దుకాణాల కేటాయింపులో ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పించింది. ఆరు స్లాబుల కింద లైసెన్స్ ఫీజు నిర్ణయంచింది.
జనాభా లెక్కన ఫీజుల నిర్ణయం : 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్ల ప్రభుత్వం ఫీజు నిర్ణయించింది. అయిదువేల జనాభా వరకు మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ ఫీజు రూ.50 లక్షలు, రూ.5 వేలు నుంచి రూ.50 వేలు జనాభా వరకు మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ ఫీజు రూ.50లక్షలు, రూ.50 వేలు నుంచి లక్ష జనాభా వరకు మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ ఫీజు రూ.60 లక్షలు లక్ష నుంచి రూ.5లక్షల జనాభా వరకు మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ ఫీజు రూ.65 లక్షలు, రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల జనాభా వరకు మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ ఫీజు రూ.85 లక్షలు, రూ.20 లక్షలు కంటే ఎక్కువ జనాభా వరకు మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ ఫీజు రూ.110 లక్షలు లెక్కన లైసెన్స్ ఫీజు నిర్ణయించినట్లు వివరించారు.
హైదరాబాద్లో టైమింగ్ వేరు : జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉదయం 10గంటల నుంచి రాత్రి 11గంటల వరకు మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించుకునేందుకు అవకాశం కల్పించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉదయం 10గంటల నుంచి రాత్రి 10గంటల వరకు దుకాణాలు కొనసాగించేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు స్పష్టం చేసింది. నిర్దేశించిన సమయాల్లో దుకాణాలను నడపాలని తెలిపింది.
ఎమ్మార్పీ ధరలకే విక్రయించాలి : మద్యం దుకాణాలన్నీ సీసీటీవీల అబ్కారీ శాఖ పర్యవేక్షణలో కొనసాగుతాయని, దుకాణాల వద్ద పరిశుబ్ర వాతావరణం ఉండేట్లు చూసుకోవాలని తెలిపారు. శుభ్రంగా లేకపోతే చర్యలు సంబంధిత అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇక మద్యం అమ్మకాలపై సాధారణ రకాలపై 27శాతం, బీరు, ప్రీమియం క్యాటగిరి లిక్కర్ రకాలపై 20శాతం లెక్కన లైసెన్స్దారులకు మార్జిన్ ఉంటుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మద్యం బాటిళ్లపై ఉన్న ఎంఆర్పీ ధరలకే విక్రయాలు చేయాల్సి ఉందని నోటిఫికేషన్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
