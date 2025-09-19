తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు - నాలుగు జిల్లాలకు అలర్ట్
ఇవాళ నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం - నాలుగు జిల్లాలకూ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ
Light To Moderate Rains In Telangana : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడ్రోజులపాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదారాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇవాళ నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెదక్, మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ ఈ నాలుగు జిల్లాలకూ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఆయా జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. తెలంగాణ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఉంటుందని తెలిపింది.
చిన్నేటి వాగులో చిక్కుకున్న వ్యక్తి : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని బీబీనగర్ మండలం చిన్నేటి వాగులో చిక్కుకున్న ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు, స్థానికులు చాకచక్యంగా కాపాడారు. బీబీనగర్ మండలం రావిపహాడ్ తండా - భువనగిరి మండలం అనాజీపురం గ్రామాల మధ్య ఉన్న చిన్నేటి వాగులో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని పోలీసులు జేసీబీ యంత్రం సాయంతో సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.
బీబీనగర్ మండలం మాదారం గ్రామానికి చెందిన వెలువర్తి మహేశ్ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న చిన్నేటి వాగును దాటేందుకు పొరపాటున ప్రయత్నించాడు. దీంతో ప్రవాహ ఉద్ధృతి మరింత ఎక్కువైంది. దాంతో పట్టు కోల్పోయిన మహేశ్ లో లెవెల్ బ్రిడ్జిపై నుంచి జారిపడి పిల్లర్ను పట్టుకుని సహాయం కోసం కేకలు వేశాడు. అది గమనించిన అక్కడి స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు అతడ్ని రక్షించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఓ వ్యక్తి ప్రాణం నిలిపేందుకు సహకరించిన జేసీబీ డ్రైవర్, యజమానిని పోలీసులు, స్థానికులు అభినందించారు.
ఆకస్మిక వర్షాలు, వరదలు : ఇటీవల హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఆకస్మికంగా మేఘాలు గర్జిస్తుండటంతో కుండపోత వానలు పెరిగాయి. రహదారులు కాలువలుగా, కాలనీలు చెరువుల మాదిరి తలపిస్తున్నాయి. లోతట్టులో ఉన్న ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత ఆదివారం దురదృష్టవశాత్తు ముగ్గురు వ్యక్తులు నాలాల్లో గల్లంతయ్యారు. ఎవరైనా గల్లంతైయిన 24 గంటల అనంతరం మృతి చెందినట్లుగా అధికారికంగా ధ్రువీకరిస్తున్నారు.
ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో : తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్షం కురవడం ఒక సమస్య అయితే నాలాల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం మరో కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. నగరంలోని నివాసాల్లో వరద ఇంకడం లాంటి ఏర్పాట్లు ఎక్కడా లేవు. ఇళ్లపై కురిసిన వర్షపు నీరు నేరుగా రోడ్ల మీదకే వస్తోంది. మొత్తం కలిసి ఏరులై ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు అవసరాలకు సరిపడా వరద కాలువల నిర్మాణాలు లేవు. ఉన్నవాటిలో పూడిక తీయకపోవడం వల్ల ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో అవి చిన్నగా మారిపోయాయి. వరద సంభవించినప్పుడు దాని తీవ్రత తగ్గించడానికి ఏర్పాటు చేసిన భూగర్భ ట్యాంకులు సైతం నామమాత్రంగా మారాయి.
