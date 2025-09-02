Line Inspector Fires on Watchman in NTR District : చిరుద్యోగులకు కనీస మర్యాద ఇవ్వకుండా వారి జులుం చూపిస్తూ ఇష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు కొందరు పై అధికారులు. కొంతమంది అయితే తమ ఇంటి సమస్యలతో సతమతమవుతూ తమ కింద పనిచేసే ఉద్యోగులపై చిర్రుబుర్రులాడుతుంటారు. ఏ విషయంలోనైనా కోపం వస్తే సంబంధం లేకుండా చిరుద్యోగులపై మండిపడుతుంటారు. పై అధికారికి ఎదురు తిరిగితే జాబ్ పోతుందేమే, మరేమైనా సమస్యలు తలెత్తుతాయనో, కుటుంబ పరిస్థితుల రిత్యా , ఆ ఉద్యోగమే కుటుంబానికి జీవనాధారం కావడంతో ఎందరో చిన్న ఉద్యోగులు పై అధికారుల ఎలా ప్రవర్తించినా ఓర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
ఫోన్ చేసి తిట్లదండకం : కరివేపాకు తీసుకురాలేదనే కోపంతో విద్యుత్ ఉపకేంద్రంలో చిరుద్యోగిని ఓ అధికారి దుర్భాషలాడిన ఘటన సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. స్పందించిన ఉన్నతాధికారులు సదరు ఉద్యోగిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఉయ్యూరు రూరల్ మండలం పెదఓగిరాల విద్యుత్ ఉప కేంద్రంలో వాచ్మెన్ను లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ తన ఇంటికి కరివేపాకు తీసుకు రావాలని చెప్పాడు. వెంటనే కరివేపాకు తీసుకురాకపోవడంతో ఆ అధికారికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది. ఫోన్ చేసి తిట్లదండకం అందుకున్నారు.
సిబ్బందిని ఇంటి పనులకు - సర్వత్రా విమర్శలు : బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫోన్ చేసి నీకు ఏం చెప్పాను, నువ్వు ఏం చేశావని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఏజీఎల్ బ్రేక్ డౌన్ అయి ట్రిప్ అవుతుందని లైన్మెన్ చెబితే వెళ్లానని వాచ్మెన్ సమాధానం చెప్పాడు. దీంతో మరింత రెచ్చిపోయిన లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ నేను చెప్పిన పని చేయకుండా లైన్మెన్ చెబితే వెళతావా? ఆ విషయం నాకెందుకు చెప్పలేదు? నేను తలచుకుంటే నీ ఉద్యోగం పీకించేస్తా, అడుక్కుతింటావు అంటూ అసభ్య పదజాలంతో తిట్టాడు. రేపటి నుంచి నీకు చుక్కలు చూపిస్తా అని హెచ్చరించాడు. చిన్న కారణానికే చిరుద్యోగిపై లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ దుర్భాషలాడటంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కార్యాలయ పనులకు ఉపయోగించుకోవాల్సిన సిబ్బందిని ఇంటి పనులకు ఉపయోగించుకోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
స్పందించిన ఉన్నతాధికారులు : పెదఓగిరాల విద్యుత్ ఉప కేంద్రంలో విద్యుత్శాఖ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ వ్యవహారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో ఉన్నాతాధికారులు స్పందించారు. అతన్ని కోడూరుకు బదిలీ చేసినట్టు ఎస్ఈ సత్యానందం తెలిపారు. దుర్భాషలాడిన వైనంపై శాఖాపరమైన దర్యాప్తునకు ఆదేశించామని, నివేదిక వచ్చిన తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
'ఆ అధికారి చెబితే ఇక అంతే' - థర్డ్ పార్టీ తనిఖీల పేరుతో దోపిడీ
ఎమ్మార్వో గదికి తాళం - లోపల గురక - ఆపై సస్పెన్షన్
వీడియో వైరల్ : లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ తీరుపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవ్వడంతో పలువురు స్పందిస్తున్నారు. పై అధికారి వ్యవహరించిన తీరును విమర్శిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరోవైపు ఆ అధిరిపై చర్యులు తీసుకునేెందుకు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరకుండా జాగ్రత్తులు తీసుకుంటామని వివరిస్తున్నారు.